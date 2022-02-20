В московском метро появились автоматы для приготовления пиццы

Красные пиццематы совсем скоро начнут работу. Фото: Департамент транспорта Москвы

Красные аппараты по изготовлению пиццы в ближайшее время начнут работать в переходе у станции метро «Пушкинская» и на международном автовокзале «Саларьево». Пассажиры смогут заказать "Маргариту", "Четыре сыра", "Пепперони" или "Чикаго".

- Мы установили первые пиццематы. Всего за три минуты автомат не просто разогреет, а приготовит горячую пиццу, - рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В автоматах нужно будет оплатить пиццу и начнется приготовление: мука будет смешиваться с водой, получившееся тесто будет спрессовано до формы диска, на который добавят кетчуп, колбасу и ветчину. Весь процесс будет видно через прозрачное стекло автомата.

Весь процесс будет видно через прозрачное стекло автомата. Фото: Департамент транспорта Москвы

Пицца будет выпекаться при заказчике - ее отправят в инфракрасную печь, где температура достигает 380°С. Получить выпечку можно будет в специальной коробке, чтобы удобно взять с собой и перекусить в любое время. К пицце выдадут столовые приборы.

Пассажиры автовокзала «Саларьево» в скором времени также получат возможность круглосуточно перекусить, в ожидании автобуса. Красный пиццемат также установлен и совсем скоро начнет работу.

Не исключено, что самый вкусный пилотный проект прямо из Италии получит одобрение москвичей, после этого может быть принято решение об увеличении количества таких автоматов.