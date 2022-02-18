Танки пива не боятся: На 23 Февраля москвичей предлагают разыгрывать положительными тестами и беременность и дарить алкоскворечники

Россиянам рассказали про самые необычные подарки на День защитника Отечества Фото: Shutterstock

Сайты с объявлениями заполонили предложения конфет с коньяком, чаев, автохимии и мясных букетов — это когда вместо роз и хризантем салями и балык. А еще кожаного белья - с припиской в духе: «Порадуй своего рыцаря». Из вороха однотипных предложений мы выбрали самые странные. Пристегнитесь, носки и пена для бритья по сравнению с такими подарками покажутся вам сущим благом.

Тест на беременность

«Любительницам легкого троллинга. Приобретаем, пугаем и угрожаем наши защитникам. Каждый тест будет персонально упакован с любовью! За дополнительную плату поверх теста могу положить УЗИ» — написала автор объявления. Дама в положении и решила подзаработать в преддверии декрета. За 500 рублей «активирует» тесты на беременность и продает их желающим.

Трусы из СССР

Трусы из СССР

Как гласит объявление, подарок для мужчины, у которого все есть. И вправду, каким бы богачом ты ни был, вряд ли у тебя в комоде завалялись винтажные боксеры. На белье бирка с датой выпуска — июнь 1980-го и ценой — 1 руб. 80 коп. Продавец просит за них 1000 рублей. Говорит, что откопала в дальнем углу гардероба, когда убиралась в родительской квартире. Также в продаже сорочка «Москва» 1990 года с биркой Узловской швейной фабрики — есть такая в Тульской области. Цена 1600 рублей. Хотя в свои годы стоила она 16 рублей. Получается, что котировки на ретро-трусы на рынке винтажа нынче выше.

Шуба для отпускания тормозов

Шуба для отпускания тормозов

Продавец предлагает «закрыть любимому шубный гештальт» на 23 февраля. Гештальт — понятие из психологии, которое означает потребность претворить в жизнь незавершенное дело, нереализованную мечту. Продавец говорит, что его шуба идеальна для совместных посещений вечеринок, отпускания тормозов, эпатирования консьержек. Цена 10 000 рублей.

Скворечник с отсеком для рюмок

Пьяный птичник

«Что за вздор?» — подумали мы при виде этого чуда. Неужто аксессуар для сходок анонимных орнитологов? Продавец рекламирует деревянные скворечники, окрашенные под цвета разных родов войск — ВДВ, пограничники и т.д. А внутри полочки, на которых идеально сидят три стопки и помещается бутылка 0,5.

Скворечник с отсеком для рюмок

Цена 3000 рублей. Звоним продавцу с расспросами. Тот признался: делал скворечники на заказ, но покупают их редко. А в преддверии 23 февраля в нем проснулся маркетолог и он решил усовершенствовать свой товар, превратив его в такой странный подарок.

Каска под хохлому

Каска под Хохлому

Списанная со складов ВС СССР каска, которую умельцы декорировали аутентичным рисунком. В такой если и воевать, то на модных подиумах. Цена 4500 рублей.

Перебравший селезень

Перебравший селезень

Продавец говорит, что это подставка под бутылку привезена с острова Бали. Сделана из корня мангрового дерева. Там утки - символ любви, счастливого брака и погоды в доме. Одиночкам советуют почаще брать фигурку в руки дабы привлечь свою половинку. Подарок с намеком, для тех, кто хочет сделать защитника Отечества своим личным. Цена 2000 рублей.

Обидная кружка

Обидная кружка

Презент за 300 рублей, которым можно задеть ранимого или развеселить самокритичного коллегу. «Душнила» — гласит надпись в окружении смайликов. Так нынче обзывают зануд.

Пивной танк

Диванному воину

Фигурка, собранная из фанеры стоит 350 рублей. А если хотите полный набор, в гусеницы которого установлены пивные банки 0,5 (разумеется, полные), а башня заряжена снеками, тогда уже 1500 рублей. Дарить такое предлагают тем, кто уже отвоевал свое, но время от времени, сидя перед телевизором, а не в окопе, вдруг превращается в диванного воина.

Столовые приборы для очень важных персон

Столовые приборы для очень важных персон

«Михаил Подобный Богу» или «Сергей Почтенный» — хотели бы отобедать ложкой с такой гравировкой? Да еще и в золотом исполнении… Такому подарку будут рады мужчины с высоким самомнением. На деле же продавец спешно переориентировал свой бизнес, столовые приборы изначально предназначены как подарок на рождение ребенка. А приписки «Подобный Богу» и «Почтенный» — это перевод имени с древних языков. Цена 1000 рублей.

КСТАТИ

Мужики не ждут подарков

Каждый четвертый россиянин не получит подарок на День защитника Отечества в 2022 году. А 15% мужчин, которым все-таки что-то дарят, считают себя недостойными презентов. Отвечают, что они не служили, чествовать нужно профессиональных военных. Об этом рассказывает исследование сервиса SuperJob.

Остальные участники опроса ждут в подарок вещицы для хобби — снасти, инструменты, спортинвентарь (17%), деньги (13%), одежду (7%) технику (5%), машину или байк (4%). Оставшиеся респонденты отвечают, что им вообще безразличен презент или им достаточно просто внимания в праздник.

Что интересного подарят дамы защитникам, выяснили в другом исследовании. МТС Банк анализировал обезличенные данные по картам россиян. В преддверии праздника наблюдался всплеск покупок видеоигр, лотерейных билетов и товаров для спорта. Как гласит мудрость из соцсетей: мальчики в любом возрасте любят играть.

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Парковки в Москве 23 февраля будут бесплатными

Об этом объявил заммэра Максим Ликсутов. Оплачивать не нужно даже на улицах, где действует повышенный тариф — до 450 рублей в час днем и до 200 рублей ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумами. Глава Дептранса отметил, что в праздники машин на дорогах меньше, поэтому отмена оплаты не повлияет на ситуацию в городе.

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