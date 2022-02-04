Изгнание из рая: из «Аптекарского огорода» выселяют расплодившихся в оранжереях котов

Коты жили в оранжерее "Аптекарского огорода" с самого основания Петром I в 1706 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кошачье царство

Светящиеся глаза выглядывают из-за редких орхидей и бегоний. Пушистые хвосты свисают с редких пород деревьев. Кошачьи уши тут и там мелькают среди зелени в оранжереях Аптекарского огорода на проспекте Мира. Популяция «цветочных» кошек здесь достигла небывалых величин.

- Коты у нас были всегда, с самого основания Петром I в 1706 году, - рассказал корреспонденту kp.ru директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», председатель Правления «Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств России» Алексей Ретеюм. – Численность их была разная, зависела от окружающих условий. Оптимально, когда здесь живут 2-3 животных. Но в последнее время котов стало слишком много: 15, может больше. Здесь им всегда тепло и уютно, поэтому постоянно появляется кто-то новый, кроме того, некоторых подбрасывают.

В оранжерее живет 15 котом или больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Живется в хвостатым в оранжереях и правда неплохо: пространства для игр достаточно, свежей зелени в достатке, круглый год – постоянная температура, которая идет на пользу не только редким растениям, но нередким животным.

Часть из них – почти ручные: ведут себя спокойно, любят ласку и позволяют брать себя на ручки. Другие – дикари: носятся по ночам, роняют горшки, делают подкопы. Но кушать хочется всем, и от еды еще никто из них не отказывается. Наиболее предприимчивые едят не только то, что проносят сотрудники и посетители Аптекарского огорода, но и клянчат еду в ресторанах, которых по соседству в избытке. Таких «попрошаек» видно сразу: они в разы круглее и почтеннее своих менее общительных сородичей.

Живется котам хорошо - тепло круглый год, спокойно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждому по кошке

У многих сотрудников Аптекарского огорода дома живут кошки, частенько – это бывшие обитатели оранжерей. 11 лет назад, к примеру, дом обрела крикливая кошка весьма дурашливого вида. В домашнем покое она стала весьма респектабельным зверем который, правда, до сих пор не слишком любит «обнимашки». Таких историй сотрудники оранжерей могут рассказать множество.

- Мы считаем, что домашние животные, а кошки – это все-таки домашние, должны жить в семьях. Здесь мы элементарно не уследим и не сможем помочь, если кто-то из них заболеет. А в марте-апреле оранжереи будем обрабатывать химикатами – они для животных могут быть опасны, а уследить за тем, чтобы никто из кошек не зашел, куда не следует, мы просто не сможем – их слишком много, - признается Алексей Ретеюм.

Котиков подкармливают и в оранжерее, и в соседних кафе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разбирать животных по домам уж просто некому, поэтому руководство Аптекарского огорода кинуло клич по соцсетям, а также обратилось за помощью к волонтерам. Откликнулись организаторы первого котокафе Москвы «Котики и Люди». В ближайшее время вместе с сотрудниками оранжерей они отловят «пришельцев», определят их в приют, обработают, немного социализируют, после чего начнут искать им семьи. В том числе при помощи котокафе.

Уже не дикие, но еще не дома

В котокафе «Котики и Люди» на ул. Гиляровского, 17 одновременно живут примерно 25 животных. Кто-то обретает семью быстро, другие задерживаются: к примеру, шикарная Корица черепахового окраса обитает там уже полтора года.

- Когда к нам привозят новое животное, мы ставим переноску в тихое место и открываем дверцу. Стараемся лишний раз «новичка» не тревожить, но постоянно с ним разговариваем, даже книжки читаем ему вслух, чтобы привыкал к человеческому голосу и запаху, - рассказали корреспонденту kp.ru сотрудники котокафе.

Организаторы первого котокафе Москвы «Котики и Люди» отловят усатых в оранжерее и заберут в приют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Процесс адаптации у всех животных проходит по-разному, но, в конце концов, они выходят не только к знакомым людям, но и дают себя погладить незнакомцам – это может стать началом большой дружбы и помочь обрести семью.

Дата «выселения» котов из Аптекарского огорода пока точно не определена, но «Котики и люди» уже начали собирать заявки на «укотовление», а также сбор средств на обследование у ветеринара и последующее жизнеустройство изгнанников из оранжерейного рая.

В котокафе «Котики и Люди» на ул. Гиляровского, 17 одновременно живут примерно 25 животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, совсем без котов Аптекарский огород не останется: руководство согласилось оставить там 2-3 животных, которые «тесно сотрудничают» с местными работниками, ведут себя прилично и помогают бороться с грызунами.