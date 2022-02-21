Война криминальных кланов продолжается: Сидящий в колонии Шакро предложил раскороновать 130 воров в законе

Сидящий в одной из краснодарских колоний Захарий Калашов, он же Шакро Молодой, выступил с официальным обращением к ворам в законе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сидящий в одной из краснодарских колоний Захарий Калашов, он же Шакро Молодой, выступил с официальным обращением к ворам в законе. (На криминальном сленге это называется «прогон»). Калашова, напомним, многие считают боссом преступного мира России, «вором номер один». В колонию 68-летний Захарий Князевич угодил за вымогательство.
По версии следствия, люди Шакро по его приказу в 2015 году приехали выбивать «долги» у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве, а у той в адвокатах бывшие силовики с боевым оружием… Во время перестрелки погибли два человека. На месте был арестован один из приближенных Шакро, за его освобождение несколькими высокопоставленным сотрудникам СК заплатили $1 млн, но сделку расстроила ФСБ. Генералы Следственного комитета стали фигурантами уголовных дел. А сам Шакро получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.
Так вот, даже сидя в колонии, Шакро продолжает пользоваться огромным авторитетом на воле. Сайт «Прайм-Крайм» опубликовал его обращение к «коллегам». Один из самых главных пунктов этого письма - пересмотреть статус воров в законе для всех, кто был коронован в течение последних 14 лет. То есть, за время затяжной войны между влиятельными кланами.
Сама война, начатая в 2008 году, произошла из-за передела сфер влияния между разными группами выходцев из Грузии. Один из враждующих кланов возглавлял небезызвестный Дед Хасан (по паспорту Аслан Усоян).
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Собственно, сама война, начатая в 2008 году, произошла из-за передела сфер влияния между разными группами выходцев из Грузии. Один из враждующих кланов возглавлял небезызвестный Дед Хасан (по паспорту Аслан Усоян). В 2010-м киллер с автоматом подкараулил его на Тверской - Усоян был тяжело ранен, но выжил. А в 2013-м снайпер все-таки достал «законника» на выходе из любимого ресторана. После убийства одного из боссов конфликт разгорелся с новой силой, жертвами кровавых разборок стали еще несколько человек.
Тем временем, пока шла война, каждый клан старался пополнить свои ряды все новыми «законниками», раздавая короны порой чисто для количества - чтобы получить преимущество на сходках. Шакро как раз и предлагает пересмотреть список «новеньких».
Что за этим стоит и не выплеснется ли криминальная война на улицы российских городов, - сайту kp.ru рассказала главный редактор ИА «Прайм-Крайм» Лиля Харина.
- Все стороны конфликта прислушаются к письму Шакро?
- По понятиям, вор - независимая самостоятельная единица со своим мнением, которое не может быть проигнорировано. Поэтому решения на сходках принимаются не большинством голосов, как на партсобраниях, а либо единогласно, либо не принимаются вовсе, если есть возражение хоть одного вора. То есть, раньше это было заведено именно так. Но сейчас по факту не так. Например, в Ереване не было решения о запрете новых коронаций, было лишь соответствующее предложение Шакро. Но все его восприняли как запрет и за 8 лет (после возвращение Шакро из тюрьмы в Испании, после чего он фактически занял место Деда Хасана, - Авт.) никто, за исключением одного случая, не осмелился его слово нарушить.
По словам Хариной, большинство воров наверняка и не против прекратить затянувшуюся войну. Но Шакро в своем письме предлагает сделать это без всяких сатисфакций за убитых и раненых. А это мало кого может устроить.
- Многие считают, что, если не наказать виновных, безнаказанность приведет к еще худшим последствиям. Улица (уличный криминал, - Авт.), о которой говорится в прогоне, уважает и понимает только силу. Вор не может прощать обидчиков. Как может он забыть, например, об отрезанном у него ухе?! (Харина уточняет: несколько лет назад в Бельгии члены одного из кланов отрезали уход племяннику Шакро - вору в законе Дато Озманову, - Авт.). Поэтому скорее всего, найдутся воры, которые не поддержат предложенный Шакро вариант.
При этом Лиля Харина отмечает, что Шакро по сути единственный, кто мог по своему статусу предложить прекращение войны. Потому что в этом конфликте не участвовал. (Отсидел восемь лет в Испании за отмывание денег и был экстрадирован в Россию, - Авт.).
- Кстати, «прогон» не подписан (среди воров письмо разошлось в виде листа бумаги с напечатанным на компьютере текстом, - Авт.), но манера изложения не оставляет сомнений, что писал именно Шакро, узнаются его речевые обороты. Некоторые не верят, что Шакро мог написать такое. Мол, бумага - полицейская подстава или что-то в этом роде. Я бы сказала так: возможно, это результат неких совместных усилий, ведь если бы Шакро не прислушивался, что ему говорят люди в погонах, он в 2014 году не оказался бы в Москве (экстрадицию Шакро у Испании требовала и Грузия - там его заочно приговорили к 18 годам колонии за похищение человека и организацию незаконного вооруженного формирования, - Авт.), а в 2018-м - в Краснодарском крае вместо Красноярского.
- И тем не менее. Если предположить, что все согласятся на ревизию воров, получивших статус во время конфликта, о каком количестве аннулируемых корон может идти речь?
- Если посчитать всех, кто вошел с момента раскола - то есть с середины 2008 года - получится 134 человека. Это примерно треть ныне действующих воров.
- При этом, насколько известно, за это время были коронованы в том числе и родственники самого Шакро. Он готов в случае чего исключить их из числа воров на общих основаниях?
- Пересмотреть - не значит исключить. Шакро вообще свойственно пересматривать решения, в которых он не участвовал. Он не терпит, когда в воровском мире что-то происходит без него. А кадровый вопрос - это всегда вопрос власти и денег…
На днях в Московский областной суд поступило дело 62-летнего Давида Панчвидзе (он же Давид Тбилисский, он же Панчо). В 2021 году его изначально задержали с наркотиками. Фото: ИА «Прайм-Крайм»
Ревизию хотят провести, чтобы вывести кого-то из-под срока по «воровской» статье?
В разных регионах России продолжаются судебные процессы по относительно новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Под нее попадают все воры в законе, криминальный статус которых следствие может доказать. Наказание по статье - от 8 до 15 лет.
Например, на днях в Московский областной суд поступило дело 62-летнего Давида Панчвидзе (он же Давид Тбилисский, он же Панчо). В 2021 году его изначально задержали с наркотиками.
«После помещения в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Московской области обвиняемый «объявил» лицам, содержащимся в учреждении, свой криминальный статус, - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, - Его указаниям и распоряжениям, в соответствии с обычаями и правилами криминальной субкультуры, все лица, имеющие более низкие криминальные статусы обязаны беспрекословно подчиняться».
Поэтому и возникла конспирологическая версия: а может воры хотят «почистить ряды», чтобы вывести кого-то из-под срока по «воровской» статье?
- Не вижу никакой связи, - говорит Лиля Харина. - Главным образом прогон Шакро нацелен на сокращение числа воров – «депаспортизацию». Как ни парадоксально, чтобы привлечься или получить срок за высшее положение в преступной иерархии, не обязательно быть действующим вором.
423 человека на данный момент имеют статус вора в законе
314 из них находятся на свободе.
109 отбывают наказание в колонии.
64 - под арестом.
25 - в розыске.
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