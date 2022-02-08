Миллиардер Алексей Шепель пострадал в столкновении девяти машин в Москве

Примерно полтора часа назад на пересечении Рублевского шоссе и ул.Красных Зорь произошла массовая авария – пострадали 9 автомобилей. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Примерно полтора часа назад на пересечении Рублевского шоссе и ул.Красных Зорь произошла массовая авария – пострадали 9 автомобилей.

- К нам сообщение поступило в 14.52, - рассказали корреспонденту kp.ru в ГУ МЧС России по г. Москве. – Авария произошла по направлению в область.

В районе станции метро Кунцевская движение затруднено до сих пор – сервис «Яндекс» показывает минимум двухкилометровую пробку.

В районе станции метро Кунцевская движение затруднено до сих пор – сервис «Яндекс» показывает минимум двухкилометровую пробку. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На данный момент известно о 4 пострадавших, трое из них были зажаты в покореженных машинах. Извлекать их пришлось спасателям, только после этого жертв ДТП передали с рук на руки медикам.

Одного из раненых с места ДТП эвакуировал санитарный вертолет.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «Мерседаса», который почему-то не справился с управлением и врезался в автомобили, которые ехали впереди него в том же направлении.

На данный момент известно о 4 пострадавших, трое из них были зажаты в покореженных машинах. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- В отношении предполагаемого виновника ДТП будет проведена проверка на состояние опьянения, - сообщают в Госавтоинспекции Москвы.

Сделают это в ближайшее время – водитель «Мерседеса» также получил травмы и едет в ближайшую больницу.

Одного из раненых с места ДТП эвакуировал санитарный вертолет. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По неподтвержденным пока данным, в автомобиле, который спровоцировал массовую аварию, ехал бизнесмен, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. В интервью РИА Новости он назвал свое состояние тяжелым. В настоящее время миллиардер находится в реанимации.