Еще больше сервисов в МФЦ Москвы: Легко оформить загранпаспорт и сделать экспресс-тест на COVID

Рассказываем, что изменилось в МФЦ за последнее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичи привыкли быстро решать разные официальные дела в центрах госуслуг. Теперь районные МФЦ расширили список своих сервисов. В некоторых из них можно получить услуги, за которыми раньше приходилось обращаться только во флагманские центры. При этом по-прежнему практически все справки, выписки и другие нужные бумаги горожане могут оформить в любом удобном офисе «Мои документы». Вдобавок еще больше МФЦ стали проводить экспресс-тесты на COVID.

Напомним, посетителей принимают ежедневно с 8.00 до 20.00 - в районных центрах, с 10.00 до 22.00 - во флагманских.

Рассказываем, что изменилось в МФЦ за последнее время.

ПРОВЕРКА НА ВИРУС

Из-за «омикрона» желающих сделать бесплатный экспресс-тест на ковид заметно прибавилось. На быструю диагностику в общественных местах, например, на центральных станциях метро, в неделю стали приходить в три раза больше людей. Поэтому пункты экспресс-тестирования на COVID из подземки перенесли на более просторные площадки - в дополнительные МФЦ и некоторые торговые центры.

Куда приходить: по любому удобному адресу

- центр госуслуг района Головинский (ст. м. «Водный стадион», Головинское ш., д. 5А);

- центр госуслуг района Донской (ст. м. «Ленинский проспект», 5-й Донской пр-д, д. 15, стр. 8);

- центр госуслуг района Черемушки (ст. м. «Новые Черёмушки», ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2).

Помимо этого, новые пункты быстрой проверки на ковид работают также в торговых центрах:

- «Тишинка» (ст. м. «Белорусская», Тишинская пл., д. 1, стр. 1);

- «Пятая Авеню» (ст. м. «Октябрьское поле», ул. Маршала Бирюзова, д. 32);

- «Атриум» (ст. м. «Курская», ул. Земляной вал, д. 33);

- «Универмаг Московский» (ст. м. «Добрынинская», ул. Коровий вал, д. 1А, стр. 1).

Полный список точек, где можно бесплатно сдать экспресс-тест - на портале мэра в разделе «Все о коронавирусе».

С собой достаточно принести документ, удостоверяющий личность. Результат анализа скажут на месте через 15 минут. Везде на приём можно прийти без записи. Но для экономии времени стоит заполнить электронную заявку на экспресс-тестирование - на сайте и в мобильном приложении с электронной медкартой «ЕМИАС.ИНФО».

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТА

Желающие зарегистрировать автомобиль или другое транспортное средство (ТС) теперь могут обратиться в любой из семи офисов «Мои документы». Раньше «железных коней» оформляли только в шести флагманских центрах. Сейчас к ним добавился МФЦ Красносельского района (см. адреса ниже).

Сотрудники ГИБДД узаконят машину, внесут изменения в регистрационные данные, а также снимут с учета. Площадки для осмотра авто разместили рядом с МФЦ. При этом в центре госуслуг Красносельского района такую зону сделали над Митьковским тоннелем около съезда с Третьего транспортного кольца - все открыто и без ограничений по высоте. То есть сюда можно загнать даже огромный большегруз.

Как получить: по предварительной записи на портале mos.ru или сайте gosuslugi.ru. Посетитель выбирает удобное время, собирает пакет документов и приезжает на специализированную парковку около центра «Мои документы». Затем:

- администратор выдаст талон электронной очереди и поможет оплатить госпошлину в терминалах банков;

- сотрудник ГИБДД оформит необходимые бумаги;

- специалисты проведут осмотр машины на площадке.

