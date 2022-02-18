В Москве таксист воспользовался пальцем пьяного клиента, чтобы разблокировать его телефон и украсть деньги

В настоящий момент оперативники проводят проверку и разыскивают недобросовестного таксиста, решившего обокрасть выпившего пассажира. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошедшие выходные 24-летний выпускник МГУ Иван С.* отдыхал в центре Москвы. Мужчина выпивал в одном из заведений на Ильинке, прямо напротив Кремля, когда почувствовал, что перебрал с алкоголем и ему плохо. Около 3 ночи Ваня вышел из бара. Хмель с новой силой ударил в голову и молодой человек никак не мог прийти в себя, чтобы вызвать такси и уехать домой. В этот момент к нему подъехал белый автомобиль. Лицо водителя и номерные знаки Иван не запомнил.

Водитель увидел, что Ивану плохо и предложил свою помощь. Таксист помог молодому человеку сесть, закрыл дверь и куда-то повез мужчину, не спросив нужный адрес. Что было дальше Иван помнит с трудом. В машине парню сильно поплохело. Из-за выпитого сознание Вани помутилось, он провалился в полусон и лишь изредка открывал глаза, замечая странные действия таксиста.

«Во время поездки неустановленный пока таксист самостоятельно взял у 24-летнего пассажира Ивана С.* его мобильный телефон. Сотовый был заблокирован. Тогда таксист взял руку мужчины и прислонил его палец к датчику разблокировки, чтобы получить доступ к устройству. После этого водитель перевел с банковской карты потерпевшего деньги на свой счёт. Вскоре на телефон пассажира позвонил его товарищ, который продиктовал таксисту нужный адрес. Водитель отвёз мужчину домой и скрылся в неизвестном направлении», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

На следующий день, когда Иван пришёл в себя и заметил, что его счета пропали деньги, мужчина обратился за помощью в полицию. В настоящий момент оперативники проводят проверку и разыскивают недобросовестного таксиста, решившего обокрасть выпившего пассажира.

* Имена изменены