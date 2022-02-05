Терминал аэропорта Шереметьево проверяют после сообщения о минировании

С начала года в России вновь отмечается всплеск сообщений о минировании общественных мест. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Служба безопасности международного аэропорта Шереметьево вместе с полицией проверяет сообщение о минировании терминала B. Сообщение от анонима поступило днем 5 февраля. Неизвестный также добавил, что взрывные устройства заложены в четырех воздушных суда на перроне. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе аэропорта на запрос «Комсомолки» на момент публикации не ответили. Известно, что эвакуация пассажиров из терминала пока не началась, а посадка и регистрация на рейсы проходит штатно. Вероятно, информацию решили проверить без лишнего шума.

С начала года в России вновь отмечается всплеск сообщений о минировании общественных мест, социальных объектов и городской инфраструктуры. Происходит это и в Москве. Приходят сообщения об угрозе взрыва в судах, школах и торговых комплексов. После быстрой проверки здания всем разрешают вернуться.

Чаще всего для подобных сообщений лже-террористы используют фейковые адреса электронной почты или IP-телефонию — такой звонок очень сложно отследить. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма по Уголовному кодексу грозит до восьми лет колонии.