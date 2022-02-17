Погода в Москве в феврале и марте 2022: Мы думали оттепель, а это весна!

В пятницу, субботу и воскресенье, 18 - 20 февраля, Гидрометцентр обещает до пяти градусов тепла днем.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Февраль - это же достать чернил и плакать, метели и ледяной ветер? Февраль 2022 в Москве, похоже, решил исправить неуютную репутацию последнего месяца зимы. Сплошная оттепель, а иногда и солнце с синим небом! Почти весн!
Но ведь по календарю ещё десять дней зимы, и наверняка морозы вернутся? Нет, уверяют синоптики. Февральская оттепель плавно перетечет в весну.
В пятницу, субботу и воскресенье, 18 - 20 февраля, Гидрометцентр России обещает +5 градусов днем, по ночам - около ноля или небольшой плюс. Увы, серо и сыро, с мокрым снегом и дождем.
Вполне могут быть побиты три температурных рекорда подряд. Пока максимальные значения для этих чисел за все 140 лет метеонаблюдений такие:
14 февраля +4.1 (1960)
15 февраля + 3.8 (1952)
16 февраля + 4.9 (1915)
В начале следующей недели, 21 - 23 февраля, оттепель продолжится, хотя и станет чуть прохладнее. Днём +3…+4, по ночам до -4. И по-прежнему пасмурно и промозгло.
По прогнозам синоптиков, нынешняя февральская оттепель плавно перетечет в весну.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Февраль 2022 по средней температуре на 6 градусов опережает климатическую норму, - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Безусловно, это аномалия. Но самым тёплым февралем в истории он не станет, скорее всего, войдёт в первую пятёрку.
- Морозы ещё будут?
- Небольшое похолодание ждём 24 - 25 февраля. По ночам температура будет отрицательной, днём ноль или чуть выше. Но серьёзных морозов в прогнозах до конца февраля нет.
- А в марте?
- В первой декаде марта, судя по данным компьютерных моделей, тоже не будет ощутимых холодов. И в целом первый месяц весны окажется теплее нормы.
Что с сугробами происходит при таких тёплых аномалиях?
Уменьшаются на глазах! Тают, оседают, часть снега испаряется при сильном ветре. Дожди и высокая температура в пятницу и выходные уничтожат ещё сантиметров пять. Сейчас высота снежного покрова в Москве 34 см, к концу недели будет не больше 28 - 30 см. Но все равно много, ещё таять и таять.
- В чем причина столь раннего начала весны?
- Атлантические циклоны идут один за другим. Не успевают один покинуть среднюю полосу - тут же формируется новый. Обычно, когда цикдон отходит, на освободившееся место поступает холодный воздух. А сейчас не успевает! Порции тёплого воздуха подходят без пауз.