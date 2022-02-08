Хабиб кормит шаурмой с кониной, Моргенштерн ломит цены, а Лепс из-за развода потерял «Рюмку водки»

В Москва-Сити заработал ресторан Хабиба Нурмагомедова. Фото: Андрей АБРАМОВ

Потрепанный пандемией московский рынок общепита принимает в ряды новобранца. В Москва-Сити заработал ресторан национального героя Дагестана и грозы всех ирландских бойцов — Хабиба Нурмагомедова. Об открытии едальни писали с формулировкой «ресторан в башне «Город столиц». Поэтому я наутюжил рубашку, смахнул реагент с кроссовок и собрался приобщиться к высокому.

Напрасно.

Ресторан оказался корнером — проще говоря, отдельчиком на фудкорте, где быстро готовят и отдают заказ. В случае с M-eat by Khabib — так называется заведение бойца — корнер в самом дальнем углу минус первого этажа небоскреба. Рядом ни столов, ни стульев. Взял и иди на все четыре стороны. С учетом того, что в пандемию поубирали лавки в торговых комплексах, есть пришлось на улице.

Рестораном кафешку не назвать и за скудность меню. Всего одно блюдо — брэдм-eat. Название заковыристое, а на рецепт был получен патент. Расшифровать нейминг сложно. Разве что слово bread с английского «хлеб» и он тут действительно есть.

Стоит фастфуд 270 руб. Вы выбираете мясо — курица, конина или говядина, а также соус — острый, луковый, куриный. После этого кассир, она же повар, разогревает в микроволновке вакуумный пакет с мясцом, поджаривает булочку, похожую на краюшку итальянской чиабатты, и начиняет хлеб.

В меню всего одно блюдо — брэдм-eat. Фото: Андрей АБРАМОВ

Волей-неволей возникают аналогии с шаурмой. Если мясо в лаваше брать в фильдеперсовом фудмоле, то оно обойдется в ту же цену. Коли у метро в спальнике, то в два раза дешевле. Еще компот в подарок нальют. Но мы-то не у метро на окраине Бутовской ветки, а в подвале небоскреба Москва-Сити, поэтому к цене претензий нет.

Народ за новинкой Хабиба идет. Очередь перманентная из двух человек. Подходя к кассе, все выдыхают: «Наконец-то мы вас нашли!». Локация действительно спорная. Что до вкуса, как ярый поклонник фастфуда, заявляю: понравится тем, кто любит залитые майонезом бутерброды. Соуса не жалеют, мяса умеренно. Конина на вкус как говяжья тушенка. Второй раз я бы сюда не пошел и при случае лучше обойдусь шаурмой у метро возле дома.

Компания, которая под именем Хабиба занимается развитием франшизы, планирует открыть в ближайшие месяцы еще 14 точек в Москве. Потом пойти по регионам с амбициозной экспансией. Купить франшизу и открыть свое заведение фирма предлагает инвесторам примерно за 4,5 млн рублей. Это средняя цена для подобных ресторанов и в несколько раз меньше, чем за филиал гигантов вроде «Макдоналдс».

Обливая пуховик соусом из брэдм-eat, задумался, надо ли оно Хабибу? Не в смысле пачкать мою куртку, а идти в этот бизнес. Понятно, что славный сын Дагестана закончил карьеру, победил всех, кого только можно, а сейчас время пожинать плоды популярности: кормить, стричь, одевать поклонников. К слову, один ресторан у бойца уже есть — в Махачкале. Там именно что ресторан с очень заряженным по меркам республики ценником. Нурмагомедова даже критиковали за это земляки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что стало с другими ресторанами знаменитостей в Москве

Закрылись

Григорий Лепс — «Рюмка водки» и «Пироги». Кулинарная лавка на Пятницкой открывалась с размахом — пел Киркоров, а через год приказала долго жить. В баре на Петровке прекратили наливать в апреле-2021. Обещали переезд и новое открытие, но пока ничего не слышно. Наверное, певец занят разводом и разделом имущества с экс-супругой.

Ольга Бузова — BUZfood. Когда дива открывала кафе на пике славы в 2018 году, в первый же день его посетили 5000 человек. Кормили аккуратным фастфудом с закосом под ресторанную еду. Продержалось кафе полтора года и почило с многомиллионными долгами.

Александр Ревва — «Спагеттерия». В особняке на Тверской каноничной итальянской кухней угощал Артур Пирожков. Мечтал открыть сеть по стране, да не срослось. Заведение прогорело. Ревва пробовал едальню перуанской кухни на курорте Роза Хутор, но и тут ничего не вышло.

Сати Казанова — «Килим». Тут разок обедал создатель кинотрилогии «Крестный отец» Фрэнсис Форд Коппола. Спустя полгода после запуска ресторан с восточным уклоном съехал.

