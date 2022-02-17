Погода в Москве в феврале и марте 2022: Мы думали оттепель, а это весна!

В пятницу, субботу и воскресенье, 18 - 20 февраля, Гидрометцентр обещает до пяти градусов тепла днем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Февраль - это же достать чернил и плакать, метели и ледяной ветер? Февраль 2022 в Москве, похоже, решил исправить неуютную репутацию последнего месяца зимы. Сплошная оттепель, а иногда и солнце с синим небом! Почти весн!

Но ведь по календарю ещё десять дней зимы, и наверняка морозы вернутся? Нет, уверяют синоптики. Февральская оттепель плавно перетечет в весну.

В пятницу, субботу и воскресенье, 18 - 20 февраля, Гидрометцентр России обещает +5 градусов днем, по ночам - около ноля или небольшой плюс. Увы, серо и сыро, с мокрым снегом и дождем.

Вполне могут быть побиты три температурных рекорда подряд. Пока максимальные значения для этих чисел за все 140 лет метеонаблюдений такие:

14 февраля +4.1 (1960)

15 февраля + 3.8 (1952)

16 февраля + 4.9 (1915)

В начале следующей недели, 21 - 23 февраля, оттепель продолжится, хотя и станет чуть прохладнее. Днём +3…+4, по ночам до -4. И по-прежнему пасмурно и промозгло.

По прогнозам синоптиков, нынешняя февральская оттепель плавно перетечет в весну. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Февраль 2022 по средней температуре на 6 градусов опережает климатическую норму, - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Безусловно, это аномалия. Но самым тёплым февралем в истории он не станет, скорее всего, войдёт в первую пятёрку.

- Морозы ещё будут?

- Небольшое похолодание ждём 24 - 25 февраля. По ночам температура будет отрицательной, днём ноль или чуть выше. Но серьёзных морозов в прогнозах до конца февраля нет.

- А в марте?

- В первой декаде марта, судя по данным компьютерных моделей, тоже не будет ощутимых холодов. И в целом первый месяц весны окажется теплее нормы.

Что с сугробами происходит при таких тёплых аномалиях?

Уменьшаются на глазах! Тают, оседают, часть снега испаряется при сильном ветре. Дожди и высокая температура в пятницу и выходные уничтожат ещё сантиметров пять. Сейчас высота снежного покрова в Москве 34 см, к концу недели будет не больше 28 - 30 см. Но все равно много, ещё таять и таять.

- В чем причина столь раннего начала весны?

- Атлантические циклоны идут один за другим. Не успевают один покинуть среднюю полосу - тут же формируется новый. Обычно, когда цикдон отходит, на освободившееся место поступает холодный воздух. А сейчас не успевает! Порции тёплого воздуха подходят без пауз.