В Москве появились «блогерские» квартиры за 2,5 млн рублей в месяц

Для эффектных фотографий все чаще выбирают апартаменты в «Москва-Сити». Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные агентства недвижимости говорят, что появился новый тренд - блогеры в складчину снимают дорогие квартиры, чтобы там снимать ролики о своей якобы богатой жизни. Собственникам такие квартиранты не всегда нравятся, но некоторые соглашаются сдать жилье на свой страх и риск. Журналист KP.RU побывала в пентхаусе возле Парка Победы, который превратили в TikTok-хаус.

Вместе дешевле

Московские тиктокеры не отстают от мировых трендов по созданию уникального контента. Один из методов – организовать TikTok-хаус, где делать совместные ролики. Популярные и только начинающие блогеры объединяются в комьюнити. Выбирают загородный дом или элитные апартаменты в центре Москвы. Снять такое жилье стоит от 170 тысяч до 2,5 млн рублей в месяц. Дорого. Но блогеры делят сумму на всех участников – чем больше блогеров, тем дешевле.

Задача блогеров - удивить своих подписчиков, а для этого все способы хороши. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Раньше элитными пентхаусами интересовались иностранцы, топ-менеджеры крупных компаний. Теперь добавились группы блогеров. Они ищут квартиры с красивыми видами на город, с дорогой мебелью, так как все это попадет фоном в их ролики, - рассказывает Светлана Савенкова, специалист по элитной недвижимости.

- И много предложений на рынке?

- Не очень, но есть собственники, которые понимают, что свои 300-500 тысяч рублей в месяц они смогут получить от блогеров. Как правило, ребята заселяются группой 5-8 человек, а значит делят сумму на всех – выходит где-то по 35-100 тысяч рублей в месяц. Сами понимаете, что за такие деньги легко сделать выбор: снимать однушку в спальном районе или жить с коллегами, но в элитном пентхаусе.

Блогеров больше всего интересуют башни «Москва-Сити» из-за престижности и узнаваемости, но также район Хамовники, Арбат и Воробьевы горы. В среднем, здесь можно снять апартаменты на месяц за 500 тысяч рублей, а если с собственной террасой – около 1 млн рублей. Звоню в несколько агентств и честно говорю, что квартиру планирую использовать с друзьями-блогерами и получаю вежливый отказ – собственник не хотел бы, чтобы устраивали вечеринки, чтобы в квартиру приходило много людей.

- Собственники боятся, что испортят мебель?

- Рынок аренды элитного жилья – это несколько отличающаяся история от стандартного рынка аренды. Почти все договора со стоимостью аренды больше 200 тысяч в месяц регистрируются в Росреестре, то есть собственник платит налоги и работает «в белую». Следующий момент – всегда проводится опись имущества с адекватными его стоимости штрафами за порчу. То есть если арендатор, разобьет телевизор, то либо он выплатит его стоимость согласно договору, либо купит новый, причем не хуже разбитого. Поэтому вопрос порчи мебели, техники, имущества здесь не стоит, - рассказывает Алексеи Кричевскии , независимый эксперт рынка недвижимости.

В агентствах объясняют, что собственники элитной недвижимости просто пока не привыкли к новому типажу арендаторов. Дорогие квартиры обычно для своих сотрудников снимали крупные или иностранные компании, а тут юные блогеры.

Контент блогеры записывают по очереди, создавая иллюзию, что это личная роскошная квартира. Фото: Иван МАКЕЕВ

TikTok-хаус: территория с видеонаблюдением

В интернете десятки объявлений – пентхаусы, апартаменты, резиденции. Можно с видом на Тверскую – 760 тысяч рублей в месяц, есть варианты с шестью ванными комнатами возле Киевского вокзала – 1,2 млн рублей, предлагают с отдельной террасой на Воробьевых горах, где можно загорать и делать барбекю – 1,5 млн рублей. Присматриваю двухэтажную квартиру в Хамовниках с полукруглыми окнами и роялем в гостиной.

- Хозяйка хотела бы, чтобы проживал мужчина-иностранец, - дает отказ мне риелтор.

Апартаменты с видом на Кремль и Большой театр за 2,4 млн рублей в месяц мне и моей воображаемой блогер-команде тоже не достались. Еще несколько объявлений и мне даже стало немного жалко, что к блогерам заранее предвзятое отношение. Но потом мне попалось отличное предложение возле Парка Победы – видовой пентхаус на 30 этаже.

