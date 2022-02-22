Москва рыбацкая: мужики ждут полнолуния и говорят, что после него должен начаться сумасшедший клёв

Рыбак Иван Макаров и его свежий улов (плотва). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вы будете смеяться, но стоило мне выйти на Нижний Царицынский пруд, как он тут же затрещал по швам. Не очень-то приятное чувство. Учитывая, что толщина льда 25 см. По нему конкретно сейчас можно даже на машине ездить. Однако очень скоро я выяснил, что зловеще скрипит только верхняя корка. И бояться нечего.

Хотя рыбаки всё равно рискуют и сидят возле самой полыньи как зарезанные. Например, недалеко от плотины на речке Городня (рядом с Борисовским прудом). Другие ведут себя более осторожно и бурят лунки в десяти метрах от берега. А то и ближе.

Чтобы не зябнуть на ветру, некоторые рыболовы ставят палатки и сидят в своём закутке до самого вечера.

Полынья столичных рыбаков ничуть не пугает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЛОВИМ, ЧТОБЫ УБИТЬ ВРЕМЯ, ПЛОТВУ ОТДАЁМ КОТАМ»

Вообще во время пандемии это самый оптимальный отдых. Ехать в общественном транспорте никуда не надо (в любом районе столицы найдётся свой водоём). Социальная дистанция будь здоров. И свежий воздух опять же. Да и улов - даже самый скромный - можно запросто пустить на уху. Хотя большинство рыбаков выходят на лёд ради удовольствия. Говорят, что дома от телевизора и политических шоу уже комок в горле. А тут сидишь наедине с природой. Можно сказать, медитируешь.

Василий Бабей, например, приходит на Нижний Царицынский пруд именно в этих целях. А если чего и наловит, отдаст соседскому коту по кличке Матвей. Тот непривередливый.

- Летом, конечно, рыбалка посерьёзней, - рассказал пенсионер. - Здесь и карась отличный ловится, и лещ, и карп. А это разве улов?

Прибедняется. Ещё ни разу не было такого, чтобы рыбак в беседе со мной сказал: «Вот сегодня я поймал самую большую рыбу за всю жизнь». Раньше всегда было лучше (и деревья больше). А сейчас экология не та, атмосферное давление скачет…

Некоторые рыбаки, словно студенты перед экзаменами, верят в приметы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мужики говорят, надо ждать полнолуния, - улыбнулся Василий Бабей. - Сразу после него окуни чуть ли не в очередь становятся.

Открываю календарь, смотрю. Следующее полнолуние 18 марта. К этому времени уже и на лёд нельзя выходить будет.

А вообще у рыбаков много разных примет. Вплоть до того, что перед выходом к водоёму следует выполнить дома супружеский долг. А самая известная - поплевать на червяка, насаженного на крючок.

Столичный рыбак Василий Бабей: «Ловится сейчас в основном плотвичка, но иногда попадаются окуньки» (на фото). Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Всё это ерунда, - уверен другой рыболов Алексей - за пару часов он натаскал килограмма два плотвы и окуней (на мотыля). - Ловить надо уметь. Вот и вся мудрость.

Хотя некоторые факторы всё-таки на клёв влияют. И, прежде всего, это погода. Скажем, три дня назад моросил дождь, небо было пасмурным - и рыба клевала просто отменно. А теперь в солнечный день приходится подолгу ждать поклёвки, что-то изобретать, менять лунки и наживку. Как вариант, насадить на крючок несколько личинок репейной моли. Их сейчас можно найти недалеко от пруда - в стеблях полыни.

- А вообще надо ехать в Астрахань, - резюмировал третий рыбак Иван Макаров. - Вот там, действительно, рыбалка. И экземпляры килограммов по пять. А здесь мы просто убиваем время. Как во время прогулки.

Мелкую рыбёшку рыбаки часто оставляют на льду - на радость воронам и чайкам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКОРО БУДЕТ ТАЯТЬ ЛЁД

Накануне в столичном управлении МЧС в очередной раз сообщили, что для одного человека безопасная толщина льда - 10-12 см. В настоящий момент в столице она в два раза больше (в Подмосковье примерно те же самые показатели, средняя толщина - 24 см).

Однако на водоёмах - в любую погоду - всегда есть опасные участки. И во время месячников безопасности сотрудники МЧС уделяют им особое внимание. Наряду с рыбаками часто встречаются подростки, с которыми также проводятся беседы. В Академии безопасности Ольги Бочковой, например, для детей разработали целую памятку, в которой, как в учебнике ОБЖ, расписали порядок действий в случае чрезвычайной ситуации. И там же, среди прочего, авторы рекомендаций напоминают:

- Толщина льда не везде одинакова даже на одном и том же водое ме. Лёд может быть слабым рядом с большими камнями, сваями, причалами, кустами и деревьями, а также под мостами и у крутых берегов.

На Борисовском пруду можно встретить сотрудников МЧС, которые ежедневно следят за состоянием льда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели из области опубликовали список ненадёжных водоёмов (толщина льда на них не превышает 7 см). Среди них - Яуза в Мытищах, Волга в районе Дубны, Москва-река в Коломне, Бронницах и Можайске, Клязьма в Орехове-Зуеве и Богородском округе, а также Ольховка в Раменском, Вохонка в Павловском Посаде и Ока в Луховицах, Ступине и Кашире.

Как говорят в народе, с мелкой рыбы уха сладка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичном управлении МЧС рассказали, что структура льда начинается изменяться уже при нулевой температуре. Если ноль держится в течение трёх суток, прочность покрова снижается на четверть. А в Государственной инспекции по маломерным судам также напомнили, что во время зимней рыбалки нужно иметь при себе самоспасы (специальные штыри, которые втыкаются в лёд и позволяют выбраться из воды), а также верёвки длиной 20 метров (с их помощью можно спастись самому, а также помочь другому пострадавшему). Но ещё лучше сидеть над лункой в спасательном жилете и иметь при себе свисток (чтобы в случае ЧП было чем привлечь внимание людей).