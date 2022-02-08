«Даже в условиях ковида реализуем большие проекты»: В подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника

В Московской области открылась новая поликлиника. Она будет обслуживать около 20 тысяч человек, которые проживают в микрорайоне Измайловский лес в Балашихе. Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как обустроено медучреждение и пообщался с врачами.

- Сейчас люди часто болеют и от вашей работы многое зависит, - обратился губернатор к медикам. - Самые большие проблемы у нас в амбулаторном звене. Стараемся модернизировать поликлиники, и даже в условиях ковида за бюджетные и внебюджетные средства реализуем большие проекты. Этот микрорайон новый, его строит компания ПИК, опережающими сдает темпами социальную инфраструктуру.

Губернатор отметил, что застройщик также возводит школу на 1700 ребят. Детский сад уже построен.

- Балашиха - самый большой городской округ, мы здесь должны успевать, - сказал Андрей Воробьёв.

Поликлиника из двух отделений, взрослого и детского, занимает первый этаж жилого дома. Инвестор укомплектовал ее техникой для функциональной диагностики и специализированным офтальмологическим оборудованием.

Каждый день в поликлинике принимают участковые терапевты и педиатры, терапевт и педиатр неотложной помощи, работают процедурные медсестры. Как только будет возобновлен плановый прием во взрослых поликлиниках, узкие специалисты будут приезжать раз в неделю из соседних поликлиник №1 и №7. В этом списке - хирург, офтальмолог, невролог, кардиолог.

Напомним, в Московской области штат медработников пополняют, предлагая специалистам уникальные условия. В первую очередь это губернаторская программа «Социальная ипотека». А с этого года действует еще одно нововведение - медработникам ежемесячно компенсируют деньги на аренду жилья.

Терапевт новой поликлиника Ольга Шинкаренко перебралась в Балашиху из Белгорода. Женщина рассказывает, что уже начала получать компенсацию на съемную квартиру.

- 13 января я подала заявку через портал mosreg.ru, и вчера мне уже пришли деньги, - улыбается Ольга. - Каждый месяц буду получать в районе 20 тысяч рублей, пока не куплю квартиру. Это, конечно, очень хорошая мера поддержки.