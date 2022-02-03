Школы в разных районах Москвы проверяют из-за угрозы «минирования»

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Из-за анонимных сообщений о «минировании» началась проверка одновременно нескольких школ в Москве. Неизвестные позвонили 3 февраля и сообщили об угрозе взрыва.

- Официальной информации по таким проверкам нет, - сказали в ГУ МВД по Москве.

В экстренных службах говорят, что проверки ведутся в учебных заведениях в разных районах Москвы.

В Департаменте образования и науки Москвы прокомментировали появившуюся информацию для kp.ru.

- После анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания. При этом администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации, - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент ни одно сообщение о минировании не подтверждается, школы работают в штатном режиме.

Практически в это же время неизвестный позвонил в столичный банк и сообщил о бомбе в отделении на Тверской улице.

- Неизвестный не стал представляться, просто сообщил о взрывном устройстве в отделении банка. Ведется эвакуация посетителей и сотрудников банка. На данный момент информации о пострадавших нет, - рассказал источник в правоохранительных органах.

После поступившей угрозы эвакуировали около 100 человек. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи.

Волна «минирований» в Москве и других городах России началась три года назад. Неизвестные периодически звонят в торговые центры, сообщают о бомбах в метро, школах, больницах, в аэропортах. Сообщения оказывались ложными.