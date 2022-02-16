Современная и долгожданная: в «Гусарской балладе» построят самую большую школу в Подмосковье

Школу и детский сад в новом районе ждут более 20 тысяч жителей. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

- Младшая дочь прошлой осенью пошла в первый класс. Но из-за того, что в нашем микрорайоне своей школы пока нет, вставать приходится в 6.30 и добираться на уроки на автобусе, - рассказывает Ксения Федорова, жительница жилого комплекса «Гусарская баллада» в Одинцове.

По словам женщины, дорога в школу соседнего района занимает до 35 минут в одну сторону.

- Очень ждем новую школу со стадионом, - говорит Ксения. - Хочется ведь, чтобы у ребенка помимо уроков еще были бассейн, кружки, секции.

МИКРОРАЙОН РАЗМЕРОМ С ГОРОД

ЖК «Гусарская баллада» по населению как небольшой город. 29 многоквартирных домов высотой от 17 до 25 этажей. Сегодня здесь проживают более 20 тысяч человек. Застройщик сдал жилой комплекс еще в 2018 году, а вот построить школу «забыл». Поэтому теперь исправлять ситуацию приходится за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. В рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в микрорайоне начали строить школу на 2200 ребят - она станет самой большой школой Подмосковья.

Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Регион растет, поэтому мы должны успевать обеспечивать его и школами, и детскими садами, и поликлиниками, и развязками, - рассказал губернатор. - В школе, которую мы инспектируем, будут учиться не менее 2,2 тысячи ребят. Ее очень ждут, потому что сейчас родители вынуждены возить своих детей на учебу в другие места. Она будет сдана к 1 сентября 2023 года.

Кстати, «гусарская» школа одна из 25, которые в августе прошлого года одновременно заложили в 17 муниципалитетах Московской области. Тогда старт строительству дали

Андрей Воробьёв, зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СТРОИТЬ НЕ ЗА 36 МЕСЯЦЕВ, А ЗА 18

Местные жители ждут новую школу с нетерпением. Потому что сейчас всех местных ребят приходится возить в и без того переполненные школы других районов. В школу Лесного городка, поселка ВНИИССОК и другие. Некоторым ребятам приходится учиться во вторую смену. Но запуск собственной СОШ в «Гусарской балладе», конечно, здорово поправит ситуацию со второй сменой. Помимо этого в 2023 году в Одинцовском городском округе сдадут еще три объекта - школу в Немчиновке на 550 учащихся, а также пристройки к Гимназии № 14 (на 500 мест) и Немчиновскому лицею (на 950).

- Мы стараемся максимально сокращать сроки, чтобы школы строились не за 36 или 24 месяца, как раньше, а за 18, - отметил Андрей Воробьёв.

Проекты новой школы и детского сада соответствуют самым передовым стандартам. Фото: Пресс-служба правительства МО

Рабочие сейчас бетонируют фундамент будущей школы, начинают с помощью арматуры и бетона возводить стены. Внутри четырехэтажного здания будут размещаться просторные классы для учеников начальной, основной и старшей школ, помещения для групп продленного дня, два спортивных зала, актовый зал, лаборантские и мастерские. Во дворе - стадион с футбольным полем и площадки для других видов спорта (доступные, конечно же, для жителей всего микрорайона). Плюс зоны для игр и отдыха.

Планируется, что новая школа войдет в программу «Открытый стадион». Об этом губернатора попросили родители местных ребятишек.

КСТАТИ

Детсады переходят на Preschool

Подмосковные детсады с 2022 года начинают работать по новой системе дошкольного образования - Preschool. Об этом в конце января в обращении к жителям рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Раньше дошкольное образование ограничивалось в лучшем случае игрушечным самосвалом, пластилином и прогулками по ограниченной территории, - сказал губернатор. - Очевидно, что в современном мире дошкольное образование подразумевает уже интересные, умные подходы. Уже там наши дети могут развивать изобретательность, смекалку, читать, писать и, самое главное, общаться.

В 2022 году система дошкольного образования Preschool начнет работать в некоторых детсадах в качестве пилотного проекта. Главная его цель - обеспечить плавный переход от детского сада к школе, а также вовлечь родителей в процесс более эффективного дошкольного образования. Занятия в детсадах, участвующих в проекте, будут проводить учителя из школ-партнеров.

Строители обещают сдать объекты раньше установленного срока. Фото: Пресс-служба правительства МО

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Еще один важный объект, который сейчас строится около будущей школы, - новый трехэтажный детский сад. В «Гусарской балладе» на текущий момент работают три детских сада, но совсем небольшие - суммарно всего на 370 мест. Понятно, что большому микрорайону, где проживает большое количество молодых семей, этого явно не хватает.

Кстати, изначально планировалось, что детсад будет сдан в мае 2023 года. Но на объекте сейчас организованы работы в несколько смен. Строители идут с приличным опережением графика. На данный момент они уже приступили к подъему несущих стен будущего здания.

- Это будет детский сад на 400 мест. С января следующего года, после новогодних каникул, дети уже пойдут в него, - сказал губернатор.

В здании детского сада появятся залы для хореографии и творчества, а на территории - спортивные и игровые площадки, теневые навесы.