Синоптик о прогнозах погоды на весну 2022 в Москве: Снега очень много - но это не значит, что он не растает моментально

В Москву пришла продолжительная оттепель. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москву пришла долгая оттепель. Плюсовую температуру, +1…+3 градуса: синоптики обещают как минимум до конца недели, то есть до 12 февраля. По ночам - небольшой минус, до -3…-5 градусов. Такая температура на 7 - 8 градусов выше, чем положено по климатическим нормам для первой декады февраля. Обычно подобная погода бывает в середине марта, с удивлением отмечают синоптики центра «Фобос». Весеннее тепло принёс в столицу атлантический циклон по имени «Роксана».

Значит ли это, что зиме пришёл конец? Началась она в этом году непривычно рано (для эпохи глобального потепления, конечно) - снег лег 1 декабря, оттепелей практически не было, хотя и лютой стужи тоже. Может, и закончится зима тоже рано? И уже с 1 марта нас будет радовать весенняя погода с солнцем и устойчивыми плюсовыми температурами. И как быстро растают сугробы, ведь снега нынешней зимой аномально много?

Подробности сайту kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Да, оттепель установились надолго. Но это не значит, что до конца февраля уже не будет похолоданий и мы плавно перейдём в весну. После 12 февраля ожидаем понижения температуры примерно до -7 градусов. А в последний пятидневке февраля, после 23-го числа, возможно, придёт волна более серьёзных морозов.

- А что со снегом?

- Если б не такое количество снега, оттепель, возможно, была бы сильнее. Сейчас большая часть тепла будет уходить на подтаивание сугробов, поэтому и серьёзного всплеска температуры мы не ждём. В основном +1, максимум до +3 градусов. Такая слякотная оттепель.

- Сугробы станут меньше?

- Они будут, с одной стороны, слегка подтаивать, с другой - проседать под собственным весом. До вчерашнего дня снег шёл рыхлый, лёгкий. А на этой неделе при нулевой или слабоплюсовой температуре снег станет более тяжёлым, плотным, не исключён и мокрый снег. Сыпать он будет практически ежедневно. При этом высота снежного покрова не увеличится, а может даже и уменьшится за счёт проседания. Сейчас высота сугробов в Москве 48 см на главной метеостанции ВДНХ, в некоторых районах до 50 см. Это очень далеко от рекорда (в феврале столице лежало и более 70 см снега. - Ред.), но все же в полтора раза больше нормы.

- Какой будет весна после ранней и снежной зимы?

- Метеорологическая весна, то есть время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной, наступит сразу после 20 - 22 марта. Чуть раньше обычного срока, который приходится на 27 марта. Как пойдёт таяние снега, сказать сложно. Если март будет тёплый, да ещё и с дождями, снег может сойти очень быстро. Бывали случае, когда даже 70-сантиметровые сугробы таяли за две недели. То, что снега очень много, вовсе не означает, что он будет лежать долго. Затяжной зима не будет.