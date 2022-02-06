На дне Москва-реки нашли квадроцикл пропавшего без вести экс-замминистра юстиции

Владимир Ялунин много лет отработал в системе исполнения наказаний Минюста СССР и России. Фото: Людмила Пахомова/ИТАР-ТАСС

В Подмосковье продолжаются поиски 70-летнего Владимира Ялунина, бывшего заместителя министра юстиции России. Вечером в субботу мужчина выехал на своем квадроцикле с участка в СНТ «Солнечный берег» в Одинцовском городском округе.

- По словам родных, Ялунин собирался покататься по полю у соседнего села Козино, - рассказал kp.ru источник в экстренных службах.

Ялунин отправился на прогулку около 18:00. Выехал налегке - даже телефон с собой не взял. В районе полуночи родственники, не дождавшись возвращения главы семейства, сообщили о его исчезновении в полицию.

- На место выехали спасатели и обнаружили на Москва-реке напротив села Козино следы квадроцикла, которые вели к полынье примерно в 10 метрах от берега, - продолжает источник. - Предположительно, мужчина пытался перебраться по льду реки на другой берег, но лед треснул под тяжестью техники.

По словам нашего собеседника, квадроцикл вместе с водителем мог весить не менее 400 кг.

Позже со дна реки в месте полыньи достали квадроцикл. Предположительно, бывший замминистра погиб в ледяной воде.

- На место прибыла водолазная группа, были сделаны майны для погружения на расстоянии ста метров от места провала квадроцикла ниже по течению, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Водолазы совершили несколько погружений. Около 6 часов утра было принято решение приостановить поисковые работы до наступления светлого времени суток. В 9 часов поисковые работы возобновились. На месте работают около 30 человек и 9 единиц техники.

Владимир Ялунин - уроженец Ижевска. Много лет отработал в системе исполнения наказаний Минюста СССР и России. В 2004-2006 годах занимал пост замминистра юстиции. Генерал-полковник внутренней службы. Кандидат юридических наук.