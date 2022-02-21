Война криминальных кланов продолжается: Сидящий в колонии Шакро предложил раскороновать 130 воров в законе

Сидящий в одной из краснодарских колоний Захарий Калашов, он же Шакро Молодой, выступил с официальным обращением к ворам в законе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сидящий в одной из краснодарских колоний Захарий Калашов, он же Шакро Молодой, выступил с официальным обращением к ворам в законе. (На криминальном сленге это называется «прогон»). Калашова, напомним, многие считают боссом преступного мира России, «вором номер один». В колонию 68-летний Захарий Князевич угодил за вымогательство.

По версии следствия, люди Шакро по его приказу в 2015 году приехали выбивать «долги» у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве, а у той в адвокатах бывшие силовики с боевым оружием… Во время перестрелки погибли два человека. На месте был арестован один из приближенных Шакро, за его освобождение несколькими высокопоставленным сотрудникам СК заплатили $1 млн, но сделку расстроила ФСБ. Генералы Следственного комитета стали фигурантами уголовных дел. А сам Шакро получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Так вот, даже сидя в колонии, Шакро продолжает пользоваться огромным авторитетом на воле. Сайт «Прайм-Крайм» опубликовал его обращение к «коллегам». Один из самых главных пунктов этого письма - пересмотреть статус воров в законе для всех, кто был коронован в течение последних 14 лет. То есть, за время затяжной войны между влиятельными кланами.

Сама война, начатая в 2008 году, произошла из-за передела сфер влияния между разными группами выходцев из Грузии. Один из враждующих кланов возглавлял небезызвестный Дед Хасан (по паспорту Аслан Усоян). Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«КАК МОЖЕТ ВОР ЗАБЫТЬ ОБ ОТРЕЗАННОМ УХЕ?!»

Собственно, сама война, начатая в 2008 году, произошла из-за передела сфер влияния между разными группами выходцев из Грузии. Один из враждующих кланов возглавлял небезызвестный Дед Хасан (по паспорту Аслан Усоян). В 2010-м киллер с автоматом подкараулил его на Тверской - Усоян был тяжело ранен, но выжил. А в 2013-м снайпер все-таки достал «законника» на выходе из любимого ресторана. После убийства одного из боссов конфликт разгорелся с новой силой, жертвами кровавых разборок стали еще несколько человек.

Тем временем, пока шла война, каждый клан старался пополнить свои ряды все новыми «законниками», раздавая короны порой чисто для количества - чтобы получить преимущество на сходках. Шакро как раз и предлагает пересмотреть список «новеньких».

Что за этим стоит и не выплеснется ли криминальная война на улицы российских городов, - сайту kp.ru рассказала главный редактор ИА «Прайм-Крайм» Лиля Харина.

- Все стороны конфликта прислушаются к письму Шакро?

- По понятиям, вор - независимая самостоятельная единица со своим мнением, которое не может быть проигнорировано. Поэтому решения на сходках принимаются не большинством голосов, как на партсобраниях, а либо единогласно, либо не принимаются вовсе, если есть возражение хоть одного вора. То есть, раньше это было заведено именно так. Но сейчас по факту не так. Например, в Ереване не было решения о запрете новых коронаций, было лишь соответствующее предложение Шакро. Но все его восприняли как запрет и за 8 лет (после возвращение Шакро из тюрьмы в Испании, после чего он фактически занял место Деда Хасана, - Авт.) никто, за исключением одного случая, не осмелился его слово нарушить.

По словам Хариной, большинство воров наверняка и не против прекратить затянувшуюся войну. Но Шакро в своем письме предлагает сделать это без всяких сатисфакций за убитых и раненых. А это мало кого может устроить.

- Многие считают, что, если не наказать виновных, безнаказанность приведет к еще худшим последствиям. Улица (уличный криминал, - Авт.), о которой говорится в прогоне, уважает и понимает только силу. Вор не может прощать обидчиков. Как может он забыть, например, об отрезанном у него ухе?! (Харина уточняет: несколько лет назад в Бельгии члены одного из кланов отрезали уход племяннику Шакро - вору в законе Дато Озманову, - Авт.). Поэтому скорее всего, найдутся воры, которые не поддержат предложенный Шакро вариант.

30% «ЗАКОННИКОВ» МОГУТ ЛИШИТЬ СТАТУСА?

При этом Лиля Харина отмечает, что Шакро по сути единственный, кто мог по своему статусу предложить прекращение войны. Потому что в этом конфликте не участвовал. (Отсидел восемь лет в Испании за отмывание денег и был экстрадирован в Россию, - Авт.).

- Кстати, «прогон» не подписан (среди воров письмо разошлось в виде листа бумаги с напечатанным на компьютере текстом, - Авт.), но манера изложения не оставляет сомнений, что писал именно Шакро, узнаются его речевые обороты. Некоторые не верят, что Шакро мог написать такое. Мол, бумага - полицейская подстава или что-то в этом роде. Я бы сказала так: возможно, это результат неких совместных усилий, ведь если бы Шакро не прислушивался, что ему говорят люди в погонах, он в 2014 году не оказался бы в Москве (экстрадицию Шакро у Испании требовала и Грузия - там его заочно приговорили к 18 годам колонии за похищение человека и организацию незаконного вооруженного формирования, - Авт.), а в 2018-м - в Краснодарском крае вместо Красноярского.

- И тем не менее. Если предположить, что все согласятся на ревизию воров, получивших статус во время конфликта, о каком количестве аннулируемых корон может идти речь?

- Если посчитать всех, кто вошел с момента раскола - то есть с середины 2008 года - получится 134 человека. Это примерно треть ныне действующих воров.

- При этом, насколько известно, за это время были коронованы в том числе и родственники самого Шакро. Он готов в случае чего исключить их из числа воров на общих основаниях?

- Пересмотреть - не значит исключить. Шакро вообще свойственно пересматривать решения, в которых он не участвовал. Он не терпит, когда в воровском мире что-то происходит без него. А кадровый вопрос - это всегда вопрос власти и денег…

На днях в Московский областной суд поступило дело 62-летнего Давида Панчвидзе (он же Давид Тбилисский, он же Панчо). В 2021 году его изначально задержали с наркотиками. Фото: ИА «Прайм-Крайм»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ревизию хотят провести, чтобы вывести кого-то из-под срока по «воровской» статье?

В разных регионах России продолжаются судебные процессы по относительно новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Под нее попадают все воры в законе, криминальный статус которых следствие может доказать. Наказание по статье - от 8 до 15 лет.

Например, на днях в Московский областной суд поступило дело 62-летнего Давида Панчвидзе (он же Давид Тбилисский, он же Панчо). В 2021 году его изначально задержали с наркотиками.

«После помещения в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Московской области обвиняемый «объявил» лицам, содержащимся в учреждении, свой криминальный статус, - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, - Его указаниям и распоряжениям, в соответствии с обычаями и правилами криминальной субкультуры, все лица, имеющие более низкие криминальные статусы обязаны беспрекословно подчиняться».

Поэтому и возникла конспирологическая версия: а может воры хотят «почистить ряды», чтобы вывести кого-то из-под срока по «воровской» статье?

- Не вижу никакой связи, - говорит Лиля Харина. - Главным образом прогон Шакро нацелен на сокращение числа воров – «депаспортизацию». Как ни парадоксально, чтобы привлечься или получить срок за высшее положение в преступной иерархии, не обязательно быть действующим вором.

КОНКРЕТНО

423 человека на данный момент имеют статус вора в законе

314 из них находятся на свободе.

109 отбывают наказание в колонии.

64 - под арестом.

25 - в розыске.

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