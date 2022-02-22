В Москве организован сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Некоммерческая организация комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы с 22 февраля организовала приём гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Неравнодушные к судьбам беженцев из республик Донбасса несут в центры сбора помощи продукты питания - муку, крупы, чай, сахар, консервы и детские смеси, а также бутилированную воду. Людям в палаточных городках нужна будет одноразовая посуда, предметы личной гигиены, постельное белье и полотенца. Среди беженцев много детей, поэтому можно приносить игрушки, а также канцелярские товары и книги.

Все предметы первой необходимости должны быть в ненарушенной упаковке и с цельными этикетками. Продукты питания — только непросроченные с длительным сроком хранения.

Штаб по сбору гуманитарной помощи развернут в офисе «Мосволонтёра» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.

Принести продукты и товары первой необходимости можно в любой из 11 коворкинг-центров НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Пункты открыты все дни недели с понедельника по субботу — с 10:00 до 21:00, в воскресенье — с 10:00 до 17:45.

Помимо этого, все, кто желает, может стать добровольцем акции #МыВместе и принять участие в сборе гуманитарной помощи.

Одним из первых откликнулся на призыв о помощи и предприниматель Марко Маркезе. Итальянец родом с острова Сицилия занимается бизнесом в нашей стране уже девять лет. Его компания поставляет российское медицинское оборудование в Европу. "В последние дни я наблюдал за развитием ситуации на Донбассе. И как только увидел, что ситуация стала критической, решил оказать помощь нуждающимся людям. Закупил на свои деньги игрушки, канцелярские товары, памперсы и привёз в офис Мосволонтёра", - рассказал Марко корреспонденту КП после выгрузки гуманитарной помощи на склад штаба по сбору гуманитарной помощи.

- Через несколько дней планирую закупить партию итальянских продуктов питания, чтобы помочь беженцам, - добавил Марко Маркезе.

Российский бизнесмен, который просил не называть себя, рассказал, что решил поддержать жителей Донбасса, сразу как только узнал о сборе помощи. Московский предприниматель привёз в штаб для отправки беженцам тёплую одежду и одеяла. Кроме того он выразил поддержку признания независимости республик Донбасса, так как это предотвратит гуманитарную катастрофу на Востоке Украины.

Председатель общественной районной организации «Союз «Чернобыль» Николай Хомяков убеждён, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик НР и ЛНР позволит избежать не только гуманитарной, но и ядерной катастроф. Николай Хомяков заявил об этом Агентству городских новостей «Москва».

«Мы, ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС, смотрим на все через призму ядерной угрозы. Мы не лезем в политику, но надеемся, что признание независимости республик позволит не только избежать гуманитарной катастрофы, но и экологической катастрофы. Главное, чтобы второй Чернобыль не повторился. В любом случае мы надеемся, что терпения хватит, ведь плохой мир лучше, чем война», - выразил свою точку зрения Николай Хомяков.

Представитель общественной организации пояснил, что чернобыльцы принесли для жителей Донбасса предметы первой необходимости.

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

1. Выберите коворкинг-центр и помещение на сайте

2. Отправьте заявку с желаемой датой и временем или позвоните по телефону не менее чем за 5 дней до мероприятия

3. Дождаться подтверждения заявки

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