В Мытищах 11-месячного мальчика госпитализировали в состоянии наркотического опьянения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«С моим ребенком что-то не так!» - кричала дозвонившаяся в скорую помощь 29-летняя жительница Мытищ. - Он в неадекватном состоянии. Я его таким никогда не видела». А ребенку - 11 месяцев.

Грудничка доставили в местную больницу. Врачи провели обследование. Сказали, что жизни малыша ничего не угрожает, но налицо признаки отравления неким наркотическим веществом. Предположительно, растительного происхождения. И предположительно, в организм мальчика дурь попала через дыхательную систему.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в ГСУ СК по Московской области. - Следователем производится осмотр места происшествия, опрашиваются родители мальчика, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы.

По словам источника kp.ru в следственных органах, родители доставленного в больницу ребенка - люди приличные. У органов опеки и прочих служб к семье никогда не было вопросов.

- Мама до декрета работала заместителем директора крупного мебельного магазина в Мытищах, отец - самозанятый, у него бизнес по ремонту компьютерной техники, - сообщил наш собеседник. - Сейчас предстоит выяснить, как наркотики попали в организм ребенка. По словам врачей, это могло произойти, если в одной комнате с малышом кто-то курил запрещенные вещества.

Подозревают отца. Сам мужчина пока от всех подозрений открещивается. Тем временем специалисты исследуют квартиру, ищут следы наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Их не кормили несколько дней»: Из квартиры на востоке Москвы увезли двух грудничков в тяжелом состоянии

Двое младенцев госпитализированы в Москве из-за истощения (подробнее)

«Выбросила из окна четвертого этажа»: Москвичка пыталась избавиться от младенца после домашних родов

Москвичка выбросила рожденного дома младенца с четвертого этажа (подробнее)