«За котика ответишь!»: москвич получил три ножевых ранения за то, что открыл форточку в комнате с животным

Старшее и младшее поколение схлестнулись на почве любви к коту Пирату. Фото: Shutterstock

Кот Пират стал причиной конфликта, который закончился тремя ножевыми ранениями. Нешуточные страсти разгорелись в обычной пятиэтажке в районе Царицыно.

В одной из квартир там живут сразу 2 поколения: Александр Иванович с Натальей Анатольевной – в одной комнате, его сын Алексей и его сожительница Лина – в другой. Старшее и младшее поколение 3 февраля схлестнулись… на почве любви к животному. Точнее, к беспородному серо-полосатому коту Пирату.

- Кот долго мяукал в соседней комнате, мы подумали: может, случилось что? Заглянули внутрь, увидели, что он сидит, прижавшись мордой к стеклу. На улицу он просился, - рассказала корреспонденту kp.ru Наталья Анатольевна.

Дальнейшие события развивались молниеносно. Александр Иванович подошел и открыл форточку, чтобы котик мог выйти погулять, в тот же момент в комнату, как разъяренная фурия, влетела Лина. Отборную ругань она подкрепила ударами ножом – один пришелся в голову, еще два Александр Иванович успел заблокировать рукой, удары пришлись на предплечье и кисть. Мужчина упал, залитый кровью. Лина испуганно отступила. Котик выпрыгнул в форточку и был таков.

- Да я ж этого кота еще котенком знал, да я ж ухо и лапу лечил, когда его во дворе подрали, неужто я б животину эту обидел?! – причитает Александр Иванович. Попутно объясняет: кот гуляет сам по себе. Квартира же на первом этаже: открываешь ему форточку – и он идет по своим кошачьим делам. Но всегда возвращается.

Что пошло не так 3 февраля – доподлинно не известно. Старшее поколение утверждает, что Лина была не в себе – то ли пьяная, то ли под веществами. Однако доказательств этому пока нет.

«Скорая помощь» доставила Александра Ивановича в больницу, но там от госпитализации он отказался - решил, что дома и стены лечат.

Вот только в стенах ему сидеть и приходится, потому что сын и Лина по-прежнему живут в соседней комнате и расставаться или съезжать, судя по всему, не намерены.

- Леша ее отругал, вот и все. Он целыми днями на работе, она – дома. Даже полиция ее не арестовала: продержали в отделении несколько часов и отпустили. А нам-то теперь как жить? Кто даст гарантию, что она не набросится опять? – негодует старшее поколение.

Пока полиция разбирается, что к чему, пенсионеры предпочитают тихонько сидеть в своей комнате. Вернулся ли Пират, они не знают, но знакомого мяуканья давненько уже не слышали.