Тело генерал-майора полиции нашли с огнестрельным ранением головы

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В полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в одной из квартир на Хорошовском шоссе в Москве. Прибывшие на место оперативники обнаружили в квартире тело 76-летнего Ивана В.*, отставного генерал-майора полиции с огнестрельным ранением головы. Вместе с офицером в квартире находилась его 68-летняя жена Наталья*, которая и сообщила в полицию о случившемся. По словам женщины, ранним утром она проснулась от громкого хлопка, раздавшегося из соседней комнаты. Наталья побежала проверять, что произошло. Тогда женщина и обнаружила тело супруга со смертельным ранением головы. Женщина сразу сообщила в полицию о случившемся.

«Прибывшая на место происшествия оперативная группа обнаружила в квартире тело 76-летнего офицера, генерал-майора полиции в отставке Ивана В.* с огнестрельным ранением головы. Ранее мужчина занимал пост 1 заместителя начальника экспертно-криминалистического центра внутренних дел РФ. Порядок в квартире нарушен не был, следов борьбы или волочения также не обнаружено. По словам супруги, ее муж тяжело болел - у офицера было диагностировано онкологическое заболевание последней стадии», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

О случившемся было доложено в Межрайонный следственный отдел по САО Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. В настоящее время оперативники проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

* Имена изменены