Пар столбом и днем, и ночью: как работают мобильные снегоплавилки в центре Москвы

Столицу от снега спасают мобильные снегоплавильные пункты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снегоплавилку возле «Уголка дедушки Дурова» видно издалека: пар столбом, техника работает, люди в спецодежде бегают вокруг огромнейших куч снега. Труды праведные не прекращаются ни днем, ни ночью, потому что едва-едва снежные сугробы немного уменьшатся, как на Москву вновь обрушивается новая метель. И все начинается заново.

Снегоплавилку возле «Уголка дедушки Дурова» видно издалека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Да, в столице есть стационарные снегоплавилки (официально они называются снегосплавными пунктами), но они расположены несколько в стороне от центра, и сразу после метелей к ним выстраиваются такие огромные очереди из грузовиков, полных снега, что они стоят там часами. А куда в это время девать снег с проезжей части, тротуаров и улиц?

Спасают как раз такие мобильные снегоплавильные пункты. Один из них расположен на пересечении Олимпийского проспекта и ул. Дурова (сюда свозят снег из центра), второй – на ул.Рабочей (работает на Таганский и Басманный районы, иногда - на Замоскоречье).

Пар столбом, техника работает, люди в спецодежде бегают вокруг огромнейших куч снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- С 21 января работа ведется в круглосуточном режиме, - рассказали kp.ru в префектуре ЦАО г. Москвы. – Суммарная мощность пунктов - 43 000 кубометров в сутки. В зависимости от технических возможностей задействуется от 2 до 24 мобильных снегоплавильных установок.

Что представляет собой мобильная снегоплавилка? По сути это контейнер, в котором есть приемная часть, куда засыпается снег (оттуда же валит пар), и технологический отсек, где находится электромотор и горелка. Работает чудо техники на дизельном топливе. Оно сгорает в горелке, от этого нагревается жаровая труба, которая доводит воду примерно до 60 градусов, в ней плавится снег, после чего талая вода сливается в коллектор. Поэтому такие установки ставят только там, где не будет проблем с отводом воды.

Снегоплавилка - это контейнер, в котором есть приемная часть, куда засыпается снег, и технологический отсек, где находится электромотор и горелка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время снегопадов снег свозят на площадки для хранения, там же установлены мобильные снегоплавилки, которые постепенно и ликвидируют «накопленное».

Трактор загребает ковшом большую кучу снега и бросает ее на землю – так слипшиеся глыбы разбиваются, становятся рыхлыми, после чего их можно бросать в снегоплавилку. В противном случае куча будет таять очень долго. А так – пара минут и, пока трактор привезет новый сугроб, «старый» уже подтаял и осел.

- Техника шумит и днем, и ночью, пар столбом валит, – ругаются некоторые москвичи.

Трактор загребает ковшом большую кучу снега и бросает ее на землю, чтобы глыбы разбились, затем их можно отправлять в снегоплавилку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На все их недовольство рабочие только руками разводят: мол, или так, или утопайте в снегу – вариантов немного. Стараемся тут для всех, пытаемся сделать, как лучше…

Всего за час работы пары мобильных снегоплавилок прямо у меня на глазах освобождается приличный «кусок» снежного склада. Особого шума лично я не заметила – да, трактор ездит. Сама установка работает тихо.

Впрочем, официально на запрос kp.ru в префектуре ЦАО г. Москвы сообщили, что в 2022 году жалобы жителей на работу мобильных снегоплавильных установок не поступали.

Всего за час работы пары мобильных снегоплавилок освобождается приличный «кусок» снежного склада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкретно

Как росли сугробы в Москве этой зимой

Декабрь: 25 см

Январь: 47 см

Февраль: 49 см

Зимы-рекордсмены

Самая снежная зима: 2012-2013 гг – около 300 см снега

Самый снежный февраль: 1994 год – 78 см снега

Самая бесснежная зима: 1954 год – 46 мм осадков

Самая холодная зима: 1940 год, температура опускалась до -42 градусов

Куда жаловаться на некачественную уборку снега:

+7 495 777-77-77 – единая справочная служба Правительства Москвы

+7 495 539-53-53 - единый диспетчерский центр Москвы

gorod.mos.ru – портал «Наш город»