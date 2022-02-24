Красная площадь не перекрывается для посещения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Красная площадь открыта для посещения и не перекрывается. Об этом kp.ru сообщили в ФСО России.
- Красная площадь открыта и не перекрывается, - сказали в ФСО.
Ранее москвичи сообщили в соцсетях, что Красную площадь закрыли и прохода нет в сторону Никольской улицы. В это же время появилась информация об эвакуации ГУМа. Людей по громкой связи попросили выйти из магазина.
Как удалось выяснить kp.ru в ГУМ поступил звонок о минировании магазина. По технике безопасности администрация приняла решение вывести покупателей из магазина.
- Нам сообщения не поступали. Возгораний или дыма не было, - сказали в ГУ МЧС по Москве.
В самом ГУМе после того, как были выведены покупатели и сотрудники, началась проверка по факту звонка от неизвестного. Информация о взрывчатке не подтвердилась. На момент проверки ГУМа было не длительное ограничение посетителей на Красную площадь.
- Безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности, - сказал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Однако сообщение о минировании ГУМа оказалось ложным. Красная площадь доступна для посещения.
Ранее поступали сообщения о минировании аэропорта «Шереметьево», но после проверки оказалось, что они ложные.
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