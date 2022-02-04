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Общество4 февраля 2022 4:00

Пар столбом и днем, и ночью: как работают мобильные снегоплавилки в центре Москвы

В этом году зима завалила коммунальщиков работой
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Столицу от снега спасают мобильные снегоплавильные пункты.

Столицу от снега спасают мобильные снегоплавильные пункты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снегоплавилку возле «Уголка дедушки Дурова» видно издалека: пар столбом, техника работает, люди в спецодежде бегают вокруг огромнейших куч снега. Труды праведные не прекращаются ни днем, ни ночью, потому что едва-едва снежные сугробы немного уменьшатся, как на Москву вновь обрушивается новая метель. И все начинается заново.

Снегоплавилку возле «Уголка дедушки Дурова» видно издалека

Снегоплавилку возле «Уголка дедушки Дурова» видно издалека

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Да, в столице есть стационарные снегоплавилки (официально они называются снегосплавными пунктами), но они расположены несколько в стороне от центра, и сразу после метелей к ним выстраиваются такие огромные очереди из грузовиков, полных снега, что они стоят там часами. А куда в это время девать снег с проезжей части, тротуаров и улиц?

Спасают как раз такие мобильные снегоплавильные пункты. Один из них расположен на пересечении Олимпийского проспекта и ул. Дурова (сюда свозят снег из центра), второй – на ул.Рабочей (работает на Таганский и Басманный районы, иногда - на Замоскоречье).

Пар столбом, техника работает, люди в спецодежде бегают вокруг огромнейших куч снега.

Пар столбом, техника работает, люди в спецодежде бегают вокруг огромнейших куч снега.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- С 21 января работа ведется в круглосуточном режиме, - рассказали kp.ru в префектуре ЦАО г. Москвы. – Суммарная мощность пунктов - 43 000 кубометров в сутки. В зависимости от технических возможностей задействуется от 2 до 24 мобильных снегоплавильных установок.

Что представляет собой мобильная снегоплавилка? По сути это контейнер, в котором есть приемная часть, куда засыпается снег (оттуда же валит пар), и технологический отсек, где находится электромотор и горелка. Работает чудо техники на дизельном топливе. Оно сгорает в горелке, от этого нагревается жаровая труба, которая доводит воду примерно до 60 градусов, в ней плавится снег, после чего талая вода сливается в коллектор. Поэтому такие установки ставят только там, где не будет проблем с отводом воды.

Снегоплавилка - это контейнер, в котором есть приемная часть, куда засыпается снег, и технологический отсек, где находится электромотор и горелка.

Снегоплавилка - это контейнер, в котором есть приемная часть, куда засыпается снег, и технологический отсек, где находится электромотор и горелка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время снегопадов снег свозят на площадки для хранения, там же установлены мобильные снегоплавилки, которые постепенно и ликвидируют «накопленное».

Трактор загребает ковшом большую кучу снега и бросает ее на землю – так слипшиеся глыбы разбиваются, становятся рыхлыми, после чего их можно бросать в снегоплавилку. В противном случае куча будет таять очень долго. А так – пара минут и, пока трактор привезет новый сугроб, «старый» уже подтаял и осел.

- Техника шумит и днем, и ночью, пар столбом валит, – ругаются некоторые москвичи.

Трактор загребает ковшом большую кучу снега и бросает ее на землю, чтобы глыбы разбились, затем их можно отправлять в снегоплавилку.

Трактор загребает ковшом большую кучу снега и бросает ее на землю, чтобы глыбы разбились, затем их можно отправлять в снегоплавилку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На все их недовольство рабочие только руками разводят: мол, или так, или утопайте в снегу – вариантов немного. Стараемся тут для всех, пытаемся сделать, как лучше…

Всего за час работы пары мобильных снегоплавилок прямо у меня на глазах освобождается приличный «кусок» снежного склада. Особого шума лично я не заметила – да, трактор ездит. Сама установка работает тихо.

Впрочем, официально на запрос kp.ru в префектуре ЦАО г. Москвы сообщили, что в 2022 году жалобы жителей на работу мобильных снегоплавильных установок не поступали.

Всего за час работы пары мобильных снегоплавилок освобождается приличный «кусок» снежного склада.

Всего за час работы пары мобильных снегоплавилок освобождается приличный «кусок» снежного склада.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкретно

Как росли сугробы в Москве этой зимой

Декабрь: 25 см

Январь: 47 см

Февраль: 49 см

Зимы-рекордсмены

Самая снежная зима: 2012-2013 гг – около 300 см снега

Самый снежный февраль: 1994 год – 78 см снега

Самая бесснежная зима: 1954 год – 46 мм осадков

Самая холодная зима: 1940 год, температура опускалась до -42 градусов

Куда жаловаться на некачественную уборку снега:

+7 495 777-77-77 – единая справочная служба Правительства Москвы

+7 495 539-53-53 - единый диспетчерский центр Москвы

gorod.mos.ru – портал «Наш город»

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