- Дизайн-проект в клубном стиле, есть собственная терраса 110 кв.м. В пентхаусе всего три комнаты, но общая площадь 290 кв.м. Собственник уже сдавал этот объект под TikTok-хаус. Жили классные ребята, но для них настало время сменить локацию, - рассказывает агент недвижимости.

- Какая ежемесячная плата?

- Собственник хочет 800 тысяч рублей в месяц, но можно обсуждать, если заселение будет на год и дольше. Просто этот пентхаус часто еще сдается под мероприятие за 150 тысяч рублей в сутки.

Такой пентхаус сдают за 800 тысяч рублей в месяц. Фото: Алиса ТИТКО

Приезжаю к жилому комплексу – территория огороженная, круглосуточное видеонаблюдение. Есть подземный паркинг. Комнаты будто специально создавались для молодежи – салатовые шторы, кальян, концертная зона с барабанами, гостиная с кожаными диванами и красной подсветкой, коричневая ванная, золотые зеркала и унитаз с мехом. Дизайн напоминает ночной клуб.

- Предыдущие тиктокеры нормально себя вели, соседи не вызывали полицию на этот адрес.

- А можете назвать имена тех, кто жил?

- Назвала бы, но если честно, то не слежу за TikTok и для меня они неизвестные личности. Ну, я к тому, что это ни Даня Милохин, ни Клава Кока, которых знают все.

Собственник говорит, что частично можно изменить дизайн и добавить мебель.

- А спальных мест вообще нет?

- Нужно купить кровати. Зато есть весомое преимущество - летом на террасе можно загорать, с видом на «Москва-Сити».

- Но сейчас всю веранду завалило снегом…

- Да. Но ничего за 2000-3000 рублей снег соберут, сбрасывать вниз запрещено - придется топить его в ванной. Кстати, классная идея для вирусного ролика.

Жить отдельно, но арендовать фотостудии

Первый Tik Tok Хаус собрал продюсер Ярослав Андреев - под одной крышей оказались Даня Милохин, Маха Горячева, Влад Левский. Всего около 13 человек. Блогеры неоднократно рассказывали о преимуществах снимать видео вместе, но и жаловались на быт - очередь в ванную комнату, отсутствие тишины.

- Потом появилось много Tik Tok Хаусов. Они формируются по-разному: сами блогеры находят жилье или продюсер. В таких домах, конечно, нужно постоянно коммуницировать с другими участниками. Жить с теми, с кем не всегда хотел бы общаться, я бы не хотела, - говорит бьюти-блогер Светлана Патахонова.

- Со стороны кажется, что у ребят весело, они такие дружные…

- Мне нужна тишина для создания контента - это очень важно, чтобы правильно сформулировать мысль. К тому же большой риск жить вместе с людьми, которые тебе не интересны, у которых нет высшего образования, не хочется деградировать. Но плюсы от такого соседства тоже есть - обмен аудиториями (подписчиками), ведь они постоянно выкладывают сториз с теми, с кем живут, а это реклама друг друга.

Блогер Светлана Патахонова снимает фото и видео в своей квартире. ФОТО: из архива героя

- А жить в доме - это означает еще и делиться процентами от рекламы?

- Слышала и про такие условия. Бывает же, что продюсер оплачивает блогерам апартаменты, несет расходы за коммуналку, на продукты. Поэтому и доходы нужно делить. Я живу в квартире со своим молодым человеком и много контента снимаю дома, выезжаю на мероприятия, в фотостудии.

Блогеры готовы на многое ради красивого видео и эффектной фотографии. До сих пор пользуются арендой букетов и пакетиками с надписями Шанель или Гуччи, кто-то делает фотографии в макетах самолетов. Элитное жилье – тоже не требует больших расходов, так как есть множество апартаментов и даже в «Москва-Сити».

- К нам часто приезжают блогеры. Им нравится снимать фото и видео в стиле «завтрак в шикарных апартаментах», «принимаю ванну возле панорамного окна». С 81 этажа открываются красивые виды на город, можно дождаться закаты или рассветы, - рассказали в Urban Prostudio.

Некоторые блогеры арендуют фотостудии на пару часов, привозят много одежды и делают сотни кадров и видео. После можно хоть месяц дурить голову подписчикам, показывая свою богатую жизнь «тут я завтракаю», «тут читаю книгу», «только проснулась». Аренда фотостудии обойдется гораздо дешевле, чем платить за квартиру, в среднем - около 3000 рублей в час.

Создавать контент блогеры хотят в элитных квартирах. Фото: Иван МАКЕЕВ

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