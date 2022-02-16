Успеть за минуту: в Москве стартовал чемпионат по поеданию хинкали

Соревнования длились всего одну минуту. Победителя определили по количеству съеденного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый городской чемпионат по поеданию хинкали стартовал 15 февраля. И уже определился один из победителей - Теймураз Карчава съел за минуту 8 хинкали. Однако это только отборочный тур, впереди борьба за главный приз - 500 тысяч рублей.

Чемпионаты по поеданию хинкали стали традиционными в Казани. Местные жители ведут подготовку за полгода, обучаясь правильно держать хинкали, пить бульон, а потом есть мясную начинку. В Казани уже есть несколько чемпионов. А вот в Москве соревнования организовали впервые, несмотря на то, что грузинских кафе в городе очень много - так сказать, есть тренировочные базы.

в Москве стартовал чемпионат по поеданию хинкали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый чемпионат по поеданию хинкали в Москве запустила популярная сеть ресторанов грузинской кухни. Участники заранее регистрировались, обязательным стал и денежный взнос - 2500 рублей.

- Участников ждет отборочный этап, а 13 марта во флагманском ресторане на Неглинной состоится финал, - рассказали организаторы Чемпионата по поеданию хинкали в Москве.

Потрудиться пришлось поварам - одновременно сварили почти 200 хинкали. Каждому участнику положили по 15 штук Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"КП" попала на первый отборочный этап. Действие проводилось в ресторане. Соревноваться пришли взрослые мужчины и одна девушка. Среди участников были и чемпионы по поеданию хинкали в Казани.

Потрудиться пришлось поварам - одновременно сварили почти 200 хинкали. Каждому участнику положили по 15 штук. Хотя сами организаторы говорят, что это с большим запасом, ведь съесть больше десяти физически очень сложно.

- Хинкали традиционные, с говядиной. Специально для участников чемпионата их подавали теплыми, а не горячими. Весь процесс будет под контролем врачей, - рассказали в пресс-службе чемпионата.

Соревноваться пришли взрослые мужчины и одна девушка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соревнования длились всего одну минуту. Победителя определили по количеству съеденного. Колоритный участник Теймураз Карчава сам поднял руку, как прбедитель, когда посчитал, что съел за минуту 8 хинкали. Экспертное жюри зафиксировали оставшиеся хинкали. Больше всего еды осталось на тарелке у девушки-участницы - она осилила только две штуки.

- Было вкусно, - сказал после победы Теймураз Карчава.

Но это еще не окончательная победа. Теймуразу теперь предстоит соревноваться в финале Чемпионата, который пройдет 13 марта.

- Отборочный этап будет проходить в течении 13 дней. Будут определены 13 участников. Финал - 13 марта, - уточнили в пресс-службе чемпионата.

Соревнования длились всего одну минуту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 13 - это какое-то символичное число?

- Нет. Так совпало.

В финале условия будут такими же - необходимо съесть как можно больше хинкали за выделенное время. Определят троих победителей: за первое место обещают 500 000 рублей, за второе - iPhone 13 Pro Max, за третье - депозит 50 000 рублей в хинкальную.

По итогам соревнований организаторы собираются зафиксировать первый официальный рекорд города. Какой будет цифра пока сложно предугадать, но первый победитель отборочного тура Теймураз Карчава готов идти на рекорд, а значит съесть больше восьми хинкали.