Москвичи в два раза чаще стали обращаться к психологам

Москвичи стали обращаться к психологам в два раза чаще. Такие данные предоставили аналитики сайтов услуг. Спрос на психологов вырос на 99% за последний год.

- Последствия пандемии и ограничений по всему миру стали мощным толчком к росту спроса на посещения психологов. За последние годы люди все чаще начали беспокоиться о своем ментальном здоровье, поэтому психологические консультации становятся нормой современного образа жизни, - объясняют специалисты сайта «Авито Услуги».

Корреспондент «КП» пообщалась с психологами и выяснила с какими вопросами приходят люди.

«Таблетка для счастья»: зачем идут к психологу

Зашли с мужем в салон красоты, ему делают стрижку, а я слушаю разговоры сотрудниц. Одна стройная, в модных джинсах и жалуется, что нутрициолог (специалист по здоровому питанию) ее не понимает. Вторая прячет лишние килограммы за свободной тельняшкой.

- Я ей говорю, что не могу столько много белка есть. Для меня много 2000 калорий. Прямо поругались с ней сегодня.

- А мне моя запретила есть сладкое. Вот хожу весь день кофе пью, добавляю в него шоколадный или ореховый сироп. Есть все равно охота. Надо спросить у психолога, а нормально ли нервничать из-за еды?

Когда спросила у девушек, чем отличается нутрициолог от диетолога, то они и сами не смогли толком ответить. Но при этом платят своим наставникам по 500 рублей за сеанс.

В соцсетях постоянно мелькают нутрициологи, фуд-эксперты, фитоняшки. Что у них общего с диетологией? Да ничего. Если коротко попытаться разобраться в чем разница между диетологом и нутрициологом, то первый - это врач, а второй - нет.

С психологами разобраться еще сложнее. Коучи, тренеры, наставники, проводники в счастливую жизнь. Кто все эти люди? Получить у них «таблетку для счастья» можно от 400 рублей, кто-то за часовую онлайн-сессию берет от 1500 до 50 тысяч рублей. Во время карантина появились многочисленные дистанционные онлайн-консультации - помощь можно получить в любое удобное время. А вот у всех ли есть высшее образование?

Наталья Ничипорова, психолог

- Сейчас появились четырехмесячные курсы переподготовки. И условный финансист с высшим образованием может закончить их и иметь диплом психолога. И начинать набор людей в инстаграме, консультировать. Таких специалистов сейчас много, - рассказывает Наталья Ничипорова, психолог.

- Они могут чем-то навредить, в отличие от дипломированных специалистов?

- Хуже. Они не могут помочь человеку. То есть время и деньги потрачены, а психологическая помощь не оказана. И человек думает, что психологи бессмысленны вообще. Но некоторые доходят к нам, мы все объясняем.

- Кто чаще приходит с проблемами: женщины или мужчины?

- Ко мне приходят больше женщины, а к мужчинам-психологам – традиционно представители сильного пола. Поэтому сложно подсчитать. Но, в целом, конечно, женщины больше переживают, они чаще ходят к врачам, поэтому чаще посещают и психологов. Второе высшее образование, кстати, женщины получают чаще, видимо, они больше настроены на саморазвитие. А мужчины ориентированы на заработок денег, чем на походы к психологу. У некоторых, конечно, бывают и вредные способы решения проблем – алкоголь.

- На что жалуются сейчас москвичи?

- Проблемы, с которыми приходят люди, не связаны напрямую с пандемией. У людей обострения в связи с безработицей, тревожные расстройства, депрессии, личные конфликты. В целом, большое напряжение из-за ситуации в стране и мире.

- Раньше люди могли сами справляться со своими проблемами, а теперь нет?

- Кто-то и сейчас справляется. Просто раньше у людей было много инструментов: гулять, больше зарабатывать, поехать в отпуск – перезагрузиться на море или в горах раз в полгода. Многим не хватает «смены картинки», свободы, путешествий. К тому же на эмоциональном фоне у людей обострились болезни и возникли проблемы с финансами – снизились доходы, смена работы. У кого дети и при этом снизились доходы, то сразу же начались страхи и стрессы.

Боялись заводить детей и показать лишний вес

Врачи говорят, что люди пошли к психологам из-за стресса и паники, которые были в самом начале пандемии. Люди перестали друг с другом видеться, стали бояться лишних контактов. Сидели дома длительное время. А кто-то до сих пор работает на удаленке.

