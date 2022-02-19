Москвички ради самообороны и красивого тела увлеклись боксом

Боксом стали увлекаться девушки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фитнес-индустрия сумела изменить представления о боксе – теперь он популярен не только среди мужчин, но и женщин. Инструкторы говорят, что интенсивные тренировки, в которых ваш главный соперник — вы сами, способны дать телу больше, чем занятия в спортзале. Журналист kp.ru записалась на тренировку по боксу, чтобы разобраться в его магнетизме.

Быть в тренде

Листая ленту в Инстаграме, заметила тренд на занятия боксом. Многие девчонки надевают боксерские перчатки, но не для того, чтобы позировать на камеру, а уверенно бить. Такие хрупкие, красивые… и бокс.

В моей голове закрепилось, что девушки занимаются йогой, пилатесом, стретчингом. А чтобы прямо получать удовольствие от бокса – удивительно. Москвички рассказали kp.ru свои истории знакомства с этим видом спорта, а также какая у них мотивация (читайте ниже). Для получения личных эмоций записываюсь на тренировку к Илье Франку, который занимается боксом с детства.

- Сейчас весенняя фаза и большой наплыв людей в спортивные клубы. То, что девушки увлеклись боксом – факт неоспоримый. На занятия теперь приходят около 50% женщин, и 50% мужчин. Средний возраст от 20 до 40 лет. Еще ходят дети и юноши, - рассказывает Илья Франк, эксперт X-Fit в России.

- Во взрослом возрасте не приходят?

- Приходят и люди после 40 лет. Причем с разной подготовкой: кто-то занимался ранее боксом, а кто-то новичок.

- А что привлекает девушек? Почему они выбирают бокс?

- Девушки не приходят на бокс за самим боксом – они не надевают перчатки, чтобы бить друг друга до крови. Их привлекают такие тренировки тем, что они энергозатратные. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это стало модно. В-третьих, бокс стал доступен не только в отдельных секциях, где занимались только мужчины, направление появилось в спортзалах с небольшими рингами.

Заниматься боксом – значит быть в тренде. Производители спортивной одежды тоже подсуетились и стали выпускать специально для девушек яркие перчатки, с различными рисунками.

Бокс - это красиво и модно Фото: Иван МАКЕЕВ

Новички могут осваивать бокс в обычных лосинах, кроссовках. Форму я взяла, а перчатки получила уже в зале. Первым делом тренером научил правильно становится в стойку – закрывать перчатками подбородок, а локти прижимать к туловищу. Теперь отрабатываем удар, защитные элементы. Во время тренировки приходится много двигаться, ощутимая нагрузка на ноги. Дополнительные прыжки, работа с прессом – и уже катятся капли пота по спине.

- За 1,5-часовую тренировку при интенсивной работе можно потерять от 1500 калорий. Занятие является многофункциональным, потому что вы не только бьете по «лапам» тренера, но еще задействуете плечевой пояс, подключаются мышцы спины и пресса, активно работают мышцы стабилизатора, много упражнений для ног, - рассказал Илья Франк, эксперт X-Fit в России.

Главным преимуществом бокса девушки называют его многогранность – он не превращается в рутину, как в спортзале. Как новичку мне понравился подход – боксируешь, отрабатываешь элементы защиты, прыгаешь на скакалке, челночный бег, прыжки. И важно, что тренер подбирает персонально интенсивность занятия. Так что никто не будет вас выматывать в первую же тренировку, но темп и нагрузка со временем будет добавлена.

Истории москвичек

Екатерина Конькова, pr-директор компании по производству компьютерной техники:

- Многие воспринимают бокс, как возможность проявления силы. Если занимаешься боксом, значит хочешь драться. Но это мнение людей вне спорта. Спортивный человек относится к дисциплине иначе. Бокс - это философия в первую очередь. Это про уважение противника, про правила битвы, про технику, про достоинство.

Екатерина Конькова считает обычные тренировки в зале скучными Фото: Личный архив героя публикации

- Почему ты выбрала для себя бокс?

- С одной стороны, мне подходит по темпераменту - я человек вспыльчивый, мне он помогает выпустить пар. С другой стороны, я очень активная и обычные тренировки в тренажерном зале считаю скучными. Бокс - это отличное кардио, повышает выносливость, улучшает координацию.

- А приемы самозащиты?

- Конечно. В случае непредвиденной ситуации за себя всегда можно постоять. Бокс - почти шахматы. Спарринги учат тактике, быстро принимать решения, быть в постоянном контроле не только своих действий, но и соперника, чтобы вовремя среагировать.

Мария Ульянова, пресс-секретарь главного архитектора Москвы:

- С начала карантина я перестала ходить в зал и стала заниматься с тренером на улице летом или онлайн зимой. Но с недавнего времени захотелось разнообразить нагрузку, и я стала думать над самыми разными вариантами от йоги и танцев до бадминтона. Прислушавшись к себе и определив, что я все-таки хочу активной нагрузки и движения решила, что стоит попробовать бокс.

- Какие первые впечатления?

- Многие движения, особенно работа ног похожи на баскетбольные, а я восемь лет занималась им профессионально. Могу сказать, что тренировка с разминкой, элементами техники и работы на ринге — просто великолепная альтернатива обычному залу. Очень круто работает мозг, разучивая новые непривычные движения. Дофамина (гормона счастья) по итогу море.

Мария Ульянова захотела увеличить нагрузки и выбрала бокс Фото: Личный архив героя публикации

- Кто-то из знакомых девушек еще занимается боксом?

- Сейчас я хожу с подругой вдвоем на парные тренировки. Она, кстати, подтолкнула меня перестать размышлять и уже взять перчатки в руки и попробовать.

Гюзель Сафина, организатор мероприятий:

- Около пяти лет подряд я ходила на тренировки, которые по-разному называют: тай-бо или кикбоксинг. Мне кажется, для девушек это более оптимальный вариант, чем бокс. Хотя бы потому, что это бесконтактный бой. Однако физическая нагрузка не меньше, чем от занятий боксом. В каких-то моментах может даже более эффективная.

Гюзель Сафина (справа) выбрала для себя бесконтактный бой Фото: Личный архив героя публикации

- Бить грушу все равно нужно?

- Обычно занятия проходят дважды в неделю. Да, вы занимаетесь с мешками (грушами), каждая ставит перед собой и отрабатывает удары, которые показывает инструктор. Все это сопровождается энергичной музыкой, постоянно наращивая темп, ты метелишь грушу руками и ногами. Минус, наверное, лишь в том, что за такой скоростью ты не особо следишь за техникой и если у тебя стоит задача самообороны, то тай-бо вряд ли подойдет. А если фокус на фигуре, то занятия отлично приводят фигуру в порядок, подтягиваются мышцы, не перегружая их. Ты работаешь со своим весом и это мощное кардио, задействованы практически все мышцы. Для меня такие нагрузки - отличная разрядка, выброс адреналина и негативных эмоций.