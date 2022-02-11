В Москве открыли приют для растений: в благодарность за «приемышей» готовы кормить индийской едой бесплатно

Организатор приюта для растений Валентина Константинова Фото: Андрей АБРАМОВ

Совладелец индийского ресторана «Тхали» Валентина Константинова открыла приют для растений. Прямо в стенах заведения. Слово «приют» ассоциируется с чем-то сирым и убогим. А тут попадаешь в декорации модной вечеринки. Теплый полумрак, фитолампы лиловым светом выхватывают из темноты силуэты горшков, колючек и листьев. Мимо проносятся красавцы индусы в деловых костюмах — здешние официанты. Пахнет карри, с картин взирают смуглые танцовщицы, а под сенью «постояльцев» затаились истуканы индийского пантеона.

ЯДОВИТЫЙ ГИГАНТ И ДЕРЕВО С «ПЛОДАМИ ДРАКОНА»

Сейчас у заботливой москвички почти две сотни «приемышей» — уже перестали вести точный счет. Диффенбахии, денежные деревья (они же толстянки или крассулы), драцены, монстеры, алоэ, фикусы бенджамина — типичные представители флоры школ и больниц. Собирают их по всему городу. Большинство приезжают потрепанные: погрызенные кошками листья, засохшие, пожелтевшие.

Приют Валентина решила открыть в начале 2020-го. Сначала бросили клич по соцсетям в интерьерных целях: хотела, чтобы ресторан стал подобием индийского леса. А потом начался локдаун и простое украшательство обрело высокий смысл.

Рядом с цветочными горшками соседствуют лики индийского пантеона. Фото: Андрей АБРАМОВ

— В Индии - тропики, все растет вперемешку, слегка кривовато, никакой садовник не ухаживает. Мы и хотели воссоздать эту атмосферу. У моего знакомого закрылся офис в пандемию, цветы девать некуда — взяли себе. Школу на карантин закрыли, а на подоконниках, как водится, цветы стояли. Учителя и технички на работу не ходили, поливать некому. И эти цветы приютили.

Самое масштабное растение в приюте — четырехметровый молочай. Он рос 27 лет в квартире. Дошел до потолка, уперся, но не остановился: пошел вбок, в горизонтальной плоскости. Владелица уже старенькая, не справлялась.

— Наняли «газель», чтобы вывезти цветок. А он ядовитый (сок молочая вызывает ожоги на коже —авт.). Пришлось обвязать, чтобы донести, — вспоминает Валентина.

А самый редкий житель — гилоцереус, из семейства кактусовых. Его плоды называются питайя. Вы точно видели их в премиальных супермаркетах с ценником «дрэгонфрукт» — «фрукт дракона». Ярко розовый плод с белой мякотью, которая по вкусу напоминает одновременно клубнику, грушу и киви.

В приюте собрали уже пару сотен цветов, для ухода за тропическим лесом наняли агронома. Фото: Андрей АБРАМОВ

НАНЯЛИ АГРОНОМА

Слава о приюте понеслась по соцсетям.

— Люди не знают, что делать с умирающими растениями. Выбросить жалко, оно же живое. Плюс сейчас культура второй жизни вещей: уже норма, что мы передаем ненужное, чтобы меньше мусора производить.

Цветов стало так много, что за всеми в одиночку не уследишь. Разные сорта, свой ритм полива, температурный режим. Тогда приют нанял агронома, выпускника Тимирязевки. Он настроил режим работы фитоламп, чтобы соблюдался баланс — днем фотосинтез, ночью переработка веществ. Поливать и ухаживать за цветами в приюте доверяют только ему.

Валентина рассказывает, что они готовы безостановочно принимать все цветы — ограничений нет. От приютов для животных этот отличается тем, что его организаторы не ставят целью раздать своих подопечных.

— Конечно, мы отдавали цветы, если кто-то очень просит. Но лучше отщипнуть черенок, чтобы размножить, чтобы человек вырастил свой цветок. Если у вас есть растения — переросшие, лишние, ненужные, с радостью их заберем. Будем ухаживать, ставить под фитолампы, кормить. С радостью бесплатно накормим и вас настоящей индийской едой, если вы принесете растения, — говорят в приюте.

Валентина показывает гигантский молочай, которому уже 27 лет. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Куда сдать растение

Приносить можно по адресу Измайловское шоссе 73ж, стр. 9 — это ресторан «Тхали» на территории Измайловского Кремля. Приходите в часы работы заведения с 10:00 до 23:00.