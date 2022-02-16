Давай бросать: желающих бросить курить будут ждать в торговых центрах

Фото: Антон Кузнецов/ТАСС

Акция направлена на укрепление общественного здоровья и мотивацию граждан к отказу от потребления никотинсодержащей продукции

Участники акции смогут воспользоваться интерактивными стойками «Бросающих», узнать о проблемах, с какими сталкиваются курильщики, перейти в сообщество, где эксперты помогут каждому избавиться от негативной привычки.

Механика акции проста – каждый, кто подойдет к интерактивной стойке, может ознакомиться с правилами участия в акции, изучить причины, по которым люди начинают курить и визуализировать путь каждого курильщика.

Участник бросает пачку сигарет или стиков внутрь стойки, запуская интерактив, в ходе которого рассказывается о проблемах, с которыми сталкивается курильщик. Когда пачка попадет в мусорный отсек – запустится подсветка QR-кодов со ссылками на сообщества «Бросающих» ВКонтакте и в Телеграмм. Там можно найти полезную информацию от экспертов в области здорового образа жизни, найти единомышленников и получить ответы на популярные вопросы, связанные с отказом от курения.

Сейчас сообщество «Бросающих» объединяет более 40 тыс. участников. Сообщество представлено ВКонтакте и в Телеграмм, присоединиться к нему можно по ссылкам: https://t.me/davaibrosat и https://vk.com/davaibrosat

Справочно:

Интерактивные стойки «Бросающих» в ходе акции будут размещены в торговых центрах пяти регионов России: Москва, Хабаровский край, Новосибирская область, Ярославская область, Республика Татарстан.

Борьба с потреблением никотинсодержащей продукции – одно из направлений нацпроекта «Демография». С осени 2020 года благодаря законодательным изменениям, проводимыми Минздравом России в рамках нацпроекта электронные сигареты приравнены к обычным,

т.е. на них распространяются те же запреты. В целом к 2024 году сокращение потребления никотинсодержащей продукции в РФ должно составить 10 %. С 2009 года число курильщиков среди взрослых россиян сократилось с 39% до 28% к настоящему времени.

Реализация федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография» направлена на создание системы укрепления общественного здоровья которая подразумевает совершенствование мер, направленных на сокращение факторов риска смертности трудоспособного населения, в частности борьба с курением.