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16 февраля 2022 9:18

Успеть за минуту: в Москве стартовал чемпионат по поеданию хинкали

Первым победителем стал мужчина, который съел восемь штук
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Соревнования длились всего одну минуту. Победителя определили по количеству съеденного

Соревнования длились всего одну минуту. Победителя определили по количеству съеденного

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый городской чемпионат по поеданию хинкали стартовал 15 февраля. И уже определился один из победителей - Теймураз Карчава съел за минуту 8 хинкали. Однако это только отборочный тур, впереди борьба за главный приз - 500 тысяч рублей.

Чемпионаты по поеданию хинкали стали традиционными в Казани. Местные жители ведут подготовку за полгода, обучаясь правильно держать хинкали, пить бульон, а потом есть мясную начинку. В Казани уже есть несколько чемпионов. А вот в Москве соревнования организовали впервые, несмотря на то, что грузинских кафе в городе очень много - так сказать, есть тренировочные базы.

в Москве стартовал чемпионат по поеданию хинкали

в Москве стартовал чемпионат по поеданию хинкали

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый чемпионат по поеданию хинкали в Москве запустила популярная сеть ресторанов грузинской кухни. Участники заранее регистрировались, обязательным стал и денежный взнос - 2500 рублей.

- Участников ждет отборочный этап, а 13 марта во флагманском ресторане на Неглинной состоится финал, - рассказали организаторы Чемпионата по поеданию хинкали в Москве.

Потрудиться пришлось поварам - одновременно сварили почти 200 хинкали. Каждому участнику положили по 15 штук

Потрудиться пришлось поварам - одновременно сварили почти 200 хинкали. Каждому участнику положили по 15 штук

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"КП" попала на первый отборочный этап. Действие проводилось в ресторане. Соревноваться пришли взрослые мужчины и одна девушка. Среди участников были и чемпионы по поеданию хинкали в Казани.

Потрудиться пришлось поварам - одновременно сварили почти 200 хинкали. Каждому участнику положили по 15 штук. Хотя сами организаторы говорят, что это с большим запасом, ведь съесть больше десяти физически очень сложно.

- Хинкали традиционные, с говядиной. Специально для участников чемпионата их подавали теплыми, а не горячими. Весь процесс будет под контролем врачей, - рассказали в пресс-службе чемпионата.

Соревноваться пришли взрослые мужчины и одна девушка

Соревноваться пришли взрослые мужчины и одна девушка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соревнования длились всего одну минуту. Победителя определили по количеству съеденного. Колоритный участник Теймураз Карчава сам поднял руку, как прбедитель, когда посчитал, что съел за минуту 8 хинкали. Экспертное жюри зафиксировали оставшиеся хинкали. Больше всего еды осталось на тарелке у девушки-участницы - она осилила только две штуки.

- Было вкусно, - сказал после победы Теймураз Карчава.

Но это еще не окончательная победа. Теймуразу теперь предстоит соревноваться в финале Чемпионата, который пройдет 13 марта.

- Отборочный этап будет проходить в течении 13 дней. Будут определены 13 участников. Финал - 13 марта, - уточнили в пресс-службе чемпионата.

Соревнования длились всего одну минуту

Соревнования длились всего одну минуту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 13 - это какое-то символичное число?

- Нет. Так совпало.

В финале условия будут такими же - необходимо съесть как можно больше хинкали за выделенное время. Определят троих победителей: за первое место обещают 500 000 рублей, за второе - iPhone 13 Pro Max, за третье - депозит 50 000 рублей в хинкальную.

По итогам соревнований организаторы собираются зафиксировать первый официальный рекорд города. Какой будет цифра пока сложно предугадать, но первый победитель отборочного тура Теймураз Карчава готов идти на рекорд, а значит съесть больше восьми хинкали.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