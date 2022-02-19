Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: «Мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московская область готова принимать людей, которые эвакуируются в России с территорий ДНР и ЛНР. Об этом 19 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе, - сказал губернатор. - Все это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей - тоже не в наших традициях. Если потребуется, мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска.

Андрей Воробьёв отметил, что в Подмосковье беженцам Донбасса окажут максимальное внимание и поддержку, обеспечат достойные условия для проживания:

- Все необходимые команды даны, будем готовить санатории, детские лагеря, спортивные базы, автобусы.

На данный момент Московская область готова разместить около 1,5 тысяч человек. Но если потребуется, в регионе подготовят дополнительные места.

Напомним, 18 февраля в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике началась эвакуация мирного населения - женщин, детей, пожилых. Руководители республик заявили, что согласно разведывательным данным украинские военные в скором времени начнут наступление на Донбасс. Через несколько часов населенные пункты ДНР и ЛНР подверглись обстрелу из артиллерии и минометов. Самопровозглашенные республики объявили мобилизацию.

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