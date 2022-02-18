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Общество18 февраля 2022 10:00

Танки пива не боятся: На 23 Февраля москвичей предлагают разыгрывать положительными тестами и беременность и дарить алкоскворечники

Россиянам рассказали про самые необычные подарки на День защитника Отечества
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
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Россиянам рассказали про самые необычные подарки на День защитника Отечества

Россиянам рассказали про самые необычные подарки на День защитника Отечества

Фото: Shutterstock

Сайты с объявлениями заполонили предложения конфет с коньяком, чаев, автохимии и мясных букетов — это когда вместо роз и хризантем салями и балык. А еще кожаного белья - с припиской в духе: «Порадуй своего рыцаря». Из вороха однотипных предложений мы выбрали самые странные. Пристегнитесь, носки и пена для бритья по сравнению с такими подарками покажутся вам сущим благом.

Тест на беременность

«Любительницам легкого троллинга. Приобретаем, пугаем и угрожаем наши защитникам. Каждый тест будет персонально упакован с любовью! За дополнительную плату поверх теста могу положить УЗИ» — написала автор объявления. Дама в положении и решила подзаработать в преддверии декрета. За 500 рублей «активирует» тесты на беременность и продает их желающим.

Трусы из СССР

Трусы из СССР

Трусы из СССР

Как гласит объявление, подарок для мужчины, у которого все есть. И вправду, каким бы богачом ты ни был, вряд ли у тебя в комоде завалялись винтажные боксеры. На белье бирка с датой выпуска — июнь 1980-го и ценой — 1 руб. 80 коп. Продавец просит за них 1000 рублей. Говорит, что откопала в дальнем углу гардероба, когда убиралась в родительской квартире. Также в продаже сорочка «Москва» 1990 года с биркой Узловской швейной фабрики — есть такая в Тульской области. Цена 1600 рублей. Хотя в свои годы стоила она 16 рублей. Получается, что котировки на ретро-трусы на рынке винтажа нынче выше.

Шуба для отпускания тормозов

Шуба для отпускания тормозов

Шуба для отпускания тормозов

Продавец предлагает «закрыть любимому шубный гештальт» на 23 февраля. Гештальт — понятие из психологии, которое означает потребность претворить в жизнь незавершенное дело, нереализованную мечту. Продавец говорит, что его шуба идеальна для совместных посещений вечеринок, отпускания тормозов, эпатирования консьержек. Цена 10 000 рублей.

Скворечник с отсеком для рюмок

Скворечник с отсеком для рюмок

Пьяный птичник

«Что за вздор?» — подумали мы при виде этого чуда. Неужто аксессуар для сходок анонимных орнитологов? Продавец рекламирует деревянные скворечники, окрашенные под цвета разных родов войск — ВДВ, пограничники и т.д. А внутри полочки, на которых идеально сидят три стопки и помещается бутылка 0,5.

Скворечник с отсеком для рюмок

Скворечник с отсеком для рюмок

Цена 3000 рублей. Звоним продавцу с расспросами. Тот признался: делал скворечники на заказ, но покупают их редко. А в преддверии 23 февраля в нем проснулся маркетолог и он решил усовершенствовать свой товар, превратив его в такой странный подарок.

Каска под хохлому

Каска под хохлому

Каска под Хохлому

Списанная со складов ВС СССР каска, которую умельцы декорировали аутентичным рисунком. В такой если и воевать, то на модных подиумах. Цена 4500 рублей.

Перебравший селезень

Перебравший селезень

Перебравший селезень

Продавец говорит, что это подставка под бутылку привезена с острова Бали. Сделана из корня мангрового дерева. Там утки - символ любви, счастливого брака и погоды в доме. Одиночкам советуют почаще брать фигурку в руки дабы привлечь свою половинку. Подарок с намеком, для тех, кто хочет сделать защитника Отечества своим личным. Цена 2000 рублей.

Обидная кружка

Обидная кружка

Обидная кружка

Презент за 300 рублей, которым можно задеть ранимого или развеселить самокритичного коллегу. «Душнила» — гласит надпись в окружении смайликов. Так нынче обзывают зануд.

Пивной танк

Пивной танк

Диванному воину

Фигурка, собранная из фанеры стоит 350 рублей. А если хотите полный набор, в гусеницы которого установлены пивные банки 0,5 (разумеется, полные), а башня заряжена снеками, тогда уже 1500 рублей. Дарить такое предлагают тем, кто уже отвоевал свое, но время от времени, сидя перед телевизором, а не в окопе, вдруг превращается в диванного воина.

Столовые приборы для очень важных персон

Столовые приборы для очень важных персон

Столовые приборы для очень важных персон

«Михаил Подобный Богу» или «Сергей Почтенный» — хотели бы отобедать ложкой с такой гравировкой? Да еще и в золотом исполнении… Такому подарку будут рады мужчины с высоким самомнением. На деле же продавец спешно переориентировал свой бизнес, столовые приборы изначально предназначены как подарок на рождение ребенка. А приписки «Подобный Богу» и «Почтенный» — это перевод имени с древних языков. Цена 1000 рублей.

КСТАТИ

Мужики не ждут подарков

Каждый четвертый россиянин не получит подарок на День защитника Отечества в 2022 году. А 15% мужчин, которым все-таки что-то дарят, считают себя недостойными презентов. Отвечают, что они не служили, чествовать нужно профессиональных военных. Об этом рассказывает исследование сервиса SuperJob.

Остальные участники опроса ждут в подарок вещицы для хобби — снасти, инструменты, спортинвентарь (17%), деньги (13%), одежду (7%) технику (5%), машину или байк (4%). Оставшиеся респонденты отвечают, что им вообще безразличен презент или им достаточно просто внимания в праздник.

Что интересного подарят дамы защитникам, выяснили в другом исследовании. МТС Банк анализировал обезличенные данные по картам россиян. В преддверии праздника наблюдался всплеск покупок видеоигр, лотерейных билетов и товаров для спорта. Как гласит мудрость из соцсетей: мальчики в любом возрасте любят играть.

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Парковки в Москве 23 февраля будут бесплатными

Об этом объявил заммэра Максим Ликсутов. Оплачивать не нужно даже на улицах, где действует повышенный тариф — до 450 рублей в час днем и до 200 рублей ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумами. Глава Дептранса отметил, что в праздники машин на дорогах меньше, поэтому отмена оплаты не повлияет на ситуацию в городе.

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