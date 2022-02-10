Короткое замыкание при заряде аккумуляторов: в "Шереметьево" ликвидировали пожар

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажиры столичного аэропорта "Шереметьево" утром 10 февраля обеспокоились при виде черного густого дыма. Как оказалось, не зря. Возгорание возникло на стоянке самолетов.

- При заряде бортовых аккумуляторов произошло короткое замыкание. На место оперативно прибыли спасатели и ликвидировали источник возгорания, - рассказали в экстренных службах.

- Кто-то пострадал?

- Нет. Данных о пострадавших не поступало. Сама техника повреждений не получила.

Возгорание возникло на стоянке самолетов.

Аэропорт не прекращал работу, пассажиры продолжают прибывать. "Шереметьево", по словам сотрудников, работает в штатном режиме и на расписание рейсов это не отразилось.

- Международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме. Задымление наземного источника питания ликвидировано, - рассказали kp.ru в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".

Пожар локализован, самолеты на стоянке не получили повреждений. Аэропорт продолжает принимать и отправлять самолеты согласно графику.

Объект возгорания был локализован пожарно-спасательными расчетами аэропорта "Шереметьево" за 170 секунд. На данный момент происходит расследование причин возгорания с приглашением к участию специалистов компании производителя, - рассказали представители аэропорта.