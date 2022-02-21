Все гурманы попадают в рай. Раз в году

Вопреки расхожим заблуждениям ввоз в Россию испанского хамона не запрещен.

Перед походом в продуктовый магазин обычно рекомендуется поесть, чтобы не купить много лишнего и сберечь деньги. Перед посещением ежегодной выставки «Продэкспо» следует наесться до отвала. Потому что обильное слюноотделение тут гарантировано доже самым суровым аскетам. Здесь представлены все продукты и напитки, начиная от тех, что мы покупаем каждый день в магазинах шаговой доступности, до тех, что нам предложат в фешенебельном ресторане за очень большие деньги.

Несмотря на кризисы, санкции/контрсанкции и вирусы, выставка при поддержке Министерства сельского хозяйства и под патронатом Торгово-промышленной палаты проходит каждый год. Нынешняя - 29-я.

Словом, именно тут в основном определяется наш рацион на ближайший год - его разнообразие, качество и цена. Здесь же выясняется, какими продуктами наша страна удивит мир. Потому что «Продэкспо» - лидер по размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка, входящий в десятку мировых продуктовых смотров.

Что новенького

Россия никогда не оставалась на обочине мирового потребления. Мировая продуктовая мода затрагивает нас в полном объеме и диктует предпочтения. Пошел тренд на экологически чистые продукты - в московском «Экспоцентре» они были представлены на десятках стендов. Если вы за здоровый образ жизни - любуйтесь жесткой конкуренцией фирм, представляющих спортивное, функциональное, диетическое питание. Вот халяль, вот кошер, вот экзотические продукты.

В этом году впервые коллективные экспозиции представили Республика Коми, Удмуртия, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Мурманская, Новгородская области, Ненецкий АО. Только изделия из мяса привезли 109 компаний.

Для поиска партнера производителям требуется изрядная доля креатива.

Впервые в России - мороженое из Объединенных Арабских Эмиратов. Мороженое для адептов ЗОЖ тоже есть - без сахара, с добавлением витаминно-минеральных комплексов и пребиотиков. Консервированные экзотические фрукты и овощи; замороженное фруктовое пюре для производства напитков; чайные купажи по авторским рецептам; масло грецкого ореха и миндаля; вкуснейшие и полезные ягоды асаи из Бразилии; экспозиция алкоголя из 30 стран… Всё не обойти, не посмотреть, не перепробовать.

Но если на выставку вдруг заглядывали пресыщенные гурманы, которых ничем не удивишь, то их отсылали на конференцию «Еда будущего».

По данным организаторов, ежегодно выставка презентует до 14% новинок.

2660 участников из 73 стран

120 федеральных и региональных торговых сетей

1503 отечественные компании из 46 субъектов Федерации

68 600 посетителей из 115 стран

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей КАТЫРИН:

Сергей Катрин.

«Мы открываем такую крупную выставку в очень непростой период. Выставочная отрасль оказалась одной из самых пострадавших за время пандемии. Только в России потеряно порядка 120 компаний в 2020 году и 150 компаний - в 2021-м. Но очень надеемся, что тренд, который зародился в прошлом году, сохранится».

Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Родриго Баэна СОАРЕС:

Баэна Соарес.

«В Бразилии очень популярна традиционная русская кухня. Такое блюдо, как бефстроганов, стало едва ли не национальным - обычный бразилец ест его каждое воскресенье».

КСТАТИ

Самую большую площадь на «Продэкспо» заняли стенды Италии - 700 квадратных метров.

Эксперты объясняют это несколькими причинами. Главные - две.

1 Общий товарооборот между нашими странами вырос почти до 22 миллиардов евро.

2 Итальянская кухня по предпочтениям россиян на третьем месте после русской и кавказской.

Близкий Восток

Мусульманам разрешено есть далеко не все мясные консервы.

Поставщики продуктов из России провели более трехсот шестидесяти деловых встреч в рамках выставки Gulfood 2022 в Дубае.

