Миллионы квадратных метров прораба Москвы

Владимир Путин вручает Владимиру Иосифовичу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Фото: РИА Новости

Заслуженный строитель Российской Федерации, лауреат Государственных премий СССР и России.

2 февраля в Кремле Владимир Путин вручил Владимиру Иосифовичу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Прораб Москвы, как его называют друзья и коллеги, Владимир Иосифович Ресин стал полным кавалером этого ордена.

«...А первый колышек забил 60 лет назад»

«...Нельзя не отметить, как на глазах меняется и хорошеет год от года столица нашей страны – Москва, где я тружусь почти 60 лет. И мне есть с чем сравнивать. За последние годы – конечно, фундаменты были созданы всеми поколениями – благодаря члену вашей команды мэру Москвы Сергею Собянину со своими соратниками Москва стала одним из самых комфортных, современных мегаполисов мира, это факт. Мне 85 лет, вместе с тем сильный и сплочённый коллектив, в котором я работаю, питает меня энергией...»

Владимир Ресин на всех должностях всегда помнит, что он прежде всего строитель. Фото из личного архива Владимира Ресина

(Из выступления Владимира Ресина в Кремле 2 февраля с.г. при получении награды.)

- Владимир Иосифович, и что это был за «первый колышек», который вы забили в столице 60 лет назад?

— Это был московский буровой участок треста «Союзшахтоосушение» Минмонтажспецстроя СССР. Меня приняли прорабом. Затем я стал начальником участка.

- Так вот откуда пошло ваше неофициальное звание «Прораб Москвы»?

- Трест считался московским, а работали мы на периферии. В самой столице я начал работать с 1964–го года, когда меня назначили начальником строительного управления Московского треста горнопроходческих работ ордена Ленина «Главмосстроя».

- Вам ведь всего 25 лет тогда было. И сразу - начальником?

- А перед тем, как меня назначили на эту должность, я где-то полгода работал начальником участка в этом же тресте, полгода главным инженером строительного управления. И после этой «полевой» проверки меня повысили.

- Такого молодого-зеленого, без опыта…

- Как это без опыта? После окончания института в 1958-м году я работал горным мастером треста «Ватутин-уголь» на Украине. Потом начальником участка в Заполярье, в Апатитах. И главным инженером строительного управления в Калуге.

- И что же такое было в вашем характере, что продвигали?

- Я не знаю. Целеустремленность была. Понимаешь, всегда хотел быть первым. Когда был горным мастером, добивался, чтобы обязательно моя смена выполняла суточные и месячные задания по добыче угля. Когда был начальником участка, старался, чтобы показатели работы участка были лучшими в строительном управлении. Не зря моя специальность по диплому инженер-экономист.

- Да, тяжеловато с вами, Владимир Иосифович, было работать.

- Особо не жаловались. А вот грамоты и благодарности вместе со мной за ударный труд имели.

Первую похвальную грамоту я получил в 1959-м году, будучи горным мастером. Очень этим гордился. Она по сей день у меня есть и для меня одна из самых дорогих реликвий.

- И, наверное, там профиль Ленина изображен?

- Ленин, конечно, есть. Куда ж тогда без этого. Даже стройки были ленинские. Первая статья обо мне появилась в «Кировской правде» — это в Апатитах, на Всесоюзной ударной комсомольской стройке. Комсомол тоже ленинским был. Вот тогда я понял силу журналистского слова.

В вагончике Главмосстроя. Фото из личного архива Владимира Ресина

- А хоть один выговор вы заработали?

- 3наете, не было у меня выговоров. Были одни благодарности. Первая медаль - «Сто лет со дня рождения Ленина». 1970 год. Ее всем давали. А первый орден я получил за экономические показатели по работе управления, которое тогда возглавлял. Это был орден «Знак Почета». Этот знак отличия для меня самый ценный, потому что первый.

- А нынче вы – полный кавалер…

- Да. Ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней… Я и президенту сказал, что это большая честь для меня и новый стимул текущей и будущей работы. Служил, служу и буду служить на благо России.

