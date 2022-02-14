Стройматериалы продолжают дорожать: к дачному сезону нужно готовиться уже в феврале

Практичный хозяин знает, что заказывать материалы для изготовления забора нужно вне активного строительного сезона Фото: Shutterstock

Не нужно быть аналитиком финансовых рынков, чтобы заметить: в России с начала пандемии резко дорожает едва ли не все — от молока до машин. Еще один важный ресурс, который был отмечен взрывным ростом цен, — металл. Даже если кажется, что в повседневности рядовой потребитель не закупает металлопрокат и арматуру, это не значит, что наценка косвенно не маячит в других статьях расходов.

Расти цены на металл начали с весны 2020 года. Сначала на 10-15%, потом котировки начали подниматься до 100%. Это происходит и за рубежом, и в России. Тенденция точно продолжится и в наступившем году. И первые обновления цен стоит ждать уже в ближайшие недели. У металлургических компаний растут расходы на сырье и электричество. Однако, потребителя продукции рост котировок не останавливает, поэтому заводы не простаивают. Согласно последним новостям профессионального сырьевого рынка: китайское правительство целенаправленно стимулирует экономический рост, что означает - будут строить и строить.

На Западе готовы к ужесточению денежной политики в целях борьбы с инфляцией. Валюта не будет обесцениваться, а для России, промышленность которой как ни крути ориентируется на зарубежных коллег, это значит, что металл продолжит дорожать.

Рост цен объясняется просто: экономические рынки в эпоху пандемии не могут стабилизироваться. В России растет инфляция, рубль то ослабевает по отношению к мировым валютам, то отвоевывает обратно свои позиции. Государство серьезно поддержало строительную сферу в период пандемии — льготной ипотекой, госпрограммами. Спрос на металл вырос в разы.

Пандемия подогрела интерес россиян к дачному строительству. В разгар локдауна люди оценили возможность жить вдали от мегаполисов с их ограничениями. Поэтому загородные стройки разного масштаба (от ремонта старенького домика до покупки земли и постройки коттеджей) тоже внесли лепту в среднерыночную цену металла.

Вот-вот сойдет снег и можно будет снова ездить в свои летние домики. Накануне дачного сезона мы уже строим планы, как еще модернизировать свой участок и сделать территорию безопасной, комфортной. Многие будут ставить новые или обновлять старые заборы. Вот тут каждый столкнется с тем, что цены на металл за последние два года выросли почти в два раза!

— В этом году металлопрокат, а вслед за ним и заборы, продолжат дорожать. Резкое повышение цен происходит на рынке не впервые, — комментирует ситуацию компания «Мастеровит». — Фирмы, производящие ограждающие конструкции, которые работают на рынке также давно как мы, отлично помнят 2009 год. Тогда наблюдался аналогичный — до 80% — рост цен на металл при дефиците материала.

Экспертное сообщество уверено, что в 2022-м дефицита металла не будет. При этом цены продолжат расти. Прежде всего это будет связано с подорожанием сырья и увеличением затрат металлургов на природный газ и электричество.

Чем чревато резкое повышение цен, можно опять же проследить на примере из 2009 года. Тогда компании по установке заборов, многие из которых сегодня уже закрыты, заключали перед началом строительного сезона договоры с минимальной предоплатой. А когда дошло до дела — то есть до предоставления услуги дачникам и владельцам частных домов, не смогли сдержать свои обязательства и возвращали деньги. Очень много заказчиков оказались обманутыми тем, что переплатили за забор почти в два раза, так как цены уже выросли.

«СПРОС БУДЕТ АЖИОТАЖНЫМ»

Практичный хозяин знает, что заказывать материалы для изготовления забора нужно вне активного строительного сезона. Во-первых, можно спокойно дождаться изготовления, а во-вторых, цены будут ниже.

— Средняя стоимость забора из профлиста для стандартного дачного участка в шесть соток с декабря 2020-го по июнь 2021-го выросла со 150 тысяч до 220 тысяч рублей. Те, кто успел заказать забор осенью-зимой, потом немалые сэкономленные средства потратили на другие нужные покупки. Мы понимаем, что рост цен не остановить, и покупательская способность у населения за последние годы снижается. Тем не менее, благодаря слаженной работе, большим объемам продаж и положительной репутации компании на российском рынке, мы работаем с сырьем, поставляемым напрямую с крупнейших металлургических комбинатов – Северсталь, НЛМК, ВМЗ и других. Также, за счет собственных производственных комплексов, мы уверенно можем предложить нашим клиентам зафиксировать «зимние» цены, чтобы подорожание не сказалось на стоимости монтажа весной. Так как уже сейчас можно прогнозировать сезонный рост у всех производителей, — сообщили в компании «Мастеровит».

Собеседник редакции добавил, что грядущей весной спрос на строительные работы будет не просто высоким, а ажиотажным. Бизнес по-разному решает эту проблему: одни поднимают цену, чтобы и заработать, и отвадить тех, кому сейчас не по карману установка заборов. В «Мастеровит» избрали другую стратегию. Договор на производство и монтаж забора, навеса можно оформить сейчас, а сами работы отложить на строительный сезон.

КСТАТИ

Как выбрать компанию, которая произведет и установит забор

1) Обращайтесь только в фирмы, которые прошли проверку временем, имеют реальные отзывы и репутацию в строительной сфере. Компания, которая появилась недавно, может оказаться мошеннической.

2) При заказе забора под ключ фирма может попросить предоплату от 50%. Если доверяете компании и она готова подписать официальный договор со своей стороны, то бояться не стоит. Столь высокая предоплата позволит оперативно закупить сырье под ваш заказ и начать работу.

3) Маленькая предоплата в районе 5% наоборот тревожный сигнал: нет гарантии, что производитель имеет в наличии необходимый объем сырья и сможет спустя пару месяцев, поставить материалы и произвести ваш заказ с учетом сезонного роста цен.