Красная площадь не перекрывается для посещения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красная площадь открыта для посещения и не перекрывается. Об этом kp.ru сообщили в ФСО России.

- Красная площадь открыта и не перекрывается, - сказали в ФСО.

Ранее москвичи сообщили в соцсетях, что Красную площадь закрыли и прохода нет в сторону Никольской улицы. В это же время появилась информация об эвакуации ГУМа. Людей по громкой связи попросили выйти из магазина.

Как удалось выяснить kp.ru в ГУМ поступил звонок о минировании магазина. По технике безопасности администрация приняла решение вывести покупателей из магазина.

- Нам сообщения не поступали. Возгораний или дыма не было, - сказали в ГУ МЧС по Москве.

В самом ГУМе после того, как были выведены покупатели и сотрудники, началась проверка по факту звонка от неизвестного. Информация о взрывчатке не подтвердилась. На момент проверки ГУМа было не длительное ограничение посетителей на Красную площадь.

- Безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности, - сказал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако сообщение о минировании ГУМа оказалось ложным. Красная площадь доступна для посещения.

Ранее поступали сообщения о минировании аэропорта «Шереметьево», но после проверки оказалось, что они ложные.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин начал военную операцию в Донбассе. Полный текст обращения президента 24 февраля 2022 года

Опубликован полный текст обращения Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)

Главные фейки о военной операции в поддержку Донбасса

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки (подробности)