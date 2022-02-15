Московский скоростной диаметр: где пройдёт и что ждёт жителей

Вид с квадрокоптера на строительство участка Юго-Восточной хорды в составе Московского скоростного диаметра на пересечении с Каширским шоссе и Южной рокады вдоль ул. Кантемировская. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

К концу 2023 года водителям станет проще ездить по городу. Для этого две строящиеся сейчас хорды - Северо-Восточную и Юго-Восточную - превратят в один маршрут. До сих пор их прокладывали в единой сети из четырёх хордовых магистралей. Теперь СВХ и ЮВХ стали отдельным проектом. Пока рабочее название будущей трассы - Московский скоростной диаметр (МСД).

«По своим масштабам и значению МСД будет сопоставим с МКАДом, - написал мэр Сергей Собянин в своём блоге. - Московский скоростной диаметр будет связан на севере – с Северо-Западной хордой, на юге – с Южной рокадой. Таким образом, автомобилисты смогут проехать в любой район Москвы, не загружая МКАД и Третье транспортное кольцо».

ЧТО ПОЛУЧИМ

Столичные власти называют сразу несколько плюсов проекта:

- связка основных вылетных магистралей. Среди них - Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты;

- быстрый маршрут - через весь город, не заезжая в центр, можно будет пролететь без единого светофора за 40 (!) минут;

- экономия времени - поездки по столице сократятся от 10 до 50 минут в зависимости от расстояния и времени суток. Например, до аэропортов Шереметьево и Домодедово - на 20-25 минут;

- меньше пробок - запуска МСД разгрузит центральные улицы города, ТТК, МКАД, вылетные магистрали. К тому же новую трассу закроют для транзитных грузовиков.

ПРОТИВ ШУМА - ЭКРАНЫ И СТЕКЛОПАКЕТЫ

Дорога протянется от Симферопольского шоссе до трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». «Маршрут пройдет через шесть округов Москвы – Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, улучшив связку 44 столичных районов с населением более 4,5 миллионов человек», – уточнил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

При этом в некоторых местах МСД, как ни крути, придется соседствовать с жилыми многоэтажками.

- Новая трасса, например, на юге города в районе Царицыно проходит по Каспийской улице на расстоянии 20-30 метров от жилых домов, - отмечает Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет». - Это делает ее не очень привлекательной из-за визуального ряда и шума от машин. Но есть и другие участки, например, в Бирюлёво Западном, где трасса идёт вдоль полосы отвода железной дороги и никому там не помешает. Конечно, такие скоростные магистрали должны проходить в технических зонах «железки» и по другим подобным участкам, далёким от жилых кварталов. Но не всегда в условиях города удаётся найти полностью подходящую для этого трассировку. Разумеется, никто специально рядом с домами не строит, поскольку тогда придётся переносить огромное количество коммуникаций. Большая часть скоростного диаметра все же пройдёт в основном по промзонам, вдоль железной дороги, по участкам, скрытым от жителей. То есть возможные неудобства сводятся к минимуму.

Эксперты напоминают, что для линии скоростного диаметра пригодились предварительные расчёты из далёкого прошлого.

«Отрезки будущей трассы, состоящей из Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд, уже частично построены, - говорит Константин Трофименко, директор Центра исследовании транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики. - Давно обсуждалось, что последним резервом для машин из тех «коридоров», которые отводились под магистрали в городе ещё в советские времена, остаются полосы вдоль железнодорожных путей. Именно эта идея сейчас и реализуется - прокладка автодорог «вторым этажом» около железной дороги».

А там, где машины поедут под окнами квартир, с шумом будут бороться несколькими способами.

- На Юго-Восточной хорде по проекту запланированы порядка 16 километров шумозащитных экранов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, в соседних с трассой домах мы уже приступили к бесплатной замене 144 тысяч окон на шумозащитные. Таким образом, при проектировании и строительстве не допускается превышение предельно-допустимых значений шумового воздействия на жителей. В некоторых случаях, когда не удается этого достичь, отдельные жилые дома переселяем.

Вид с квадрокоптера на строительство участка Юго-Восточной хорды в составе Московского скоростного диаметра на пересечении с Каширским шоссе и Южной рокады вдоль ул. Кантемировская. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КОГДА ОТКРОЮТ

Сегодня будущая магистраль готова на 62 %. Дальше планы такие:

- 3 квартал 2022 г. - построят первую очередь МСД на Северо-Восточной хорде от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. Здесь доделают последнее крупное сооружение на этой трассе – эстакаду основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе длиной 2,4 километра. Сейчас на сооружении монтируют пролетные строения и подпорные стены.

- 2023 г. - завершат вторую очередь МСД - Юго-Восточную хорду, соединяющую шоссе Энтузиастов с Варшавским шоссе.

- 4 квартал 2023 г. - полностью запустят движение машин по всему диаметру.