Дмитрий Нагиев — «Хуанхэ». Китайский ресторан в Таганском районе существовал меньше года. Персонал жаловался журналистам, что шоумен интереса к бизнесу не проявлял, а за время работы зал ни разу не заполнился целиком. Партнер Нагиева ресторатор Александр Орлов винил во всем платные парковки в районе.

Любовь Успенская — «Люба-Любонька». Караоке-бар на Лубянке принимал гостей два года, но закрылся в 2019-м. Успенская часто сама приходила сюда скоротать вечер. Бизнес помогал вести ресторатор Раппопорт. Доходы заведения не могли перекрыть стоимость аренды, бар закрылся.

Сергей Лазарев — «Пудель Штрудель». Тортами из куриных желудков и травяным шоколадом певец кормил… собак. У Лазарева была кондитерская для четвероногих с 2014 года. Потом точку закрыли, но принимали заказы в интернете. Певец рассказывал о планах открыть масштабное производство линейки кормов. В прошлом году сайт кондитерской перестал работать.

Держатся на плаву

Сергей Светлаков — Eshak. Заведения восточной кухни на Рублевоском шоссе и Новом Арбате работают с 2015-го и 2019-го, соответственно. Есть еще сеть в Киеве. Проект на родине комедианта в Екатеринбурге закрылся в разгар пандемии. Не работает и дубайский филиал. Вести бизнес Светлакову помогает ресторатор Александр Орлов. Средний чек в московских кафе - 2000 руб.

Андрей Макаревич и Стас Намин — Rhythm & Blues Cafe. Работает с 1998 года, имеет неплохую репутацию и хорошие оценки на интернет-площадках с отзывами. Кухня русско-европейская с реверансом в сторону азиатских хитов. Цены выше среднего, обед на одну персону выйдет около 1500 руб.

Илья Лагутенко — «Мумий Тролль Music Bar». Заведение с упором на рок-музыку и тихоокеанскую кухню работало на Тверской. В локдаун-2020 бар закрылся. Но меньше года спустя заработал на Новом Арбате. Средний чек 2000 руб.

Федор Бондарчук — «Vаниль». С 2001 года на углу Остоженки и Гоголевского бульвара. Вероятно, своим успехом обязано ресторатору Аркадию Новикову, в чей холдинг и входит заведение. Средний чек 2100 руб., кухня европейская.

Владимир Познер — «Жеральдин». Необистро — так свой формат определило заведение, — работает уже пять лет. В тандеме с Познером — ресторатор Раппапорт. Блюда авторской и французской кухни. Средний чек 2500 руб.

Моргенштерн — KAIF. Под этой вывеской бургерная на Никольской и ресторан на Большой Дмитровке. Главная претензия к детищу рэпера — слишком дорогое удовольствие. В отзывах шутят, что наценка 50% за имя. Убрать ее и будет все отлично. А что вы хотели от человека, который любит в прямом смысле сжигать деньги на камеру? Надо же их где-то брать. В ресторане средний чек 3000 руб., бургеры по 400-500 руб.

Ксения Собчак — She. Звезда хвастает, мол, в ее wellness-бистро такие очереди, что друзья буквально выпрашивают у нее свободный столик. Заведение входит в холдинг Бориса Зарькова — именитого столичного ресторатора. У Ксении были еще три ресторана на Тверском бульваре, но они закрылись. Средний чек в She 3000 руб.

Тимати — Black Star Burger. Чем только не занималась компания Тимура Юнусова — тату-салоны, барбершопы, компьютерные клубы, одежда. Начиналось все с демократичных бургеров с настоящим мясом — как бы в пику американским франшизам. В Москве бургерные пока держатся, а вот в регионах закрываются. Правда, они не принадлежат артисту, а работают по франшизе.

Гарик Харламов — «Хот-Дог Бульдог» Франшиза с лицом комика. Работает меньше года, но шквала восторженных отзывов не снискала. Оценки посетителей едва дотягивают до хилой троечки. Булка с сосиской 250-300 руб.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Рестораторы сами идут к звездам

— Считается, что средний срок жизни ресторана три года. Если за это время отбились первоначальные вложения и инвесторы получили прибыль — это успешный проект, — говорит руководитель информационной политики Федерации рестораторов и отельеров России Нина Макогон. — В большинстве случаев рестораторы обращаются к знаменитостям с предложением открыть ресторан. Это делается, чтобы получить больше внимания потенциальной аудитории. Селебрити тоже заинтересованы в таких партнерствах — лишний раз напоминают о своем существовании поклонникам. Зачастую знаменитости не принимают участия в проекте ежедневно, но активно высказывают мнение при разработке концепции. И это понятно, репутация дороже денег. Конечно, бывают случаи, когда знаменитости принимают более активное участие в жизни своих ресторанов, но достоверно узнать об этом обывателю сложно.