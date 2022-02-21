Провожаем зиму, сжигаем чучело и калории!

Блин мясом не испортишь.

В Масленую неделю (она же Обжорная, она же Сырная) народ отрывается и пытается наесться впрок. Потому что сразу вслед за ней у православных верующих начнется Великий пост. И тогда не разгуляешься.

Но резкая смена системы питания - переход от обжорства к строгим ограничениям и даже лишениям - может стать небезопасной для здоровья и жизни. Наш организм представляет собой маленький химический заводик, где в процессе пищеварения и прочих обменных процессов происходят химические реакции, и для расщепления тех или иных продуктов вырабатываются определенные ферменты и кислоты (для мяса, например, нужно много соляной кислоты). Причем эти реакции сразу остановить невозможно. Представьте, что будет, если в «цеха» резко перестанут поступать какие-то продукты, а «растворители» для них еще какое-то время по-прежнему будут вырабатываться уже «вхолостую». Только очень сильный организм такое выдерживает.

ВНИМАНИЕ

Если вы недавно переболели коронавирусом, медики настоятельно рекомендуют включать в рацион мясо в любом виде.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

28 февраля - 6 марта Масленая неделя

Расскажем, как правильно провести Масленую неделю - с удовольствием и сбалансированно питаясь.

Балуйте себя вкусняшками, но не наедайтесь так, чтобы дышать было тяжело. В диетологии эта стадия переедания означает переход в стан пациентов с ожирением.

Соблюдайте питьевой режим. Вода поможет перевариванию съеденного, займет в желудке некоторый объем и не даст съесть еще больше.

Больше двигайтесь: гуляйте, катайтесь с гор, на коньках, ходите на лыжах и по гостям.

Не впадайте в крайности. В ХХI веке мы помним и чтим старые традиции. Но жизнь теперь совсем другая. Нас осаждают аллергии и инфекции, в мире свирепствует пандемия… Организму нужны силы. Да, мы теперь мало «сеем и пашем», но мозгу - не поверите - нужно больше энергии, чем мышцам. В таких условиях большинству не нужно строго поститься, отказываться от мяса, рыбы, яиц и молока.

Без мяса жить нельзя на свете, нет!

Нет в списке грехов пункта «поедание мяса». Только «чревоугодие» - если по-простому - «обжорство».

Поститься или не поститься - дело личное. И в былые-то времена, когда поголовно чтились церковные обычаи, не от всех требовалось соблюдать гастрономический пост и воздерживаться от жизненно важных продуктов. Например, от мяса. А уж теперь…

ГЛАВНОЕ

7 марта - 23 апреля Великий пост

Великий пост - это не о еде и самоистязании, а о душе. Это «большая чистка» от накопившихся за год грехов. Если вы пообедаете бюджетными птицей или свининой - ничего страшного. Но если в дорогом ресторане на многие тысячи натрескаетесь «правильной», но дорогой пищей, то это и будет грехом чревоугодия.

На мясе очень многое в организме завязано. Это строительный материал для мышц, гормонов, иммунитета. Оно - тот ресурс, который должен пополняться в организме постоянно. Белок, к сожалению, не накапливается. Мясо нельзя съесть впрок. Строительство и разрушение белка в организме происходит безостановочно. Синтез - днем, разрушение - ночью.

Поэтому, кому было положено, тот всегда полноценно ел, невзирая на церковные уставы. Безусловно и строго постились только монахи. А стар и млад, немощен и слаб старались «бороться с демонами» в меру возможностей. Как и будущие матери, военные и странники - они тоже берегли силы и не истощали себя до крайности.

Как питаться в Масленицу, в Великий пост, каждый из нас и сегодня решает самостоятельно - в соответствии с самочувствием и жизненной ситуацией. Если взрослому мужчине в рабочие дни нужно к станку на завод или на стройку, то о каком мясном воздержании может идти речь?! Это раньше в деревнях в этот период года было затишье, минимум физической работы, и можно было легче питаться. А сейчас мы живем в век бешеных нагрузок и скоростей.

Поэтому не будем лишний раз себя корить за отступление от Поста. Лучше пороемся в рецептах и приготовим что-нибудь вкусненькое.

АКТУАЛЬНЫй РЕЦЕПТ

Курица, тушенная с черешковым сельдереем

Курица - 1 кг. Сельдерей черешковый - 1 кг

С курицы снять кожу, разрезать тушку на порционные куски, посолить, уложить на промытые черешки сельдерея, нарезанные длиной 4 - 5 см. Куриный жир мелко нарезать, растопить, полить им сверху курицу с сельдереем, поставить в духовку и тушить до готовности при 200 градусах. Подавать к столу с чесночно-лимонным соусом. В него также можно добавить немного свежевыжатого апельсинового сока.