Современная и долгожданная: в «Гусарской балладе» построят самую большую школу в Подмосковье

Школу и детский сад в новом районе ждут более 20 тысяч жителей. Фото: Денис ТРУДНИКОВ
- Младшая дочь прошлой осенью пошла в первый класс. Но из-за того, что в нашем микрорайоне своей школы пока нет, вставать приходится в 6.30 и добираться на уроки на автобусе, - рассказывает Ксения Федорова, жительница жилого комплекса «Гусарская баллада» в Одинцове.
По словам женщины, дорога в школу соседнего района занимает до 35 минут в одну сторону.
- Очень ждем новую школу со стадионом, - говорит Ксения. - Хочется ведь, чтобы у ребенка помимо уроков еще были бассейн, кружки, секции.
ЖК «Гусарская баллада» по населению как небольшой город. 29 многоквартирных домов высотой от 17 до 25 этажей. Сегодня здесь проживают более 20 тысяч человек. Застройщик сдал жилой комплекс еще в 2018 году, а вот построить школу «забыл». Поэтому теперь исправлять ситуацию приходится за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. В рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в микрорайоне начали строить школу на 2200 ребят - она станет самой большой школой Подмосковья.
Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
- Регион растет, поэтому мы должны успевать обеспечивать его и школами, и детскими садами, и поликлиниками, и развязками, - рассказал губернатор. - В школе, которую мы инспектируем, будут учиться не менее 2,2 тысячи ребят. Ее очень ждут, потому что сейчас родители вынуждены возить своих детей на учебу в другие места. Она будет сдана к 1 сентября 2023 года.
Кстати, «гусарская» школа одна из 25, которые в августе прошлого года одновременно заложили в 17 муниципалитетах Московской области. Тогда старт строительству дали
Андрей Воробьёв, зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
Конкретно
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Местные жители ждут новую школу с нетерпением. Потому что сейчас всех местных ребят приходится возить в и без того переполненные школы других районов. В школу Лесного городка, поселка ВНИИССОК и другие. Некоторым ребятам приходится учиться во вторую смену. Но запуск собственной СОШ в «Гусарской балладе», конечно, здорово поправит ситуацию со второй сменой. Помимо этого в 2023 году в Одинцовском городском округе сдадут еще три объекта - школу в Немчиновке на 550 учащихся, а также пристройки к Гимназии № 14 (на 500 мест) и Немчиновскому лицею (на 950).
- Мы стараемся максимально сокращать сроки, чтобы школы строились не за 36 или 24 месяца, как раньше, а за 18, - отметил Андрей Воробьёв.
Проекты новой школы и детского сада соответствуют самым передовым стандартам. Фото: Пресс-служба правительства МО
Рабочие сейчас бетонируют фундамент будущей школы, начинают с помощью арматуры и бетона возводить стены. Внутри четырехэтажного здания будут размещаться просторные классы для учеников начальной, основной и старшей школ, помещения для групп продленного дня, два спортивных зала, актовый зал, лаборантские и мастерские. Во дворе - стадион с футбольным полем и площадки для других видов спорта (доступные, конечно же, для жителей всего микрорайона). Плюс зоны для игр и отдыха.
Планируется, что новая школа войдет в программу «Открытый стадион». Об этом губернатора попросили родители местных ребятишек.
КСТАТИ
Детсады переходят на Preschool
Подмосковные детсады с 2022 года начинают работать по новой системе дошкольного образования - Preschool. Об этом в конце января в обращении к жителям рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
- Раньше дошкольное образование ограничивалось в лучшем случае игрушечным самосвалом, пластилином и прогулками по ограниченной территории, - сказал губернатор. - Очевидно, что в современном мире дошкольное образование подразумевает уже интересные, умные подходы. Уже там наши дети могут развивать изобретательность, смекалку, читать, писать и, самое главное, общаться.
В 2022 году система дошкольного образования Preschool начнет работать в некоторых детсадах в качестве пилотного проекта. Главная его цель - обеспечить плавный переход от детского сада к школе, а также вовлечь родителей в процесс более эффективного дошкольного образования. Занятия в детсадах, участвующих в проекте, будут проводить учителя из школ-партнеров.
Строители обещают сдать объекты раньше установленного срока. Фото: Пресс-служба правительства МО
Еще один важный объект, который сейчас строится около будущей школы, - новый трехэтажный детский сад. В «Гусарской балладе» на текущий момент работают три детских сада, но совсем небольшие - суммарно всего на 370 мест. Понятно, что большому микрорайону, где проживает большое количество молодых семей, этого явно не хватает.
Кстати, изначально планировалось, что детсад будет сдан в мае 2023 года. Но на объекте сейчас организованы работы в несколько смен. Строители идут с приличным опережением графика. На данный момент они уже приступили к подъему несущих стен будущего здания.
- Это будет детский сад на 400 мест. С января следующего года, после новогодних каникул, дети уже пойдут в него, - сказал губернатор.
В здании детского сада появятся залы для хореографии и творчества, а на территории - спортивные и игровые площадки, теневые навесы.