Куда приходить: в любой удобный флагманский МФЦ

- в Центральном округе - ст. м. «Деловой центр», Пресненская наб., д. 2 (торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити»);

- в Восточном округе - ст. м. «Щелковская», Щелковское ш., д. 75 (торгово-развлекательный центр «Щелковский»);

- в Юго-Восточном округе - ст. м. «Нижегородская», Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3 (торговый центр «Город»);

- в Юго-Западном округе - ст. м. «Теплый стан», Новоясеневский пр-т, д. 1 (торговый центр «Спектр»);

- в Южном округе - ст. м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 13А (торговый центр «Columbus»);

- в Северном округе - ст. м. «Войковская», Ленинградское ш., д. 16А, стр. 8 (торговый центр «Метрополис»).

Или в центр госуслуг Красносельского района - ст. м. «Красносельская», ул. В. Красносельская, д. 3, стр. 2.

ЗАГС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

В районных и флагманских МФЦ с этого года посетители, независимо от своего гражданства, могут вносить сведения об иностранных документах в реестр ЗАГС. Раньше это было доступно только россиянам. Кроме того, в 11 офисах появились узкопрофильные услуги загсов (см. адреса - ниже). В списке, например, регистрация:

- рождения, произошедшего за пределами России;

- расторжения брака, если в реестре ЗАГС нет записи акта о заключении этого брака;

- усыновления, установления отцовства;

- перемены имени.

Раньше все эти услуги можно было получить только со вторника по субботу в приемные часы в районных отделах управления ЗАГС Москвы. Теперь в МФЦ по этим вопросам принимают ежедневно, без перерывов и выходных с восьми утра до восьми вечера.

А ещё на портале mos.ru запустили видеоконсультации со специалистами, которым можно задать вопросы по сервисам столичным загсов.

Куда приходить: узкопрофильные услуги загсов - в любом удобном центре в районах

- Замоскворечье (ул. Бахрушина, д. 13);

- Сокол (Чапаевский пер., д. 16);

- Алексеевский (ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 3);

- Новогиреево (ул. Алексея Дикого, д. 3);

- Марьино (ул. Совхозная, д. 41);

- Черемушки (ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2);

- Нагорный и Нагатино-Садовники (Варшавское ш., д. 47, корп. 4);

- Можайский и Кунцево (ул. Маршала Неделина, д. 40);

- Северное и Южное Тушино (ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1);

- Савелки (Зеленоград, корп. 337);

- в Новой Москве - поселение Троицк (ул. 1-я Лазурная, д. 4).

САМ СЕБЕ ПАСПОРТИСТ

С этого года оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет без предзаписи и без помощи профильного сотрудника МВД можно уже в 96 центрах госуслуг. Для этого в них поставили криптобиокабины. Раньше такие «умные» точки работали всего в нескольких МФЦ.

Для подачи заявления достаточно прийти в один из центров с пакетом необходимых документов (список - на сайте «Мои документы» md.mos.ru или на портале mos.ru). Услугу можно получить в любом офисе, независимо от места регистрации и жительства гражданина в России. К примеру, москвичи заберут загранпаспорт нового образца через месяц. Лишь в некоторых случаях в зависимости от ситуации срок изготовления продлевается до 3 месяцев. Гостям столицы, в том числе зарегистрированным по месту пребывания в Москве, документ выдадут через три месяца. Госпошлина для жителей старше 14 лет - 5 тысяч рублей, для детей до 14 лет - 2,5 тысячи рублей.

Куда приходить: адреса 96 МФЦ с новым сервисом можно уточнить на сайте «Мои документы» - md.mos.ru или на портале mos.ru.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Седьмой флагманский центр «Мои документы» откроется в ближайшие месяцы в столице - в Северо-Западном округе. Его разместят на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп» около станции метро «Сходненская» (ул. Сходненская, д. 56). Здесь будут работать 76 окон приема, а также пункты с дополнительными сервисами - медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», зона общепита и отдыха «Мое кафе». Желающие оформить регистрацию авто смогут сдать его на осмотр инспекторам ГИБДД на площадке подземного паркинга торгового центра.