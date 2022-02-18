В Москве рабочий на стройке смастерил электро-ловушку, которая убила его коллегу

Почти 4 месяца шло расследование происшествия. Несколько дней назад оперативники смогли установить виновного в трагедии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несчастный случай произошел в начале ноября прошлого года на строительной площадке на улице Бирюлевская в Москве. 3 ноября 20-летний рабочий Сергей К.* заступил на смену на стройке. Молодой человек проходил мимо ремонтируемого участка канализационных сетей, когда вдруг вздрогнул и упал на землю. Коллеги-строители подумали, что Сергей просто запнулся, но мужчина не поднимался и не подавал признаков жизни. Когда рабочие попытались привести Сергея в чувства и перевернули мужчину на бок, они заметили прямо под ним оголенный электрический провод. На стройку вызвали врачей скорой помощи, однако помочь мужчине медики уже не смогли.

Почти 4 месяца шло расследование происшествия. Несколько дней назад оперативники смогли установить виновного в трагедии.

«В ходе проверки был установлен и задержан 50-летний контролер стройки Иван С.* Выяснилось, что за 10 минут до смерти своего коллеги, мужчина проходил этот самый участок и, по неизвестной причине, решил разместить на земле оголенный провод, который подключил к электрической сети. Иван с места ушел, а вскоре появился 20-летний Сергей К.*, который не заметил провод и наступил на него, в результате чего получил сильный удар током и скончался. Задержанный Иван К.* в совершении данного преступления полностью изобличен», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент с задержанным работают следователи. Оперативникам предстоит установить имел ли Иван умысел на убийство коллеги или все произошло случайно. Мужчине предстоит объяснить полицейским, зачем он смастерил такую электро-ловушку и оставил ее в том месте, где ходят другие рабочие.

* Имена изменены