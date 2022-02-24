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Политика24 февраля 2022 13:15

Москвичи передали более 23 тысяч товаров и двух тонн продуктов для беженцев из ДНР и ЛНР

Кампания по сбору гуманитарной помощи продолжается
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Кампания по сбору гуманитарной помощи продолжается

Кампания по сбору гуманитарной помощи продолжается

Фото: Алиса ТИТКО

Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик передали гуманитарную помощь из Москвы - продукты питания, одежду, средства личной гигиены, канцтовары и игрушки. Сбор товаров первой необходимости начался два дня назад по инициативе мэр города Сергея Собянина.

- На данный момент собрали и передали более 23 тысяч разнообразных товаров и свыше двух тонн продуктов, чтобы поддержать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, - рассказали в ресурсном центре «Мосволонтер».

Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик передали гуманитарную помощь из Москвы - продукты питания, одежду, средства личной гигиены, канцтовары и игрушки.

Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик передали гуманитарную помощь из Москвы - продукты питания, одежду, средства личной гигиены, канцтовары и игрушки.

Фото: Алиса ТИТКО

Москвичи приносили вещи и продукты в центр «Мосволонтер» на Ленинградском шоссе и в 11 окружных центров Московского дома общественных организаций. Чаще всего неравнодушные жители города приносят продукты питания и детские принадлежности.

- Детям сейчас необходима поддержка, в частности очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики, — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Волонтеры рассказали, что искренняя помощь некоторых москвичей вызывает особую благодарность. Люди приходят целыми семьями.

- Папа с дочкой за один раз на машине привезли сразу около 10 кг товаров: макароны, крупы, чай, сахар, консервы, кукурузные палочки, средства гигиены, игрушки. А еще 12 кукол, которые девочка купила сама для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, - рассказывают в центр «Мосволонтер».

Сбор товаров первой необходимости начался два дня назад по инициативе мэра города Сергея Собянина.

Сбор товаров первой необходимости начался два дня назад по инициативе мэра города Сергея Собянина.

Фото: Алиса ТИТКО

Люди, которые приносят в центры продукты и бытовые товары говорят, что беженцам сейчас тяжело и нужно им помогать, чтобы они могли адаптироваться и комфортно жить.

- Сбор гуманитарной помощи продолжается. По-прежнему принимаем только продукты длительного хранения, а одежду, детские товары и другие - только новые, - сказали в центре «Мосволонтер».

Волонтеры рассказали, что искренняя помощь некоторых москвичей вызывает особую благодарность.

Волонтеры рассказали, что искренняя помощь некоторых москвичей вызывает особую благодарность.

Фото: Алиса ТИТКО

Что можно принести?

- продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости (подробный список можно посмотреть здесь).

Куда можно привезти гуманитарную помощь?

- штаб «Мосволонтера» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Прием ежедневно с 10.00 до 19.00,

- в 11 окружных центров Московского дома общественных организаций (адреса можно посмотреть здесь).

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