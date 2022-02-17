«Отдых в парках востребован среди жителей»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил в Балашихе работу парка и новой ледовой арены

Подмосковные парки за последние годы стали одними из главных объектов благоустройства во всех муниципалитетах Московской области. Облагороженные и обросшие удобной инфраструктурой становятся основными зонами отдыха для сотен тысяч человек. Сегодня губернатор Подмосковья проверил, как действует большой парк «Пехорка» в Балашихе.

В 2017 и 2018 годах здесь провели грандиозные работы по благоустройству. Тогда на территории появились многочисленные спортплощадки, кафе, лодочная станция. А в 2022 году начнется новый виток модернизации парка. Вдоль реки, в честь которой и назван парк - Пехорка - оборудуют новые зоны отдыха, детскую площадку и беговые дорожки. Набережная станет еще более комфортной.

- «Пехорка» была одним из первых парков в Подмосковье, который мы благоустроили по новому стандарту: освещение, комфортные тропинки, кафе, велодорожки, - рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что отдых в парках востребован среди жителей.

- Только за январь этого года «Пехорку» посетило почти 170 тысяч человек. В этом году мы благоустроим вторую часть парка - почти такую же по размеру территорию.

Красноречивая цифра: еще в 2014 году на территории Подмосковья было всего 25 парков. Сейчас их уже 183. Только за последние пять лет площадь парков выросла в 2 раза. Ежегодно их посещают до 24 млн человек.

И, конечно, большой интерес у жителей области вызывает губернаторский проект «Парк в лесу». В рамках этой программы внутри лесных массивов появляются особые зоны отдыха - с прогулочными дорожками, лавочками, освещением, парковками и кафе. (Но, конечно, главное условие - максимальная деликатность по отношению к природе и экологии). За два года будут благоустроены 19 таких объектов.

В Балашихе Андрей Воробьёв также пообщался с ребятами, которые сейчас занимаются хоккеем на новой ледовой «Пехорка-арене». Сам спорткомплекс был открыт в сентябре 2021 года - его построили за рекордные четыре месяца.

- Важно, чтобы и у взрослых, и у детей была возможность заниматься любимым спортом. Все великие свершения начинаются с малых шагов, - сказал Воробьёв. - На таких ледовых аренах часто ребятам прививается любовь к спорту.

При этом губернатор отметил, что в арену частных инвестор вложил 115 миллионов рублей, однако совершенно бесплатно предоставляет лед для тренировок 250 юных хоккеистов и фигуристов из школы олимпийского резерва имени Ляпкина.

- Самые маленькие у нас - ребятишки 2014-2015 годов рождения, - рассказал знаменитый хоккеист сборной СССР, четырехкратный чемпион мира Юрий Ляпкин (спортсмен - уроженец Балашихи, почетный гражданин городского округа). Постройка этого катка сняла большую нагрузку с двух других хоккейных арен, которые у нас под одной крышей находятся. Я думаю, что и фигуристы, и хоккеисты очень довольны новым катком. Да и обычные люди - тоже. Здесь прокат работает, вечером можно прийти покататься на коньках.