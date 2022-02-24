Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях

Прокуратура Москвы и ГУ МВД России по городу Москве предупредили о недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий. Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители московской прокуратуры предупредили жителей города об ответственности за участие в несогласованных акциях. Соответствующее заявление прокуратура столицы разместила на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, в социальных сетях и в сети Интернет звучат призывы провести вечером 24 февраля незаконное мероприятие в центре Москвы. Данное мероприятие является несогласованным, и участие в нем может повлечь за собой административную ответственность.

- В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 24 февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, - говорится в пресс-релизе московской прокуратуры.

По словам представителей ведомства, ответственность, предусмотренную российским законодательством, влечет за собой не только организация несогласованных мероприятий, но и участие в таких акциях.

Ранее аналогичное предупреждение вынесло Главное управление МВД России по Москве.

- ГУ МВД России по городу Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно. Столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка на территории города и не допустит нарушений законодательства, - отмечается в сообщении, размещенном на сайте столичной полиции.

Представители московской полиции предостерегли горожан от участия в незаконных публичных акциях и предупредили организаторов и участников несогласованных мероприятий об ответственности, установленной законодательством России.