Весна приближается: первые подснежники расцвели в Москве

Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в «Аптекарском огороде». Фото: Иван МАКЕЕВ

Стремительно идет весна, несмотря на климатические качели. Самые красивые подтверждения можно увидеть, не выезжая из Москвы - под открытым небом расцвели первые подснежники.

- Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду. У нас произрастает шесть видов: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью, - рассказали в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в "Аптекарском огороде". Почему именно так? В саду говорят, что из-за особого микроклимата. И это даже раньше выставки "Репетиция весны", которая обычно была вестником весны в городе.

Посетители могут увидеть и сфотографировать подснежники у главного входа в Теневом саду. Фото: Иван МАКЕЕВ

- В этом году выставка "Репетиция весны" запланирована с 23 февраля до 13 марта. Будет представлено около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, а также можно будет увидеть персик, ландыши, сирень, подснежники, магнолии, - рассказали в "Аптекарском огороде".

- Будут какие-то новинки?

- Впервые выставка будет проходить не только в Выставочной, но и в старинной Субтропической оранжерее с горным туманным лесом.

Слово синоптикам: скоро весна?

В столице 20 февраля после полудня ненастье пойдет на убыль, а температурный фон на шесть градусов превысит климатическую норму.

- В Москве облачно, вечером с прояснениями. Осадки преимущественно будут в первой половине дня, - рассказали в метеоцентре "Фобос".

В начале новой недели станет чуть прохладнее, но оттепели никуда не денутся. Последние дни февраля, по данным синоптиков, будут весенними.