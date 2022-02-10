В Москву идёт рекордное тепло: растают ли сугробы уже в феврале

Погода в Москве явно настроилась на весну. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Москве явно настроилась на весну. С начала недели – оттепель, температура выше климатических норм на 7 - 9 градусов и соответствует концу марта, а не середине февраля. А на следующей неделе Гидрометцентр России обещает рекордное тепло, +5 градусов!

Впрочем, перед этим москвичей ждет относительное похолодание. В пятницу, 11 февраля, днем +1...+3 градуса. В ночь на субботу подморозит до -6, днем около ноля или небольшой минус. Ночь на воскресенье, 13 февраля, будет ясной и студеной, до -9 градусов. Днем – снова оттепель, +2 градуса. При этом солнечно и без осадков. Такая погода тоже теплее нормы, но “всего” на 4 – 5 градусов.

В понедельник и вторник, 14 – 15 февраля, по ночам -5...-7 градусов, днем +2...+3. Переменная облачность, ни снега, ни дождя – сухо. В общем, по ночам еще зима, а днем почти весна.

В среду, 16 февраля, не исключен температурный рекорд. Гидрометцентр России обещает +5 градусов. Максимум этой даты за все 140 лет метеонаблюдений +4,9 градуса. Такая теплынь стояла в феврале 1915 года, больше столетия назад.

- Оттепель будет затяжной. Заметное похолодание ждем только в последней пятидневке февраля, - поделилась с kp.ru прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Что будет с сугробами? И сейчас-то лужи на улицах! А если тепло простоит еще пару недель – может, к концу февраля снега и вовсе не останется?

- Высота снежного покрова уменьшается, но медленно: в начале недели она составляла 49 см, к четвергу 47 см, - рассказывает Татьяна Позднякова. - До конца этой недели и в начале следующей темп не изменится, сугробы будут подтаивать примерно на 1 см в сутки. Но все-таки в этом году снега в полтора раза больше, чем положено по климатическим нормам. А для очень быстрого таяния нужен дождь (его не предвидится), яркое солнце (пока оно выглядывает не надолго) и положительная среднесуточная температура (сейчас днем плюс, а по ночам ощутимый минус, среднесуточная температура остается отрицательной). Так моментального схода снега в феврале не будет. На быстрое таяние можно рассчитывать только в марте.