С 1 февраля в Подмосковье пациенты с ОРВИ смогут записаться к дежурному врачу на вечерние часы

У жителей Московской области с признаками респираторных заболеваний начиная со вторника, 1 февраля, появилась возможность записаться на прием к дежурному врачу в вечерние часы - с 16:00 до 20:00. Как объясняют специалисты, это будет удобно для самих пациентов, а также более эффективно распределит нагрузку на врачей. При этом, как и было объявлено ранее, жители с ОРВИ могут прийти в поликлинику самостоятельно, без предварительной записи. Дежурные врачи принимают таких пациентов ежедневно, без выходных, с 8:00 до 20:00.

- В Подмосковье по-прежнему ежедневно выявляется большое количество заболевших COVID-19, - объясняет зампред Правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. - Мы усилили первичное звено дополнительными врачами. Отменили запись на прием.

По словам Стригунковой, анализ работы медучреждений на прошлой недели выявил, что пиковая нагрузка - когда пациентов больше всего - выпадает на утренние часы, 8 до 12.

- Для удобства жителей с симптомами ОРВИ мы открываем возможность записи на прием к специалисту с 16 до 20 часов. Это позволит жителям спланировать свой визит заранее, при этом возможность обратиться без записи у жителей сохраняется.

КОНКРЕТНО

Как записаться на прием?

Это можно сделать двумя способами:

- через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru,

- по единому номеру 122.

Важно: при обращении в поликлинику врач не только проводит консультацию, но и берет ПЦР-тест на COVID-19.