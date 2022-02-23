Пиццемат нарасхват: в метро заработал автомат, который за три минуты готовит «Пепперони»

Пиццемат приготовит пиццу за 3 минуты. Фото: Алиса ТИТКО

Московский метрополитен в праздничный день, 23 февраля, сделал подарок не только мужчинам, но и всем пассажирам – активизировал работу первого пиццемата. Это автомат, который за три минуты готовит пиццу «Сырную», «Салями», «Пепперони» или «Мясную». Наш корреспондент решила попробовать.

Снять для Тик-тока

Красный пиццемат поставили в переходе возле станции метро «Пушкинская». Чтобы найти его - нужно выйти из метро в сторону Тверской улицы. В ряд можно увидеть множество небольших магазинчиков - с цветами, одеждой, театральными билетами, кофе. Там же и возле почтомата установили пиццемат.

- Я видел такой в тик-токе. Приготовить пиццу можно одним нажатием кнопки, - говорит прохожий.

- Смотри, уже работает.

Возле пиццемата ажиотаж. Женщина приехала с сыном специально за пиццей.

- Мы на "Белорусской" живем, вот приехали, чтобы посмотреть процесс. Все быстро и пластмассовые вилку с ножом дали, - радуется москвичка Мария Николаевна. - Наверное, это будет очень актуально тем, кто даже не пользуется метро. Просто гуляя на Пушкинской площади, можно спуститься в переход и быстро заказать пиццу.

Первый пиццемат в Московском метро открыли 23 февраля. Фото: Алиса ТИТКО

За нами выстраивается очередь. Девушка, которая стоит за мной, интересуется, какая пицца вкуснее.

- А вы для тик-тока пришли поснимать? - спрашивают у меня.

- Нет. Хочу попробовать, какая пицца на вкус.

Подходит моя очередь. Нужно выбрать номер пиццы и приложить банковскую карту для оплаты - 300 рублей (такая стоимость за любую пиццу). Наличные пиццемат не принимает.

- Как-то дороговато, - обсуждают парни за мной.

- У меня только наличные, а можно только картой. Оплатишь?

А тем временем процесс приготовления пошел. В автомате есть смотровые окошки, чтобы покупатель мог сам увидеть, как делается пицца. Сначала замес теста, потом шел процесс раскатки - круглая форма. Сверху добавили томатную пасту и несколько кусочков сыра. Пиццу отправили в духовку - заглядываю в это окошко, а пицца крутится на круглой подставке. Буквально еще минута подсветка в духовке выключилась, а пиццу переложили в картонную упаковку и выдали мне, как чек в банкомате.

- Девушка, еще столовые приборы заберите, - крикнули мне из очереди.

Так выглядит автомат по быстрому приготовлению пиццы. Фото: Алиса ТИТКО

Не хватает столика

Все, кто получили пиццу, стали тут же делать селфи. Я тоже не отказалась от фото. А теперь время пробовать. И нож с вилкой есть. Не хватает для удобства только столика. Приходится одной рукой держать пиццу, а второй - резать на треугольные кусочки.

- И как вкусно? - спрашивает мужчина.

- Тонкое тесто, много томатной пасты.

Оказалось, что вкусом поинтересовался инженер пиццемата. Он уже второй день наблюдает за интересом москвичей.

- В первый день купили около 68 пицц, но это не предел - аппарат может приготовить около 100 порций, - говорит инженер пиццемата.

- А потом?

- Потом придет смс от автомата, что нужно пополнить запасы ингредиентов. Это автоматизированная, гигиеничная машина. Все ингредиенты предварительно расфасованы, поэтому помощь операторов не нужна.

- Фактически это холодильник и печка?

- Да. Но высокие технологии позволили создать автоматическое приготовление тонкой и теплой пиццы. Но и есть еще секрет - используется не просто мука и вода, а смесь из 16 ингредиентов. Раскрывать состав не имею права.

Пиццемат пользуется популярностью. Фото: Алиса ТИТКО

Кстати

Один пиццемат - хорошо, а два - лучше

Такой же красный пиццемат установили на вокзале "Саларьево". Там пассажиры также смогут быстро подкрепиться, потратив на приготовление еды всего три минуты.

Где еще поесть в метро?

О перекусах для пассажиров думали с самого открытия метро. Первый буфет в подземке открылся на "Охотном ряду" в 1935 году, а сейчас метрокафе есть на трех станциях:

- буфет на "Арбатской" Филевской линии,

- буфет на "Войковской",

- буфет на "Выставочной".

Также в переходах возле станций в вендинговых аппаратах можно купить батончики и напитки.