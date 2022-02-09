В Третьяковке покажут, из чего сделан герой "Терминатора-2"

Впервые в Третьяковской галерее представят новый материал галинстан, из которого мог бы быть сделан Т-1000! Фото: Пресс-Служба Третьяковской галереи

Кто смотрел, тот не забудет Т-1000, отрицательного героя из "Терминатора-2". Робот новой модели, прибывший из будущего, чтобы убить Джона Коннора состоит из жидкометаллического сплава и практически неуязвим. Пули его не берут, он способен просачиваться через отверстия и миновать преграды, переливаясь, подобно расплавленному металлу.

Фантазии режиссеров оказались реальностью. Впервые в Третьяковской галерее представят новый материал галинстан, из которого мог бы быть сделан Т-1000! Это жидкий металл, наподобие ртути, но безвредный для организма.

Фото: Пресс-Служба Третьяковской галереи

Зрелищный перформанс проведет немецкий художник Ральф Беккер на закрытии международно симпозиума, посвященного технологическому искусству и science-art.

"В ходе перформанса "Естественная история сетей / SoftMachine" художник будет манипулировать с галинстаном, изменяя его поведение в реальном времени и создавая постоянно меняющиеся формы и звуки", - говорится в пресс-релизе.

Фото: Пресс-Служба Третьяковской галереи

Симпозиум состоится 12 февраля в Новой Третьяковке в рамках публичной образовательной программы выставки New Elements, организованной Фондом Laboratoria Art&Science при поддержке "Лаборатории Касперского". Об этой выставке и ее удивительных экспонатах мы уже писали.

Для участия в беседе, посвященной взаимодействию искусства и науки, приглашены ученые, художники, философы России и зарубежья. В частности будет и Томас Фойрештайн, автор нашумевшего экспоната, преобразующего воздух, выдыхаемый посетителями галереи, в алкоголь.

Фото: Пресс-Служба Третьяковской галереи

— Чем больше люди говорят об искусстве, тем больше искусства создается в форме льда, воды и спирта. И чем больше люди пьют, тем разговорчивее они становятся, — говорит художник.

Активный процесс создания алкоголя пройдет 12 февраля с 12.00 до 20.00 часов. Перформанс Ральфа Беккера начнется в 19.00. Полная программа симпозиума здесь. Вход бесплатный, но по регистрации.

Адрес: Новая Третьяковка, Западное крыло, Большой зал (Крымский вал, д. 10).

Фото: Пресс-Служба Третьяковской галереи

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