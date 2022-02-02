В Звенигороде послушник монастыря сделал другого инвалидом , избив сковородой

Мужчина в числе других послушников жил на территории монастыря Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Это произошло в канун Нового года на территории Саввино-Сторожевского монастыря в подмосковном Звенигороде. Оттуда в больницу с серьёзными травмами доставили 53-летнего Александра (имя изменено). Врачи осмотрели пострадавшего и диагностировали у него множественные переломы и ушибы. Медики обратили внимание на раны Александра, было понятно, что их нанесли не голыми руками, а каким-то тяжелым предметом. Пациента отправили в реанимационное отделение, а о его диагнозе сообщили в полицию. По данному факту начали проводить проверку. Когда пострадавший пришёл в себя и его удалось опросить, он рассказал кто его так сильно избил.

Оказалось, что мужчина в числе других послушников жил на территории монастыря. В один из вечеров у него возник конфликт с другим мужчиной, 53-летним Дмитрием (имя изменено), который жил там же. Мужчины повздорили, Александр пытался закончить ссору, но Дмитрий никак не останавливался, а становился лишь агрессивнее. В какой-то момент он схватил сковороду и стал избивать оппонента. После нескольких ударов Александр потерял сознание. Мужчина не помнил, как оказался в больнице.

В полиции дождались результатов судебно-медицинской экспертизы, собрали необходимые доказательства и возбудили в отношении Дмитрия уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Вскоре мужчину задержали.

— Был задержан и водворён в ИВС 53-летний гражданин, который на территории Саввино-Сторожевского монастыря на почве возникших неприязненных отношений, используя сковороду нанёс пострадавшему несколько ударов в область головы и грудной клетки. Данные телесные повреждения, согласно заключению эксперта, квалифицируются как тяжкий вред здоровью, — сообщил источник kp.ru

Александр до сих пор проходит лечение, врачи предупредили мужчину, что последствия его травм будут довольно серьёзными.

— По сути, это инвалидность, я всё ещё лечусь. Даже говорить об этом не хочется. Мы жили в монастыре, помогали там, выполняли разные работы. Я даже не думал, что там такое может со мной произойти, — говорит мужчина

Теперь у Александра впереди длительная реабилитация.