В Подмосковье пропал заведующий Обуховской городской больницы Вадим Михайлович Евдокимов. Фото: obuhovo-mo.ru

В Подмосковье пропал заведующий Обуховской городской больницы Вадим Михайлович Евдокимов, об этом сообщают волонтеры, которые уже разместили ориентировку и приступили к его поискам.

Официального подтверждения от полиции на данный момент нет.

Из сведений, опубликованных волонтерами, известно, что в последний раз мужчину видели больше суток назад – утром 6 февраля. Он вышел из дома в селе Балобаново Московской области, но на работу, в больницу, так и не приехал.

Вадиму Михайловичу 59 лет, на момент исчезновения он был одет в серые штаны, красную куртку и шапку с сочетанием черного, желтого и зеленого цветов.