«Обиделась на шутку и замерзла насмерть»: В Красногорске раскрыли загадочное исчезновение 50-летней женщины

Жительница Красногорска сбежала от мужа в пижаме из-за неудачной шутки и замерзла насмерть Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Утром в среду, 16 февраля, в один из отделов полиции Красногорска явился помятый мужчина. Попросил у дежурного листочек бумаги и ручку. И сел писать заявление.

- По словам мужчины, накануне пропала его супруга. Мол, выскочила из дома в домашней одежде и исчезла, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Заявитель зарегистрировал брак с 50-летней Натальей Меркушевой всего полгода назад. Жили по соседству. Работали на одном производстве. Он - грузчиком, она - в цеху. Оба одинокие. Так и поженились.

- Заявитель сказал, что женщина ушла из дома еще вечером 14 февраля, но искать он ее кинулся только сегодня. Якобы был уверен, что Наталья гостит у кого-то из подруг. Мол, раньше такое уже было - они ссорились, жена уходила, но возвращалась. А тут обзвонил подруг (сама Наталья свой мобильник оставила дома), но никто не в курсе…

Искали пропавшую женщину недолго. Оказалось, накануне в парке неподалеку от дома пропавшей было найдено тело женщины. Документов у нее при себе не было, поэтому временно ее записали как неопознанную.

- На теле никаких признаков насильственной смерти. Женщина умерла от переохлаждения, замерзла насмерть. Немудрено - она была в одном халатике и тапочках на босу ногу. Судя по всему, она упала в сугроб, повредила ногу. Была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Звала ли на помощь - непонятно.

По словам источника, в последнее время супруги частенько прикладывались к бутылке. Пили вместе.

Муж погибшей женщины признался полицейским, что в тот вечер они поссорились из-за неудачной шутки. Мол, остроумный товарищ ляпнул супруге, что к нему сейчас молодая любовница придет. А та психанула, обругала его матом и «вышла подышать»…