Регион Персидского залива привлекателен для любого экспортера пищевых продуктов. Здесь, в отличие от Европы, быстро растет численность населения, очень высокий уровень дохода, сюда стекаются любители морских курортов и паломники в Мекку. К тому же здесь очень жарко и почти нет плодородных земель, поэтому продукты приходится импортировать.

Несколько лет назад российским производителям удалось закрепиться на этом быстро растущем рынке. С тех пор, несмотря на спад потока туристов и закрытие многих ресторанов из-за пандемии, экспорт уверенно показывает рост. Российские компании продают в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства в основном мясную продукцию, кондитерские изделия, молоко и зерно.

Несмотря на то, что местные особенности требуют повышенного качества и сертификатов халяльности товара (жестче требования только в Японии), дело того стоит. Именно поэтому российская экспозиция во Всемирном торговом центре Дубая стала самой масштабной, а количество участников выросло до рекордного. Товары привезли более 60 российских компаний. Их представители провели более 360 деловых встреч с партнерами 90 компаний из ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и других стран.

Сегодня на Ближнем Востоке идет хоть и тихая, но жесткая борьба за рынок сбыта. Наши производители конкурируют с крупнейшими мировыми поставщиками продовольствия - как с целыми государствами, так и с транснациональными компаниями. Местный потребитель, запутавшись в изобилии, ориентируется не столько на торговую марку, сколько на страну-производителя. Поэтому нам придется и дальше не только сохранять уже сложившуюся хорошую репутацию, но и укреплять ее.

Выглядит прекрасно, а с запахами последние два года проблемы.

За последние три года российский экспорт в страны Залива удвоился - в 2021 году он достиг $180 млн. И больше половины - $96 млн - пришлось на экспорт мяса птицы (в целом экспорт мяса птицы из России в прошлом году составил $519 млн). Одним из основных поставщиков куриного мяса является Группа «Черкизово». Компания провела в Дубае переговоры о расширении географии поставок с ведущими импортерами и дистрибьюторами стран Ближнего Востока. На своем стенде она представила посетителям и гостям Gulfood широкий ассортимент продукции из курицы. В него вошли, в частности, большое и малое куриное филе, а также брендированная продукция в потребительской упаковке. Среди посетителей стенда были участники российской делегации во главе с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. В состав делегации также вошли заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, чрезвычайный и полномочный посол России в ОАЭ Тимур Забиров, торговый представитель в ОАЭ Андрей Терехин и глава Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов.

Лига чемпионов

Свинина с ароматом виски

Уголь - черное золото, а свинина - разноцветное.

Продукция «Черкизово» получила 19 золотых медалей на «Продэкспо-2022».

Не зря продукцию этих брендов предпочитает большинство взыскательных жителей Москвы и Петербурга: на «Продэкспо-2022» торговые марки «Петелинка», «Черкизово» и «Пава-Пава» стали обладателями 19 золотых медалей. На конкурсе «Лучший продукт» бренд «Петелинка» удостоился 14 золотых медалей.

Такому количеству наград позавидует любая олимпийская сборная.

Список отмеченных продуктов, кажется, вместил в себя буквально все наименования мясных отделов сетевых магазинов - от обыкновенного «стейка из филе грудки» до «карбонада в имбирном маринаде с паприкой и ароматом виски».

Еще две золотые медали компании принес конкурс «Инновационный продукт»: в номинации «Инновации в удобстве потребления» «золото» получили бренд «Черкизово Premium» за снек из индейки и «Пава-Пава» - за ролл из филе грудки индейки с овощами и специями. Закупщики ведущих розничных сетей отметили дипломами сырокопченую колбасу «Брауншвейгская ГОСТ» и ветчину «По-черкизовски».

СПРАВКА «КП»

Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. В Группу входят 11 птицеводческих и 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, 9 комбикормовых заводов и 300 тысяч га сельскохозяйственных земель.

Выручка компании по итогам 2020 года составила 128,8 млрд рублей. Среди брендов Группы - «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product. Преимущество компании - в вертикальной интеграции, объединяющей все звенья аграрной цепочки - от выращивания зерновых до производства готовой продукции.