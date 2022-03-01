SIM-карты и ноутбуки с 1 марта нельзя выкидывать на мусорку. Как утилизировать технику в Москве, чтоб не нарваться на штраф

Если просто отнести старый компьютер на помойку, то можно «попасть» на 2000 рублей Фото: Shutterstock

С 1 марта 2022 года нельзя выбрасывать компьютеры и прочую электронику. То есть выкинуть старый системник или ноут на помойку, конечно, можно. Но по идее за это положен штраф. Куда теперь девать электронику в Москве и как накажут недобросовестных утилизаторов — в материале kp.ru.

Выбрасывать оргтехнику на помойки юрлица (компании, фирмы) не могут уже пару лет. Поэтому, если вы работаете в крупной структуре, то можете наблюдать, как сисадмины складируют пузатые мониторы и устаревшие принтеры. В некоторых компаниях списывали технику в дар сотрудникам. Потому что простой человек мог выкинуть компьютер, а компания должна оплатить его утилизацию.

Вот что теперь нельзя просто выбросить рядовому жителю:

цифровые фотокамеры и видеорегистраторы;

видеоплееры, диктофоны;

телевизоры;

игровые приставки;

мониторы;

принтеры и картриджи к ним;

мобильные телефоны;

системные блоки компьютеров;

платы и жесткие диски;

SIM-карты;

аккумуляторы (свинцово-кислотные, никель-кадмиевые, никель-железные, автомобильные).

Список на деле гораздо больше, но в нем есть предметы, которые вряд ли пылятся дома у 99% москвичей. Например, банкомат, радиостанция ЖД-транспорта или оборудование АТС. Но если у вас и они залежались, как и техника из списка выше, то успевайте вынести до 1 марта на мусорку. Потом будут наказывать штрафом.

Санкции есть в административном кодексе. Жуткими их не назвать. За неправильную утилизацию отходов физлиц наказывают штрафом 1000 — 2000 рублей. Для сравнения: компании штрафуют на 250 тысяч рублей и могут приостановить их работу на 90 суток.

Другое дело, что для наказания нарушителя должны поймать за руку. Например, участковый обходил район и заметил, как вы несете на свалку старый модем. Или кто-то заснимет нарушителя видео и передаст его в полицию. Эти сценарии маловероятны, но все же реалистичны.

КСТАТИ

Дальше — больше

Минприроды предлагает с 2023 года утилизировать абсолютно всю пластиковую, бумажную и картонную упаковки, а также стеклотару. Дополнят перечень изделий и упаковки, которые нужно перерабатывать. Например, текстиль, шины. Но это только проект ведомства, его должны обсудить в Правительстве. Для жителей привычный процесс выкидывания мусора вряд ли изменится. Меры касаются прежде всего системы вывоза мусора и заводов-производителей.

В Госдуму также внесен на рассмотрение законопроект о запрете с 2030 года вывоза на мусорные полигоны вторсырья. То есть все, что можно переработать — надо перерабатывать. Для рядовых граждан это значит, что появится еще больше контейнеров для вторсырья и начнут более строго контролировать разделение отходов.

Стоит заметить, что примеры стран с околонулевым уровнем отходов в мире есть. Например, в Швеции на свалках оказывается менее 1% — остальное либо сжигается в качестве топлива, перерабатывается в биотопливо (нужны специальные предприятия) или идет в переработку. До мусорных полигонов доходят по большей части стройматериалы и промышленные отходы.

КОНКРЕТНО

Куда теперь выбрасывать электронику

Выкидывать в синие контейнеры с надписью «Вторсырье» нельзя.

- Самый простой способ - оформить заявку на сайте mos.ru в разделе «Вывоз ненужных вещей», ссылка mos.ru/services/vyvoz/. Вывоз можно организовать в любой день. Оставьте заявку до 18:00, грузчики заберут все в тот же день. За один раз вывозят до 20 крупногабаритных предметов. Берут стиральные машинки, холодильники, кухонные плиты, посудомойки, свинцовые аккумуляторы, а также чугунные ванные, железные двери, свинцовые аккумуляторы и автомобили.

Если хотите сдать в этот сервис только компьютеры и прочую оргтехнику, вызов платный — 500 рублей за работу грузчиков. Но если сдаете что-то из списка выше и при этом хотите еще отдать старую электронику, ее заберут бесплатно.

- Сдать электронику можно в магазины техники (они сами отправят ее на утилизацию). Магазины часто проводят акции — принеси старое, получай скидку на новое. А специализированные компьютерные магазины иногда принимают технику в более-менее приличном состоянии на платной основе. Если оборудование не совсем морально устарело, за него можно выручить 500 — 5000 рублей.

- В Косино-Ухтомском районе есть завод по переработке электроники и бытовой техники (Пехорская, 1в, стр. 3). Если к ним привезти старую технику, то за нее заплатят. Причем не в зависимости от модели, а по весу. Холодильник примерно 1000 руб., стиралка и плита по 500 — 800 руб., а телевизоры и мониторы около 100 руб. Предварительно позвоните +7 (499) 704 55 55 и договоритесь о визите.

- Также принимает за деньги бытовую технику пункт сбора «Утилизатор 24» (Малая Летовская, 8, стр. 3, с 8:00 до 15:00). Предварительно звоните +7 (495) 414-12-22. Их расценки — 10 руб./кг техники, «пузатые» мониторы и ТВ — 5 руб./кг.