- Всю жизнь человек общался с друзьями и коллегами, а потом резко он меняет свой образ жизни. Уходит в тень. Это очень страшно, особенно для общительных людей, которые привыкли всегда быть в гуще событий. Но самое страшное, что в период пандемии люди теряли и продолжают терять своих близких. Это большое горе, которое, конечно же, оставляет огромный отпечаток на психическом состоянии и душевном, - рассказывает Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова.

Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова

За помощью к психологам, по словам Ольги Шараповой, обращались даже пациенты, которые уже находились в больницах. Для одних был стресс, когда перепрофилировали неврологический корпус для больных COVID-19, женщины сомневались, стоит ли рожать в этот неблагоприятный период. Еще одной психологической проблемой стал лишний вес, который набрали люди за период самоизоляции.

- В связи с этим они даже и после снятия ограничений перестали лишний раз выходить из дома. Кто-то просто привык сидеть в тени, заказывать на дом фастфуд и другие товары. Кому-то лень выходить лишний раз из дома. Кто-то действительно столкнулся с психологической проблемой и ему некомфортно, как ему кажется, показаться коллегам или друзьям, после того как он набрал вес. В том случае, если человек сам не в состоянии справиться, нужен специалист, - говорит врач Ольга Шарапова.

Модно иметь собственного психолога

Сейчас люди идут к психологам и потому, что становятся свободнее. Люди перестали бояться признаваться в своих проблемах. А кто-то и во все делает «из лимона лимонад», демонстрируя окружающим свои возможности – посещать личного психолога, следить за питанием с личным диетологом, заниматься в зале с персональным тренером.

- Проблемы, с которыми люди сейчас идут к психологу, абсолютно разные. Часто приходят поправить детско-родительские отношения, кто-то давно не может построить счастливые отношения со своей второй половинкой, у кого-то проблемы в бизнесе - не получается вырасти и научиться делегировать, доверять людям. Но главное, чему научились мужчины и женщины - не быть жертвами, а искать решение своей проблемы, что зачастую можно решить с психологом, ведь все в нашей голове, - рассказывает Катерина Рублева, бизнес-психолог.

- Проблемы до пандемии и сейчас отличаются?

- Да. Люди стали более одиноки, меньше общения вживую. Работа в режиме удаленки - люди уже не привязаны к месту и могут быстро принять решение уйти, как только что-то не нравится в коллективе. Сейчас среднее время работы сотрудника на удаленке составляет 3-6 месяцев, раньше средний показатель был - 2-5 лет.

Катерина Рублева, бизнес-психолог

- Реально ли может помочь коуч из инстаграма?

- Смотря какая проблема. Не нужно отправлять человека сразу же к психотерапевту, многое решаемо без антидепрессантов. К коучам идти можно, но лучше это сделать после психолога. Коуч мотивирует, но не убирает из вашей головы то, что мешает самостоятельно идти вперед и требует «внешнего пинка».

- Люди стали ходить к психологам и коучам в два раза чаще. Больше проблем стало или есть некая модная тенденция общаться с психологом?

- Проблемы есть. Но нельзя говорить, что они настолько масштабные. Все в наших с вами головах. Если человек столкнулся с психологической проблемой и не может справиться с ней один, конечно, нужно обращаться к специалисту. Но именно к специалисту, врачу, а не прислушиваться к мнениям непонятных блогеров в интернете, сомнительных личностей, которые ищут пиар и легкий заработок. После таких «приемов» у непрофессионалов человек может оказаться и в психиатрической клинике.

Кстати

Коуч или психиатр: к кому идти?

- Есть хороший способ определить свое состояние – «адаптивность». Когда человек справляется с обычной рутиной – он может работать, может зарабатывать, есть семья, друзья, он как-то развивается, но у него появились какие-то психологические проблемы или страх, хочет в чем-то разобраться, то можно пойти к коучу, психологу. А если нервные состояния разрушают жизнь человека каждый день, то есть у него панические атаки, он не может выйти из квартиры, нет желания вставать с кровати, появляются мысли о смерти, боится идти к врачу, хотя есть боли – с такими проблемами однозначно нужно идти к психиатру, - рассказала Наталья Ничипорова, психолог.