Для университета имени Баумана в Москве построят новый кампус

В праздник в одном из старейших вузов страны - Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана - побывали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

День российской науки отмечается сегодня, 8 февраля. В праздник в одном из старейших вузов страны - Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана - побывали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«День науки для Москвы значимый праздник, потому что Москва - один из центров мировой науки и образования, - сказал Собянин. - Поздравляю всех московских ученых, изобретателей, новаторов с этим замечательным праздником. Вы создаете настоящее и будущее нашего города и нашей страны».

Мэр напомнил, что Москва совместно с федеральным правительством по поручению президента России развивает кампусы ведущих вузов. Среди крупных проектов - МГТУ имени Баумана.

«Около 170 тысяч квадратных метров новых площадей, а также реставрация старинных зданий, памятников культуры, которые будут приспособлены для работы с наукой, образованием, студентами, аспирантами, будущими учеными, - уточнил Собянин. - По сути дела, МГТУ имени Баумана переживает второе рождение».

Как отметил Марат Хуснуллин, пандемия не помешала заняться комплексным развитием университета.

«Мы видим, как за самый короткий срок Москва в тяжелейших условиях пандемии, в тяжелейших градостроительных ограничениях, развернула стройки на всех объектах, - подчеркнул Хуснуллин. - Убежден, что все получится. Надеюсь, в этих исторических корпусах и вновь построенных зданиях студенты будут развивать науку».

ЧТО СДЕЛАЮТ

Новый кампус МГТУ имени Баумана разместится рядом с историческими зданиями университета. По проекту площадь вуза вырастет в 1,5 раза. Сразу на нескольких участках планируют построить:

- многофункциональный научно-образовательный корпус для исследовательских лабораторий, научно-административных, образовательных и мультимедийных пространств. Открытие ориентировочно намечено на 2023 год;

- здание для научно-исследовательских кластеров. В нем будут работать инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем и центр биомедицинских систем и технологий факультета биомедицинской техники. Открытие - в 2023 году;

- центральный кластер для конгресс-центра, коворкингов, досуговых, выставочных и трансформируемых пространств для презентации научных разработок. Здесь же разместится технопарк «Квантум-парк». Открытие - в 2024 году.

Кроме того, реконструируют:

- исследовательский центр МГТУ имени Баумана. Открытие - в 2023 году;

- два объекта культурного наследия - «Фанагорийские казармы» и практически утраченное здание «Химической лаборатории», построенное по проекту одного из крупнейших мастеров стиля модерн, архитектора Льва Кекушева. В них откроются дворец технологий и многофункциональный библиотечный корпус с зонами для демонстрации современных разработок, научно-образовательных форумов и тематических собраний. Открытие - в 2023 году.

На другом берегу Яузы, на Госпитальной набережной, появится новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана. В нем смогут поселиться более 2,3 тысячи студентов. Кроме жилых комнат, в двух корпусах разместят многофункциональный образовательно-досуговый центр, мультимедийные пространства, спортивные зоны.