«Ненормированный рабочий день. Да и жизнь - тоже»

- Владимир Иосифович, мой отец, бригадир монтажников, чуть свет на работу приходил: в шесть утра, а то и в пять. А вы?

- Я когда окончил институт, мечтал попасть на работу, где ненормированный рабочий день. Думал: приеду, когда захочу, когда захочу уйду. Ну, Бог меня услышал. Получил свой нелимитированный день. И пахал по 12 часов в сутки. И до сих пор с этого рабочего графика соскочить не могу.

- То есть, всю жизнь нарушаете КЗОТ?

- Выходит, так. Рабочий день ненормированный. Да и жизнь - тоже.

- И как только супруга Марта Яковлевна это выносит…

- Так она знала, за кого замуж выходила – за горного инженера. Что хотела – то и получила. Мы же с ней вместе учились, вместе по распределению уехали в этот трест «Ватутин-уголь». Только я мастером, а она экономистом в плановый отдел. И, в общем-то, как жены офицеров, понимала меня и знала нашу работу не понаслышке. Относилась ко всему философски.

- За что боролись, как говорится…

- … и напоролись. А в 26 лет меня уже приняли в партию. Понимаешь, Александр, жизнь так сложилась, я всегда был самый молодой руководитель. Горным мастером стал в 22 года. Начальником строительного участка - в 25 лет. Начальником строительного управления - в 28 лет. Управляющим трестом - в 32. А в 38 лет стал уже заместителем начальника главка на правах заместителя министра союзного министерства.

- Ого!

- Через 10 лет назначили этим главком руководить. А сейчас я – старейший депутат Государственной Думы. 40 лет потребовалось, чтобы превратиться из самого молодого руководителя в самого старшего депутата.

Нельзя не отметить, как на глазах меняется и хорошеет год от года столица нашей страны – Москва, где я тружусь почти 60 лет,- подчеркнул Владимир Ресин в Кремле. Фото: TASS

«Обманутых дольщиков в стране больше не будет»

- Честно говоря, довольно неожиданная смена деятельности.

- Нет, когда я в Думу пошел, имелось в виду, что буду заниматься строительством нового парламентского центра, возглавив специальную комиссию. Мы много сделали в этом направлении. Была отведена земля, сверстано задание на проектирование, сделаны проектные проработки. С самого начала моей работы в Думе возглавляю Экспертный совет по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при профильном комитете, являюсь членом коллегии Минстроя России.

В нашем совете на рассмотрении находятся более 30 законопроектов.

Особенно важными я считаю законы, направленные на то, чтобы мы забыли о таком явлении, как обманутые дольщики. Мы в свое время проанализировали, как возникло это явление, из-за каких пробелов в законодательстве, дающих лазейки для мошенников, оно распространилось. И приняли ряд актов, которые позволяют наглухо «законопатить» эти лазейки и привлекать к ответственности недобросовестных застройщиков. Обманутых дольщиков больше не будет – говорю с металлом в голосе и приложу для этого все силы.

- Но вы и в статусе депутата не оставили строительство.

- Бог меня услышал и направил на конкретное дело – возведение храмов в Москве. Только по совместной благотворительной Программе РПЦ и правительства Москвы возвели 109 храмовых комплексов, из которых на 5 идет отделка и благоукрашение. Еще 41 храм в стройке. Без учета установленных временных деревянных часовен, каких еще больше. И это, только в столице. Хотя и в других городах России довелось тем же заниматься. Не только строили, но и реставрировали. Так к 100-летию Кронштадтского собора провели его полную реставрацию.

На московском буровом участке 1977 год. Фото из личного архива Владимира Ресина

- А выходные когда-нибудь были?

- Нельзя сказать, что я все воскресенья работал. По обстановке. Субботы, конечно, всегда все трудовые.

- В отпуск то хоть уходили?

