Михаилу Дегтяреву удалось привлечь федеральные средства на решение проблем обманутых дольщиков

Губернатору Хабаровского края удалось наладить работу с муниципалитетом и застройщиками, привлечь федеральные средства.

Краевая столица, конечно, не входит в ТОП благополучных городов по уровню решения проблемы долгостроев, но это – наследие прошлого. Досталось от предков. Дегтярев решает – и решает актуально, результативно. В Хабаровске начались работы на строительной площадке проблемного жилого долгостроя в районе пересечения улиц Карла Маркса и Большой. Строительство жилого комплекса компании «ИКАС» должно было завершиться в конце 2016 года, однако из-за финансовых проблем в течение шести лет стройка была заморожена на этапе фундамента.

В министерстве строительства Хабаровского края отметили, что работы начались в 2015 году. Сейчас готовность жилого комплекса составляет лишь 7%. Договоры долевого участия с застройщиком (ООО «ИКАС») успели заключить 20 покупателей.

- Осенью 2021 года в ООО «ИКАС» сменился собственник. Новый владелец изыскал дополнительные средства и возобновил работы на объекте. Сейчас согласованы и внесены изменения в проект, заключаются дополнительные соглашения с действующими дольщиками о переносе сроков строительства. Кроме того, застройщик оценил состояние уже готовых конструкций и заменил те из них, что за шесть лет простоя пришли в аварийное состояние. Процесс получения проектного финансирования находится на финальной стадии. Таким образом, средства новых дольщиков, согласно требованиям законодательства, будут размещены на эскроу-счетах, что обеспечит их защиту, - уточнили в региональном минстрое.

Новый проект предусматривает возведение жилого дома из трех блоков переменной высотности – 16, 18 и 20 этажей. Совокупно в них будет расположено 230 квартир. Ориентировочный срок завершения работ – конец 2024 года.

Напомним, что специалисты краевого минстроя по поручению губернатора ведут всестороннюю работу по решению проблем обманутых дольщиков. Сейчас в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) значится 20 наименований. Год назад таких объектов было 38. Сотрудники ведомства совместно с представителями прокуратуры и регионального государственного строительного надзора несколько раз в месяц проводят выездные осмотры проблемных объектов строительства, помогают в оформлении различной разрешительной документации. Кроме того, в еженедельном формате держат на контроле ситуацию с потенциально проблемными объектами жилищного строительства региона. Таких сегодня 12.

Вместе с тем, главе региона Михаилу Дегтяреву удалось привлечь федеральные средства на решение проблем обманутых дольщиков. На сегодняшний день в Хабаровском крае в отношении домов ООО «Диалог» и ЖСК «Утес» федеральным Фондом защиты прав дольщиков принято решение о достройке. Дольщикам ООО «Тополек», ООО «Лазурит» и ООО «Техмонтаж» будут выплачены денежные компенсации.

Такие вещи идут в комплексе. Их нельзя сделать за один день. Одно из главных достижений Михаила Дегтярева на посту главы региона - решение проблемы обманутых дольщиков и долгостроев. До него власти региона даже не пытались взяться за ее решение, считая бесперспективной. Дегтяреву же удалось наладить работу с муниципалитетом и застройщиками, привлечь федеральные средства.