- Когда в Думу избрали, то получил отпускные больше, чем за 360 дней. То есть, у меня накопилось где-то 12 отпусков. Никто меня, конечно, не держал, не заставлял работать. Сами дела требовали присутствия.

- Куда ж начальники ваши смотрели? Не могли заставить отдыхать?

- Мне повезло с руководителями. Всегда это были сильные лидеры и специалисты. И такие, как бы вам сказать, личности большие. Все они буквально круглосуточно работали.

Первый секретарь Московского горкома КПСС Гришин, строитель Промыслов, руководивший Москвой больше 23 лет, председатель Моссовета Сайкин. Это во времена СССР. И в новой России – мэр столицы Лужков. Конечно, сегодня - мэр Москвы Собянин.

В общем, это все люди своего времени. Не мы выбираем время, а время нас выбирает. Они соответствуют своему времени. А я, как губка, впитывал, старался у всех учиться. Перенимал все, что мне помогало в работе. В том числе и отношение к своему делу.

В котловане на Манежной площади в день последнего куба 3емли. Фото из личного архива Владимира Ресина

«Счастлив тем, что построил целый город»

«...Владимир Владимирович, ещё в прошлом году Вы сказали: мы впервые за всю историю России в состоянии решить жилищный вопрос. Так как я много лет работал в этой сфере, я с Вами полностью согласен: те лозунги, которые были раньше – каждая семья будет иметь отдельную квартиру, – они были, конечно, чисто пропагандистскими.

(Из выступления Владимира Ресина в Кремле 2 февраля с.г. при получении награды.)

РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ

- Вы Путину в Кремле сказали, что это реальная цифра – 120 миллионов квадратных метров жилья в год сдавать.

- Это реальная цифра. Я оцениваю ситуацию как профессиональный строитель.

Темпы, которые взяла нынешняя команда правительства страны, позволяют достичь такого уровня. В 2021 году преодолели рубеж в 92,6 миллионов квадратных метров, причем, это был существенный рывок по сравнению с предыдущими годами. В 2022 году доберутся и до 100 миллионов. И никакой ковид помехой не будет.

Эти темпы основываются на крепком фундаменте отлаженной системы управления инвестиционными строительными проектами, развитии сектора современных строительных материалов, на эффективной системе финансирования и так далее. Совершенно очевидно, что нужно как можно скорее модернизировать всю отрасль производства материалов и конструкций, внедрять инновационные технологии.

Сегодня очень распространенный способ обеспечения людей жильем – это ипотека. Ключевая роль в этом принадлежит банкам. Очень важно, чтобы их кредитная политика была социально ориентирована. Ну, проще говоря: проценты на кредиты для ипотеки должны быть посильными большинству наших граждан.

Разрезание ленточки финал сложной работы всего Стройкомплекса. Фото из личного архива Владимира Ресина

* * *

- Скажите, вы не прикидывали, сколько квадратных метров построили за свои 60 лет трудового стажа?

- Не построил – принимал участие в строительстве. Нет, не считал.

- Вот бы представить это, так сказать, визуально.

- Нет ничего проще. Посмотрите на столицу, например, с какой-нибудь башни Москва-Сити. Увидите сотни «моих» объектов. Сотни миллионов квадратных метров жилья, школ, детских садов, объектов культуры, спорта. Это только в нашей столице. А были еще и другие города, и регионы Советского союза, потом России и даже других стран. Заполярье, Тында, Ленинакан, Спитак, Беслан, Грозный, Севастополь, Питер, Минск и даже Рим – всех городов за 60 лет в стройке не перечислишь …

Знаешь, в последнее время я вдруг начал думать, что такое счастье. Ну, надежная, теплая семья, хорошие дети, материальный достаток – все это правильно. Здоровье должно быть – вот сейчас во время пандемии мы все особенно остро это почувствовали.

- Дом построить.

- А есть и еще одна очень важная вещь: что ты сделал за свою жизнь, как ты использовал отпущенное тебе время. Не для себя – для других. И я понял: я счастливый человек. Я благодарен судьбе, что стал строителем, что у меня есть целый свой город.